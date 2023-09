Tổng tài sản chủ dự án Kim Chung - Di Trạch vượt mặt loạt ông lớn, nhưng...

Tổng Công ty cổ phần Thương mại xây dựng (Vietracimex) vừa công bố số liệu tài chính nửa đầu năm 2023.

Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 275 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ. Tính trung bình, mỗi ngày đầu năm nay, doanh nghiệp lãi cỡ 1,5 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6, vốn chủ sở hữu của Vietracimex ở mức 14.730 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cuối quý II năm ngoái.

Hệ số nợ phải trả so với vốn chủ sở hữu cuối quý II là 2,43 lần, tăng nhẹ so với mức 2,3 lần cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, nợ phải trả tại ngày 30/6 tương ứng là khoảng 35.794 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng thời điểm năm 2022.

Từ những dữ liệu này có thể tính ra tổng tài sản của doanh nghiệp tại cuối quý II là 50.524 tỷ đồng, tăng 8,6% so với mức 46.520 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Số liệu tài chính của Vietracimex nửa đầu năm 2023 (Ảnh chụp màn hình).

Có thể thấy mức tổng tài sản này của Vietracimex chỉ thua Vinhomes (396.349 tỷ đồng), Novaland (256.194 tỷ đồng), lớn hơn cả quy mô của Becamex (48.589 tỷ đồng), Nam Long (27.264 tỷ đồng), Khang Điền (20.747 tỷ đồng).

Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) của doanh nghiệp chỉ ở mức 1,9% tại cuối quý II. Biên lợi nhuận ở doanh nghiệp này giảm dần theo thời gian. Năm 2019 ở mức 4%, đến cuối năm 2022 chỉ còn 3,1%.

Chỉ số ROE được dùng để đo lường khả năng sinh lời của một khoản đầu tư trên mỗi đồng vốn bỏ ra. Cũng có thể hiểu rằng chỉ số này đo lường khả năng sử dụng vốn hiệu quả của doanh nghiệp.

Chỉ số này càng cao càng chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng càng có hiệu quả đồng vốn của cổ đông. Thông thường, doanh nghiệp có ROE càng cao hoặc có xu hướng tăng thì các cổ phiếu càng hấp dẫn các nhà đầu tư hơn.

Theo thông tin tự giới thiệu, tiền thân doanh nghiệp này là Tổng Công ty cổ phần Thương mại và xây dựng là Nhà máy vật liệu Hà Nội thành lập năm 1961. Đến năm 2005, nhà máy này được cổ phần hóa thành Tổng Công ty cổ phần Thương mại và xây dựng. Ngành nghề kinh doanh chính của tổng công ty này là bất động sản, năng lượng và sản xuất công nghiệp.

Ngoài dự án Kim Chung - Di Trạch, doanh nghiệp này còn là chủ đầu tư dự án Hinode City (TP Hà Nội), cụm nhà máy điện gió Cà Mau 1.

Thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cho biết, Vietracimex có vốn điều lệ 8.510 tỷ đồng. Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật là ông Lê Tuấn Dũng.