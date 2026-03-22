Tọa độ tăng trưởng trên hành lang kinh tế phía Đông Thủ đô

Đây là lý do khu vực phía Đông Thủ đô đang trở thành tâm điểm chú ý với tiềm năng bứt phá trong chu kỳ 3-5 năm tới.

Phía Đông - trục động lực mới của vùng kinh tế Bắc Bộ

Theo định hướng quy hoạch Thủ đô đến 2030, khu vực phía Đông (Hưng Yên - Phố Nối) được xác lập là trục động lực số 3, tập trung phát triển đô thị dịch vụ, thương mại và logistics thông minh. Vành đai 4 đang hoàn thiện thần tốc, kết nối trực tiếp Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, trong khi hàng loạt khu công nghiệp (KCN) lớn như Phố Nối A và Thăng Long II thu hút dòng vốn FDI.

Hơn 200 dự án đang hoạt động, trong đó hơn 80 dự án FDI từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và châu Âu, kéo theo cộng đồng hơn 100.000 chuyên gia, kỹ sư và nhân sự quản lý cấp cao.

Sự phát triển của khu vực đặt ra khoảng trống về không gian sống, làm việc, giao thương. Một số dự án chọn đúng điểm hội tụ của những giao lộ chiến lược để phát triển, có ưu thế nổi bật.

Atera Central tọa lạc tại DT380, trung tâm KCN Phố Nối B, dễ dàng kết nối Quốc lộ 5B, cao tốc CT04 và Vành đai 4. Từ đây, cư dân chỉ mất 5-10 phút đến các KCN trọng điểm và chuỗi đô thị vệ tinh Yên Mỹ - Văn Lâm. Hệ tiện ích vùng sẵn có cũng được thừa hưởng trọn vẹn, giáo dục từ các trường liên cấp đến Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Quốc tế BUV và Brighton College; y tế từ Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, Mỹ Hào, Văn Lâm; thương mại từ chợ dân sinh đến siêu thị BRG, Go! Mega Market.

Vị thế trái tim tại tâm điểm giao thương

Khi khái niệm vị trí đắc địa của bất động sản Thủ Đô dần được tái định nghĩa bởi khả năng giao thoa của các dòng chảy sống - làm việc - giao thương, Atera Central là hình mẫu.

Phối cảnh dự án Atera Central tại huyện Yên Mỹ, Hưng Yên (Ảnh: CĐT).

Vị trí dự án không chỉ giúp kết nối hạ tầng giao thông thuận lợi mà còn nằm trên trục logistics và chuỗi cung ứng khu vực. Với hơn 80 dự án FDI đang vận hành, dòng vốn và hàng hóa không ngừng luân chuyển, tạo nên một hệ sinh thái kinh tế sôi động. Atera Central không chỉ là nơi ở mà còn là điểm kết nối với dòng tiền FDI, mang lại thanh khoản cao và tiềm năng tăng giá khi Vành đai 4 và các tuyến cao tốc hoàn thiện.

Khu kinh tế tự do Hưng Yên quy mô hơn 30.000ha với tổng vốn đầu tư dự kiến 463.000 tỷ đồng (theo quy hoạch tỉnh Hưng Yên) hứa hẹn biến Phố Nối thành trung tâm logistics và công nghiệp hiện đại bậc nhất miền Bắc.

Đề án Khu kinh tế tự do Hưng Yên vừa được thông qua, cũng kỳ vọng tạo việc làm cho hơn 300.000 lao động vào năm 2030, hơn 870.000 lao động vào năm 2040 và trên 1,2 triệu lao động vào năm 2050. Đây là lợi thế lớn giúp chủ sở hữu đón đầu làn sóng đầu tư và phát triển kinh tế khu vực.

Vị trí chiến lược mang đến lợi thế kép: vừa gần nguồn việc làm chất lượng cao, vừa kết nối trực tiếp với chuỗi cung ứng toàn cầu. Khi hạ tầng Vành đai 4 và các tuyến cao tốc hoàn thiện, giá trị bất động sản khu vực dự kiến tăng mạnh, đồng thời tạo dòng tiền cho thuê ổn định từ cộng đồng chuyên gia FDI. Atera Central vì thế trở thành lựa chọn tối ưu cho cả an cư lâu dài lẫn đầu tư sinh lời thực tế.

Kiến tạo những giao lộ của tri thức và văn hóa

Không dừng lại ở vị trí địa lý, tọa độ trung tâm của Atera Central còn kiến tạo hai “giao lộ giá trị” mới. Giao lộ tri thức hình thành nhờ dòng vốn FDI thế hệ mới trong lĩnh vực điện tử, bán dẫn và data center (trung tâm dữ liệu). Dự án mang đến tổ hợp văn phòng cao cấp, mô hình văn phòng hiện đại và trung tâm đổi mới sáng tạo - nơi chuyên gia, kỹ sư và startup (khởi nghiệp) cùng sáng tạo, kết nối toàn cầu.

Dự án tích hợp khu thương mại, dịch vụ ở khối đế tòa cao tầng (Ảnh: CĐT).

Giao lộ văn hóa được xây dựng qua hệ sinh thái sống đa dạng: chuỗi nhà hàng, café, trung tâm thương mại, dịch vụ sức khỏe và các hoạt động cộng đồng. Không gian này nuôi dưỡng một cộng đồng đa văn hóa, nơi di sản và hiện đại hòa quyện, tạo nhịp sống năng động cho thế hệ tiên phong.

Nếu Phố Hiến từng là cửa ngõ giao thương quốc tế thế kỷ XVIII, thì hành lang phía Đông hôm nay là “thương cảng số” thế kỷ XXI - nơi hội tụ logistics, dữ liệu và chuỗi giá trị toàn cầu. Tại giao lộ ấy, Atera Central không chỉ kế thừa mà còn tiếp tục kiến tạo những giá trị đắt giá cho thế hệ chủ sở hữu tinh hoa: vừa an cư, vừa làm việc, vừa phát triển bền vững trong một hệ sinh thái phát triển toàn diện theo chuẩn quốc tế.

Với vị trí chiến lược và hạ tầng đang hoàn thiện, Atera Central được định vị là tọa độ đắc địa tại cực tăng trưởng mới của Thủ đô - nơi giá trị không chỉ được bảo toàn mà còn tăng theo nhịp phát triển của vùng kinh tế Bắc Bộ.

Ngày 23/3, Lễ ra mắt khu đô thị phức hợp thế hệ mới Atera Central - “trái tim” của tọa độ kinh tế phía Đông Thủ đô sẽ diễn ra. Tại sự kiện, Atera Holdings cũng công bố hệ sinh thái các đối tác chiến lược tham gia phát triển Atera Central - những thương hiệu đầu ngành cùng đồng hành kiến tạo dự án, xác lập chuẩn mực mới cho hệ sinh thái "Live - Work - Grow" tại Phố Nối.