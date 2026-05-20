Xây nhà nhầm thửa đất, được chủ đất tặng 500 triệu thuê "thần đèn" dịch nhà

Tại buổi làm việc với Cục Quản lý Thi hành dân sự (Bộ Tư pháp) mới đây, ông Ngô Đình Hoàng, Trưởng phòng Thi hành án dân sự khu vực 12 - TPHCM, thông tin về vụ việc xây nhầm nhà trên thửa đất của người khác xảy ra ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay thuộc TPHCM.

Ông Ngô Đình Hoàng, Trưởng phòng Thi hành án dân sự khu vực 12 - TPHCM, kể lại vụ việc xây nhà nhầm trên đất của người khác (Ảnh: Thế Kha).

Theo bản án của tòa, vợ chồng ông T.P. (cư trú ở Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) xây dựng ngôi nhà 2 tầng kiên cố trên thửa đất thuộc sở hữu hợp pháp của ông T.N. (cũng trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu). Giá trị xây dựng căn nhà khoảng 3 tỷ đồng.

“Do sai sót trong quá trình phân lô trước đây nên ông P. xây nhầm nhà sang thửa đất bên cạnh của người khác và đã sinh sống ổn định tại đó khoảng 7-8 năm”, ông Hoàng thông tin.

Hai bên không đạt được thỏa thuận hòa giải nên tòa án tuyên chủ ngôi nhà phải trả lại đất cho người có quyền sử dụng đất hợp pháp.

Ông Ngô Đình Hoàng bên ngôi nhà hai tầng kiên cố được "thần đèn" miền Tây dịch chuyển về đúng vị trí đất (Ảnh: N.Đ).

Tới quá trình thi hành án dân sự, các chấp hành viên gặp nhiều khó khăn do yêu cầu của phía chủ đất.

“Họ kiên quyết đòi lại đúng vị trí đất đó vì cho rằng có phong thủy tốt, không đồng ý đổi đất hay bán lại. Chúng tôi phải kiên trì vận động, giải thích nhiều lần mới khiến tư tưởng của chủ đất thay đổi. Họ không những đồng ý cho di dời ngôi nhà mà còn hỗ trợ tổng cộng 500 triệu đồng để giúp bên phải thi hành án dịch chuyển nhà sang đúng thửa đất của mình", ông Hoàng nhớ lại.

"Thần đèn" dịch chuyển ngôi nhà xây nhầm trên đất của người khác ở TPHCM về đúng vị trí (Video: THADS).

Một đơn vị chuyên nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long được lựa chọn để thực hiện dịch chuyển ngôi nhà 2 tầng về đúng vị trí với chi phí 300 triệu đồng. Chủ ngôi nhà còn được phía chủ đất hỗ trợ thêm 200 triệu đồng để sửa chữa, ổn định cuộc sống.

“Hai bên đương sự sau đó đã bắt tay nhau vui vẻ. Việc bảo vệ được quyền lợi các bên và giữ lại được tài sản lớn cho người dân mang lại niềm hạnh phúc nghề nghiệp cho những cán bộ thi hành vụ án thực hiện vụ việc này”, ông Hoàng chia sẻ.