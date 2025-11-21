Trải nghiệm sống riêng tư, tiện nghi, thư thái tại Boutique Home Tràng Cát

Chốn sống linh hoạt giữa riêng tư và sôi động

Tại phía Nam Hải Phòng, cụm khu công nghiệp Đình Vũ, Tràng Cát, Deep C… đang hình thành một “vành đai sản xuất” quy mô lớn, quy tụ hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước. Sự hiện diện của hệ sinh thái công nghiệp này kéo theo lực lượng lao động đông đảo lên tới hàng chục nghìn người, trong đó có các chuyên gia, kỹ sư, lao động kỹ thuật cao. Song song, khu Nam cũng tiếp nhận một lượng cư dân lớn sau cột mốc sáp nhập Hải Phòng - Hải Dương.

Không chỉ tìm một nơi để ở, tầng lớp cư dân mới cần một không gian sống ổn định, an toàn, tiện nghi, nhiều không gian xanh và đủ gần để rút ngắn thời gian di chuyển giữa nhà và nơi làm việc.

Trong bối cảnh đó, Boutique Home xuất hiện, đáp ứng các tiêu chuẩn này. Quỹ căn nằm trong lòng khu đô thị Happy Home Tràng Cát, thừa hưởng vị trí đắc địa khi chỉ mất 3 phút tới khu công nghiệp Tràng Cát, 6 phút ra cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, 8 phút tới khu công nghiệp Đình Vũ, 10 phút tới sân bay quốc tế Cát Bi và 12 phút chạm tới trung tâm Hải Phòng.

Là dòng sản phẩm thấp tầng sở hữu lâu dài, Boutique Home không chỉ đáp ứng nhu cầu ở thực mà còn định hình chuẩn sống mới.

Khu thấp tầng Boutique Home là điểm nhấn thương mại của khu đô thị Happy Home Tràng Cát (Ảnh: CĐT).

Điểm nhấn đầu tiên tạo nên sức hút của Boutique Home đến từ không gian sống riêng tư. Tại 284 căn biệt thự liền kề bề thế, chủ nhân sẽ có một không gian sinh hoạt độc lập, yên tĩnh và rộng rãi.

Dù vậy, cuộc sống tại Boutique Home không nhàm chán khi ngay ngưỡng cửa là khu phố thương mại sầm uất. Gia chủ sẽ được đáp ứng mọi nhu cầu nhờ các hoạt động kinh doanh đa dạng.

Với thiết kế linh hoạt của Boutique Home, gia chủ có thể biến ngôi nhà trở thành một không gian thương mại. Trong đó, tầng 1-2 sử dụng cho hoạt động kinh doanh cửa hàng, siêu thị, quán cà phê, cho thuê văn phòng, dịch vụ. Tầng trên là không gian sinh hoạt riêng của gia đình.

Không gian xanh hòa cùng tiện ích toàn diện

Ngoài sự riêng tư đúng lúc, sôi động đúng nơi, Boutique Home còn sở hữu hai lợi thế chạm tới nhu cầu mà nhiều người khao khát. Đó là tiện nghi trong từng bước di chuyển và không gian xanh để tái tạo năng lượng mỗi ngày.

Chất sống xanh tại Boutique Home được mang tới từ hệ sinh thái "all-in-one" (tất cả trong một" của Happy Home Tràng Cát. Trong đó, điểm nhấn quan trọng là 3 công viên chủ đề nằm xen kẽ trong khu đô thị.

Công viên Hạnh Phúc có khu thể thao, sân bóng, khu picnic và bãi cỏ rộng cho cả gia đình; công viên Kết Nối tạo không gian để vận động mỗi ngày, phục vụ cư dân trẻ thích lối sống năng động; công viên Khám Phá là sân chơi lý tưởng cho trẻ nhỏ, giúp các gia đình có thêm thời gian chất lượng bên con cái mà không cần đi xa.

Khoảng xanh đa dạng tạo nên trải nghiệm sống khác biệt tại Boutique Home (Ảnh: CĐT).

Happy Home Tràng Cát còn sở hữu bốn vườn cảnh quan cùng hệ thống tiện ích ngoài trời phong phú. Sân gym, sân cầu lông, sân bóng rổ, vườn thư giãn, khu đọc sách và những đường dạo rợp cây sẽ là lựa chọn quen thuộc vào mỗi buổi chiều của cư dân.

Đặc thù công việc tại các khu công nghiệp là ít thời gian trống. Do đó, việc có một hệ tiện ích đầy đủ trong nội khu giúp cư dân tận dụng tối đa khoảng thời gian ngắn ngủi trong ngày để vận động, nghỉ ngơi, phục hồi thể chất cũng như gia tăng gắn kết với các thành viên trong gia đình.

Cư dân có thể an tâm khi chất lượng xây dựng, quản lý vận hành được bảo chứng bởi Vingroup (Ảnh: CĐT).

Happy Home Tràng Cát còn có trường học liên cấp và hai tòa văn phòng nằm trong khuôn viên. Điều này giúp các gia đình trẻ giảm đáng kể thời gian đưa đón con. Các chuyên gia muốn mở văn phòng hoặc thuê chỗ làm việc gần nhà cũng có thêm lựa chọn phù hợp. Khi nhu cầu sống, học tập và làm việc hội tụ trong một không gian, cư dân có thể giảm bớt áp lực di chuyển mỗi ngày.

Yếu tố cuối cùng kiến tạo chất sống đa nhiệm của Boutique Home là chất lượng được bảo chứng bởi Vingroup. Trong đó, chất lượng xây dựng, dịch vụ quản lý, vận hành đã được khẳng định qua nhiều đại đô thị Vinhomes trên cả nước. Do đó, cư dân sẽ an tâm với những ngôi nhà vững chãi, môi trường sống được giữ gìn sạch sẽ, cảnh quan gọn gàng và an ninh được đảm bảo 24/7.

Boutique Home không chỉ đáp ứng nhu cầu ở - kinh doanh - làm việc - nghỉ dưỡng trong một không gian đa năng, mà còn mở ra chuẩn sống mới phù hợp với nhịp phát triển của “thủ phủ công nghiệp” Tràng Cát và kỳ vọng ngày càng cao của thế hệ cư dân mới đang đổ về khu Nam Hải Phòng.