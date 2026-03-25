TPHCM gỡ vướng quy hoạch: Khơi thông pháp lý, gỡ khó cho dự án

Ngày 24/3, UBND TPHCM ban hành Công văn 2252/UBND-ĐT chỉ đạo tiếp tục áp dụng quản lý các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chung xã đã được phê duyệt. Quyết định này được kỳ vọng tạo ra tác động tích cực, trực tiếp tháo gỡ hàng loạt vướng mắc cho người dân và thị trường bất động sản.

Theo đó, TPHCM cho phép tiếp tục áp dụng các quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000, 1/2000, quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 và quy hoạch chung xã cho đến hết thời kỳ quy hoạch hoặc đến khi có quy hoạch mới thay thế (dự kiến trước 31/12/2027).

Động thái này được đưa ra nhằm giải quyết tình trạng ách tắc hồ sơ hành chính liên quan đến quy định về thời hạn hiệu lực của các đồ án quy hoạch. Việc khơi thông này có ý nghĩa quan trọng nhằm đảm bảo không làm gián đoạn công tác quản lý quy hoạch, xây dựng và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn TPHCM trong giai đoạn chờ lập quy hoạch tổng thể mới.

TPHCM có chỉ đạo mới liên quan đến quy hoạch (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Bên cạnh việc tháo gỡ, UBND TPHCM cũng quán triệt nguyên tắc thứ bậc trong quản lý. Trong quá trình áp dụng, đối với từng trường hợp cụ thể, quy hoạch cấp dưới bắt buộc phải tuân thủ quy hoạch cấp trên.

Đặc biệt, trong trường hợp phát hiện có sự mâu thuẫn giữa các quy hoạch, cơ quan chức năng cần phải tiến hành rà soát, xem xét điều chỉnh các quy hoạch cấp dưới (như quy hoạch phân khu, quy hoạch chung xã) để đảm bảo đồng bộ và phù hợp với quy hoạch cấp trên là quy hoạch chung TPHCM.

Theo giám đốc một doanh nghiệp bất động sản tại TPHCM, lâu nay, việc nhiều đồ án quy hoạch hết thời hạn hiệu lực hoặc chờ cập nhật đã trở thành nút thắt khiến hàng loạt hồ sơ hành chính bị ách tắc. Việc thành phố cho phép duy trì hiệu lực các quy hoạch này, đặc biệt là "quy hoạch chung xã" (bản đồ định hướng không gian, phân bổ quỹ đất tại các huyện ngoại thành), mang lại lợi ích sát sườn cho người dân.

Giờ đây, người dân tại các khu vực ven đô có thể tiếp tục thực hiện các thủ tục xin cấp phép xây nhà, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất hay giao dịch mua bán nhà đất một cách bình thường, chấm dứt tình trạng mòn mỏi chờ quy hoạch mới.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, văn bản này giúp thị trường bất động sản TPHCM tránh được kịch bản đình trệ thủ tục pháp lý, sớm đưa nguồn cung mới ra thị trường.