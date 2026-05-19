TPHCM phạt doanh nghiệp bán 87 căn hộ cho người nước ngoài không báo cáo

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH CapitaLand - Vista.

Doanh nghiệp này bị phạt vì có hành vi bán nhà ở cho cá nhân, tổ chức nước ngoài nhưng không gửi thông tin bằng thư điện tử và văn bản để đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

Khu căn hộ cao cấp The Vista An Phú tại đại chỉ 628C Võ Nguyên Giáp, TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Cụ thể, doanh nghiệp đã ký hợp đồng mua bán 87 căn hộ tại dự án căn hộ cao cấp 628C Võ Nguyên Giáp (còn gọi là khu phức hợp The Vista An Phú, phường An Khánh) cho cá nhân, tổ chức nước ngoài nhưng không thực hiện nghĩa vụ báo cáo thông tin đến cơ quan quản lý theo quy định.

Hành vi trên đã vi phạm quy định tại điểm c, khoản 5, Điều 64 Nghị định 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Với hành vi trên, Công ty TNHH CapitaLand - Vista bị UBND TPHCM xử phạt hành chính 280 triệu đồng. Vụ việc không có tình tiết tăng nặng hay giảm nhẹ, cũng không áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả.

Công ty TNHH CapitaLand - Vista có trách nhiệm chấp hành quyết định xử phạt. Doanh nghiệp cũng có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính đối với quyết định này theo quy định của pháp luật.

Theo tìm hiểu, chính sách hiện hành không cấm người nước ngoài mua bán, sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Tuy nhiên, nhóm đối tượng này bị giới hạn tỷ lệ, số lượng căn nhà được sở hữu.

Cụ thể, theo Luật Nhà ở 2023, tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được mua và sở hữu không quá 30% số căn hộ trong một tòa chung cư (hoặc không quá 250 căn nhà trong một khu vực có quy mô dân số tương đương một phường).

Để giám sát tỷ lệ trên, quy định hiện hành yêu cầu bên bán nhà/căn hộ trong thời hạn tối đa 3 ngày làm việc (kể từ ngày ký hợp đồng mua bán) phải thông báo thông tin bằng thư điện tử và bằng văn bản về tên người mua, địa chỉ nhà ở đã bán đến cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh (sở xây dựng) để đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cơ quan này.