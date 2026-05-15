TPHCM yêu cầu hoàn tất định giá 3.790 căn hộ ở Thủ Thiêm trước 30/5

TPHCM vừa ban hành quyết định điều chỉnh kế hoạch tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ tại khu tái định cư Thủ Thiêm. Đây là số căn hộ bị bỏ trống thuộc các lô R1, R2, R3, R4, R5 (phường An Khánh).

Theo quyết định, UBND TPHCM giao Sở Xây dựng khẩn trương thực hiện thủ tục xác định giá trị công trình trên đất đối với 3.790 căn hộ nêu trên, hoàn thành trước ngày 30/5. Đây là cơ sở để xác định giá khởi điểm phục vụ công tác đấu giá.

Thành phố cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, đôn đốc các sở ngành và UBND phường An Khánh triển khai đấu giá theo đúng tiến độ, kế hoạch được phê duyệt. Việc đấu giá phải bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền, công khai, minh bạch và không để thất thoát tài sản công.

Trong chưa đầy một năm qua, UBND TPHCM 2 lần ban hành kế hoạch đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư tại Thủ Thiêm. Vào tháng 9/2025, thành phố đã ban hành một quyết định với dự kiến thời gian thực hiện trong 6 tháng (hoàn thành vào giữa tháng 3 năm nay).

Đến tháng 3, thành phố tiếp tục ban hành kế hoạch thay thế, trong đó xác định thời điểm bán đấu giá số căn hộ trên là trong tháng 5.

Theo kế hoạch, TPHCM tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ chung cư theo phương án bán đấu giá 2 khối nhà (khối R1, R2, R3 gồm 2.220 căn hộ và khối R4, R5 gồm 1.570 căn hộ).

