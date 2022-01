Trải nghiệm văn hóa ẩm thực châu Âu tại Regal Food Victoria

Dân trí Tổ hợp tiện ích với siêu thị lấp đầy nguồn thực phẩm và nguyên liệu, khu nhà hàng phong cách châu Âu và không gian Wine & Cigar riêng tư mang đến một hành trình trải nghiệm đặc biệt cho mỗi vị khách ghé qua.

Đó là một ngày cuối tuần lý tưởng cho cả gia đình hay những cặp đôi hẹn hò, bạn bè hàn huyên hay đối tác luận bàn công việc. Bất kể bạn là ai, thì cũng có thể dễ dàng tìm thấy cho mình một hoặc nhiều dịch vụ trải nghiệm lý thú tại Regal Food Victoria - tổ hợp tiện ích "All In One" cho những người có gu trải nghiệm tinh tế.

Siêu thị Regal Deli, Nhà hàng Regal Bistro, Regal Coffee bên bể bơi, không gian Regal Wine & Cigar riêng tư là những dịch vụ 5 sao tích hợp tại Regal Food Victoria, phát triển bởi thương hiệu Regal Food, thuộc Đất Xanh Miền Trung.

Khu siêu thị thực phẩm nhập khẩu châu Âu và rau củ tươi hữu cơ

Dạo quanh khu tầng 1 của siêu thị Regal Deli, có hai loại hàng mà những khách hàng khó tính nhất cũng hài lòng: thực phẩm, nguyên liệu nhập khẩu châu Âu và rau củ tươi chuẩn hữu cơ Đà Lạt.

Nếu bạn cần nguyên liệu cho một bữa pizza, mì Ý chuẩn vị với gia đình, cùng bạn bè thưởng thức một buổi trà chiều thượng hạng hay đơn giản, nhâm nhi vài món snack độc lạ, Regal Deli có tất cả cho bạn. Với hơn 1.000 mặt hàng từ thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm đông lạnh, đóng gói đến bánh kẹo, trái cây, trà, các loại gia vị… cao cấp nhập khẩu, Regal Deli mang đến cho bạn cơ hội trải nghiệm văn hóa ẩm thực châu Âu ngay tại gia đình của mình. Các mặt hàng đều được lựa chọn kỹ từ các thương hiệu danh tiếng, đạt các chứng chỉ tiêu chuẩn quốc tế và hợp với khẩu vị người Việt.

Những thực phẩm chất lượng ở khu vực Regal Deli.

Còn nếu cần nguyên liệu thực phẩm tươi canh tác đạt chuẩn và tươi xanh mới thu hoạch, khu vực rau củ hữu cơ từ hai nông trại Đà Lạt sẽ mang đến cả một vựa rau mơn mởn cho từng món ăn dinh dưỡng gia đình.

Hai đối tác nông trại chiến lược của Regal Food bao gồm: Kata Farm - Trang trại thuần nông chuyên trồng trọt và cung cấp các loại rau củ quả, trái cây sạch, theo hướng hữu cơ tiêu chuẩn Nhật Bản; Thiên Sinh - trang trại hữu cơ 12 năm kinh nghiệm canh tác tại xã Ka Đơn, tỉnh Lâm Đồng. Khí hậu, thổ nhưỡng lý tưởng, kết hợp cùng công nghệ canh tác hiện đại, chuẩn hữu cơ và quy trình vận hành tối ưu mang đến nguồn rau củ quả tươi xanh mới thu hoạch, giàu dinh dưỡng trên những kệ hàng của Regal Deli.

Rau củ quả hữu cơ ở Regal Deli.

Nhà hàng Âu Regal Bistro và không gian cà phê bên hồ bơi Regal Coffee

Đại diện Regal Deli cho biết, có hai bí mật thú vị của không gian nhà hàng Regal Bistro liền kề siêu thị làm bất ngờ các thực khách.

Thứ nhất, bạn có thể chọn nguyên liệu chính từ siêu thị Regal Deli và chuyển sang nhà hàng Regal Bistro để được các đầu bếp chuyên nghiệp tại đây chế biến và sử dụng tại chỗ. Trong lúc đó, bạn có thể tận hưởng một món đồ uống thật ngon ở khu vực Regal Coffee hay ngắm nhìn không gian kiến trúc hết mực sang trọng, tao nhã mà Đất Xanh Miền Trung đã khéo bố trí.

Bạn có thể chọn một miếng Stanbroke (Australia) thật "juicy" tại Regal Deli rồi order đầu bếp Regal Bistro làm steak.

Thứ hai, bên cạnh dịch vụ ăn uống tại chỗ, Regal Bistro còn cung cấp dịch vụ độc quyền - Book Chef. Bạn muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật, Giáng sinh, tất niên hay đơn giản, một bữa tối lãng mạn riêng tư ngay tại gia đình? Hãy để các đầu bếp tài năng của Regal Bistro đồng hành và mang đến một bữa ăn 5 sao chuẩn fine dining ngay bên trong không gian gia đình mình.

Cũng như mọi không gian nhà hàng, cà phê khác, những thực khách say mê văn hóa ẩm thực châu Âu luôn sẵn lòng đón bạn ghé qua trải nghiệm trực tiếp bất kỳ lúc nào.

Wine & Cigar Lounge riêng tư, khác biệt

Một quý ông, quý bà phải lòng những hương vị rượu vang dịu nhẹ kích thích vị giác và khứu giác hay trải nghiệm những dòng sản phẩm đặc biệt khác có thể tìm đến không gian riêng mang tên Wine & Cigar.

Regal Deli cho biết thêm, khu vực này sẽ lấy lòng khách hàng bởi dịch vụ riêng tư đẳng cấp, phong cách bài trí thẩm mỹ, sang trọng cùng hàng trăm sản phẩm nhập khẩu, phân phối chính hãng từ Cuba và các quốc gia châu Âu danh tiếng.

Không gian Wine & Cigar riêng tư, sang trọng.

Sẽ rất tuyệt vời nếu cùng bạn bè hàn huyên hay cùng đối tác luận bàn những câu chuyện nghề nghiệp bên một món đồ uống không chỉ ngon mà còn hiếm trong một không gian đặc biệt thư giãn, tinh tế cho những người có gu đích thực.

Regal Food Victoria là tổ hợp tiện ích phát triển bởi thương hiệu Regal Food, thuộc Đất Xanh Miền Trung, chính thức khai trương ngày 8/1/2022. Regal Food hứa hẹn sẽ viết tiếp câu chuyện mở rộng hệ sinh thái ngành dịch vụ thực phẩm của Đất Xanh Miền Trung, mang đến trải nghiệm ẩm thực tinh hoa đến khách hàng khắp cả nước.

Regal Food Victoria tọa lạc tại khuôn viên dự án Regal Victoria, Điện Bàn, Quảng Nam, hiện áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi tới 20% tới 15/1. Thông tin chi tiết: https://regalfood.vn/

Trường Thịnh