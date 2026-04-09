Phú Thọ sắp có khu công nghiệp gần 2.000 tỷ đồng

Ngày 9/4, liên doanh nhà đầu tư gồm Công ty cổ phần Khu công nghiệp và Dịch vụ quốc tế Vĩnh Phúc (VISIZ) và Công ty cổ phần SHINEC tổ chức lễ khởi công dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phúc Yên tại tỉnh Phú Thọ.

Ông Nguyễn Hải Tùng, Tổng giám đốc VISIZ, cho biết dự án khu công nghiệp Phúc Yên có diện tích khoảng 111,3ha tại phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 1.988 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm.

Về vị trí, khu công nghiệp Phúc Yên nằm ngay tại nút giao IC2 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cách sân bay Quốc tế Nội Bài khoảng 10km.

Toàn cảnh về vị trí dự án (Ảnh: CĐT).

Theo đại diện chủ đầu tư, toàn bộ hạ tầng kỹ thuật trong khu công nghiệp sẽ được đầu tư đồng bộ, bao gồm hệ thống đường giao thông nội khu, hệ thống cấp điện, hệ thống cấp thoát nước, trạm xử lý nước thải tập trung… nhằm tạo nền tảng để doanh nghiệp nhanh chóng triển khai sản xuất ngay khi nhận bàn giao đất.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, đánh giá khu công nghiệp Phúc Yên là một trong những dự án trọng điểm trong chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh. Dự án được kỳ vọng thu hút nhiều nguồn đầu tư chất lượng cao, đặc biệt từ các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao và điện tử, cơ khí chính xác, công nghiệp hỗ trợ và logistics.

Bên cạnh đó, dự án sẽ tạo ra hàng nghìn việc làm ổn định cho lao động địa phương và đóng góp vào ngân sách Nhà nước hàng năm, thúc đẩy các dịch vụ thương mại, đô thị phụ trợ tại khu vực phường Phúc Yên và các địa bàn lân cận.

Nhằm đảo bảo tiến độ dự án, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu thi công cần tập trung nguồn lực, trách nhiệm, triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Đối với các sở, ban, ngành liên quan và địa phương của tỉnh, ông Đông yêu cầu cần phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho chủ đầu tư trong suốt quá trình triển khai; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng hành cùng doanh nghiệp để bảo đảm dự án hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Sau khi hợp nhất, hệ thống các khu công nghiệp của tỉnh Phú Thọ ngày càng mở rộng. Tính đến ngày 20/3, tỉnh đã thành lập 30 khu công nghiệp, trong đó 17 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, 5 khu công nghiệp đang xây dựng hạ tầng và 8 khu công nghiệp đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Thời gian tới, tỉnh Phú Thọ cho biết sẽ tập trung giải phóng mặt bằng, giao đất cho các khu công nghiệp tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cũ như: Nam Bình Xuyên, Tam Dương I - Khu vực 2, Bá Thiện II, Sơn Lôi; các khu công nghiệp có lợi thế, có thể sẵn sàng đón nhận các nhà đầu tư thứ cấp thuê.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất cho các khu công nghiệp để khởi công xây dựng, như khu công nghiệp Bình Xuyên II - giai đoạn 2, Phúc Yên, Sông Lô I, Thịnh Minh.

Tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu trong năm nay và các năm tiếp theo, mỗi năm tỉnh giải phóng mặt bằng, bàn giao khoảng 200-250ha đất cho các khu công nghiệp để có đất sạch sẵn sàng đón nhận các nhà đầu tư thứ cấp.