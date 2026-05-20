TPHCM gỡ vướng cấp giấy phép xây dựng cho toàn địa bàn

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường vừa chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương tháo gỡ vướng mắc liên quan đến thủ tục cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn.

Trong đó, Sở Tư pháp cần có ý kiến đề xuất việc bãi bỏ Quyết định 52/2017 của UBND TPHCM về quy trình thí điểm cơ chế một cửa liên thông điện tử trong công tác cấp giấy phép xây dựng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cần khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND TPHCM về quy định sử dụng một diện tích đất nông nghiệp để xây công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp và quy định diện tích, vị trí, mục đích sử dụng của công trình trên đất trồng lúa.

Một công trình xây dựng tại khu vực vùng ven TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

Trong tháng 5, Sở Xây dựng chủ trì họp với lãnh đạo 168 UBND phường, xã, đặc khu về các khó khăn vướng mắc trong công tác giải quyết cấp phép xây dựng. Các đơn vị cần khẩn trương nghiên cứu, đề xuất đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép xây dựng, miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn.

Căn cứ đặc thù của TPHCM, các cơ quan cần tham mưu, đề xuất trình UBND thành phố chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan thủ tục cấp phép xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi làm thủ tục xây nhà.

Trước ngày 15/6, Sở Xây dựng cần ban hành sổ tay hướng dẫn về thành phần hồ sơ, quy trình tiếp nhận giải quyết cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh nội dung giấy phép xây dựng, chi tiết các bước tiếp nhận thông tin, kiểm tra, nghiệm thu sau cấp phép xây dựng).

Sổ tay hướng dẫn sẽ giúp UBND phường, xã, đặc khu, các chủ thể được cấp giấy phép xây dựng thực hiện thống nhất trên toàn địa bàn. Đồng thời, các đơn vị phổ biến sổ tay trên các kênh truyền thông đại chúng để người dân biết, giám sát, thực hiện.