Tọa độ xanh - Phong cách sống hưởng thụ tại Happy One Central

Căn hộ chất lượng cao Happy One Central nâng chuẩn sống cho cư dân tương lai.

Căn hộ cao cấp định vị phong cách chủ nhân

Là sản phẩm tâm huyết tiếp theo thuộc dòng sản phẩm căn hộ cao cấp mang thương hiệu Happy One, với mong muốn kiến tạo chốn an cư hoàn hảo và trải nghiệm sống tuyệt vời cho khách hàng, Happy One Central được chủ đầu tư kỳ vọng là tinh hoa từ sự kết hợp của Vạn Xuân Group và các đối tác uy tín.

Nổi bật phải kể đến hạng mục thiết kế kiến trúc với sự góp mặt của Ong&Ong - thương hiệu tư vấn kiến trúc hàng đầu Singapore nhằm mang đến không gian sống lấy cảm hứng từ những công trình xanh ấn tượng của "đảo quốc sư tử".

Không gian xanh qua khối óc và sự sáng tạo của kiến trúc sư hiện hữu khắp các tiện ích từ tầng trệt đến tầng 40 đồng thời len lỏi vào từng căn hộ. Nếu tầng trệt dự án Happy One Central là các tiện ích xanh, không gian đậm chất nghệ thuật và phố mua sắm; tầng 3 là thế giới giải trí phức hợp; tầng 20 là các tiện ích thượng lưu cùng vườn trên không… thì tầng thượng ghi dấu ấn với cầu kính trên không, đài ngắm cảnh không trung… Sự kết hợp tinh tế giữa mảng xanh và chuỗi tiện ích cao cấp mang đến cho cư dân Happy One Central trải nghiệm như cách mà người dân "đất nước xanh nhất thế giới" tận hưởng cuộc sống.

Happy One Central sẽ tái hiện không gian sống gần gũi thiên nhiên nhưng không kém phần hiện đại theo phong cách Singapore ngay tại trung tâm thành phố Thủ Dầu Một.

Không gian sống xanh phong cách Singapore tại Happy One Central.

Ngoài ra, một ý tưởng độc đáo nữa của các kiến trúc sư đến từ đơn vị danh tiếng Bồ Đào Nha LJ-Asia (thuộc tập đoàn LJ-Group) nhằm kiến tạo không gian cảnh quan luôn sống động tại Happy One Central. Đó là giải pháp ánh sáng mặt dựng tòa nhà với ý tưởng chủ đạo thể hiện sự hạnh phúc ngày càng thăng hoa cùng với ánh sáng nhiều màu sắc của hệ thống đèn LED được đặt xen kẽ trong các tán cây giúp không gian cảnh quan nội khu của tòa nhà tựa như một "khu vườn cổ tích về đêm".

Thiết kế thông minh, tiện ích cao cấp

Lấy sức khỏe và nâng tầm giá trị sống của mỗi cư dân làm trọng tâm, đơn vị tư vấn kiến trúc của dự án Happy One Central đã nỗ lực mang thiên nhiên vào từng hơi thở cuộc sống thường nhật. Điều đó được minh chứng bằng cách quy hoạch các căn hộ dàn ngang trên mặt bằng tầng. Nhờ đó, mỗi một căn hộ đều có thể dễ dàng đón nhận luồng sinh khí và năng lượng tốt từ nắng, gió và ánh sáng thiên nhiên tràn ngập không gian. Đặc biệt, khu vực logia và balcony rộng thoáng được bố trí riêng cũng giúp gia tăng công năng sử dụng. Một khoảng vườn nho nhỏ xanh mát sẽ là "góc chill" - nơi chủ nhân thảnh thơi ngắm nhìn thành phố lộng lẫy về đêm hoặc đón bình minh mỗi sớm…

Bên cạnh đó, chủ nhân căn hộ sẽ không phải băn khoăn quá nhiều bởi chủ đầu tư cam kết bàn giao hoàn thiện với các thiết bị nội thất được tỉ mỉ lựa chọn từ những nhà cung cấp danh tiếng như Kohler (Mỹ), Häfele (Đức) bao gồm: Bếp từ, máy hút mùi, chậu rửa, vòi chậu, tủ bếp trên và tủ bếp dưới; các thiết bị phòng tắm; hệ thống điều hòa phòng ngủ…

Căn hộ Happy One Central sở hữu thiết kế thông minh, phân khu chức năng riêng biệt mà vẫn hài hòa.

Không chỉ mang đến bộ sưu tập sản phẩm đa dạng với các loại hình từ 1 đến 3 phòng ngủ, các căn hộ tại Happy One Central còn được tích hợp công nghệ "smart home" giúp chủ nhân tương lai có thể điều khiển các thiết bị sinh hoạt tại gia chỉ qua một thao tác "chạm" trên smartphone - trải nghiệm sống không thể thiếu của những cư dân thành thị hiện đại.

Happy One Central kỳ vọng góp phần giải tỏa "cơn khát" nguồn cung căn hộ chất lượng cao, đồng thời sẽ là một phần tích cực trong dòng chảy phát triển bất động sản cao cấp tại thành phố năng động bậc nhất thủ phủ công nghiệp Bình Dương.

Dự án Happy One Central

Chủ đầu tư: Vạn Xuân Group

Đơn vị phát triển dự án: Cen Sài Gòn, Viva Homes

Đơn vị phân phối: QS Land

Hotline: 0929 009 555