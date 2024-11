TPHCM thu thuế từ giao dịch nhà đất tăng 54% trong 9 tháng

Cục thuế TPHCM vừa có báo cáo 9 tháng về tình hình thu ngân sách Nhà nước với các khoản thu từ đất. Trong đó, tiền thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản đạt 4.914 tỷ đồng, tăng gần 54% so với cùng kỳ.

Đơn vị này cho biết việc tăng trưởng cao đến từ nguyên nhân nhu cầu giao dịch tăng cao của người dân, trong đó chủ yếu do tâm lý muốn hoàn tất giao dịch mua bán trước ngày Luật đất đai mới có hiệu lực. Cục thuế ghi nhận thu thuế tăng cao trong tháng 6 và tháng 7 với mức tăng 50% và 74% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, sau khi Luật Đất đai mới có hiệu lực từ 1/8 nhưng UBND TPHCM chưa ban hành bảng giá đất mới đã khiến cho số lượng người giao dịch bất động sản giảm. Số lượt nộp thuế trong tháng 8 giảm 32% và giảm 28% về số tiền. Đến ngày 21/9, TPHCM cho tạm áp dụng bảng giá đất hiện hành thì số lượt nộp thuế lại tăng 9% so với tháng 8, số tiền nộp cũng tăng 19% so với cùng kỳ.

TPHCM gia tăng các khoản thu thuế từ chuyển nhượng bất động sản (Ảnh minh họa: Trịnh Nguyễn).

Tính chung 9 tháng, TPHCM thu ngân sách đối với các khoản thu từ đất đạt 10.510 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ và đạt gần 27% dự toán.

Trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt 5.933 tỷ đồng, tăng gần 54% so với cùng kỳ. Kỳ này phát sinh một số khoản nộp đột biến, như 811 tỷ đồng được Công ty TNHH Nhà Khang Phúc nộp cho dự án ở huyện Bình Chánh.

Ngoài ra, do dự kiến áp dụng Luật Đất đai mới ban hành ngày 1/8 sẽ có bảng giá đất mới, do đó phát sinh nhiều trường hợp người dân nộp nợ tiền sử dụng đất và tăng nhu cầu chuyển đối mục đích tiền sử dụng đất, góp phần khiến số lũy kế tăng so với cùng kỳ.

Số thu tiền sử dụng đất dù tăng nhưng chỉ đạt tỷ lệ hơn 17%, thấp hơn dự toán, do khi Quốc hội, Chính phủ giao dự toán thu tiền sử dụng đất năm 2024 có tính toán dự kiến thu tiền sử dụng đất từ hoạt động đấu giá và triển khai các dự án trên địa bàn thành phố.

Trên thực tế, việc triển khai các dự án tại thành phố đang gặp nhiều khó khăn do các nguyên nhân về pháp lý, thủ tục đấu giá, thị trường…. do đó khoản thu này vẫn chưa đảm bảo theo tiến độ.

Ngoài ra, tiền thuê đất 9 tháng đạt 4.234 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ. Khoản này tăng do một số đơn vị địa ốc nộp tiền thuê đất một lần.