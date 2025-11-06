Tìm kiếm thông tin bất động sản dễ dàng với tính năng "Tin xác thực"

Thách thức từ tin giả, tin ảo trên thị trường bất động sản

Tin giả, tin ảo trên các kênh đăng tin bất động sản (BĐS) gây ra nhiều hệ lụy bất cập đối với thị trường. Niềm tin của người tìm kiếm nhà đất bị giảm sút khi thường xuyên đối mặt với những thông tin không chính xác, hình ảnh sai lệch, thậm chí là chiêu trò lừa đảo tinh vi.

Điển hình là trường hợp của anh Đặng Đình Thắng (phường Gò Vấp, TPHCM) - người tìm mua đất với dự định xây nhà an cư sau nhiều năm ở thuê. Đầu năm 2025, theo thông tin trên một trang rao vặt nhà đất, anh Thắng liên hệ với người đăng tin, hẹn đi xem một lô đất thuộc phường Thạnh Lộc, quận 12 cũ.

Tuy nhiên, khi gặp mặt, sau một hồi tư vấn, cam kết đất đẹp, giá rẻ để thuyết phục khách đồng ý đặt cọc, người này lại đưa anh Thắng lên ô tô đi xem một dự án ở Long An cũ, thay vì đất ở quận 12 như giới thiệu ban đầu.

“Sau lần đi xem đất vùng ven bất đắc dĩ ấy, mỗi khi lướt thấy tin đăng rao đất vị trí đẹp, giá tốt, tôi lại hoài nghi liệu có phải tin giả không. Thật khó để sàng lọc thông tin và an tâm khi tìm nhà đất qua mạng,” anh Thắng chia sẻ.

Không chỉ người tìm mua nhà đất mà người thuê cũng thường xuyên đối mặt với tinảo.

Trên các trang đăng tin hay hội nhóm mạng xã hội, không hiếm những tin đăng cho thuê phòng với hình ảnh phòng ốc rộng rãi, sạch đẹp, giá hấp dẫn. Nhưng khi người có nhu cầu thuê đến xem trực tiếp thì căn phòng thực tế lại khác biệt về diện tích, tình trạng nội thất, không gian.

Tin giả, tin ảo gây tổn thất về thời gian, công sức khi người tìm kiếm nhà đất phải sàng lọc thông tin, đi xem những BĐS không đúng thực tế, cản trở người mua tiếp cận thông tin chính xác.

Nghiêm trọng hơn, người mua có nguy cơ mất tiền đặt cọc hoặc mua phải dự án “ma”, có vấn đề pháp lý. Tin giả cũng là nguyên nhân dẫn đến những đứt gãy về niềm tin vào thị trường, khiến người dùng mất dần sự tin tưởng vào các thông tin rao bán, cho thuê trên các nền tảng đăng tin.

"Tin xác thực" tăng tính minh bạch cho thị trường

"Tin xác thực" trên Batdongsan.com.vn giúp hạn chế tối đa tình trạng tin giả, tin ảo (Ảnh: Batdongsan.com.vn).

Nhằm hạn chế tối đa tin giả, tin ảo, nền tảng Batdongsan.com.vn đã phát triển tính năng "Tin xác thực", giúp người tìm kiếm tránh mất thời gian vào những tin đăng sai lệch, đồng thời hỗ trợ người đăng tin nâng cao uy tín.

"Tin xác thực" là các tin đăng đã trải qua quy trình kiểm tra và xác minh nghiêm ngặt bởi đội ngũ chuyên viên kiểm duyệt của Batdongsan.com.vn, thông tin chính xác, minh bạch.

Đại diện Batdongsan.com.vn cho biết đối với tin đăng bán, các tiêu chí xác thực bao gồm yêu cầu người bán cung cấp bản chụp sổ đỏ/sổ hồng để xác minh quyền sở hữu và tình trạng pháp lý của bất động sản.

Hình ảnh và mô tả trong tin đăng được đối chiếu với sổ đỏ/sổ hồng và video quay thực tế bất động sản, kèm theo định vị, thời gian nhằm đảm bảo thông tin đồng nhất, không sai lệch.

Địa chỉ trên tin đăng phải trùng khớp với thông tin trên giấy tờ pháp lý và tọa độ hình ảnh, video cung cấp. Cuối cùng, mức giá niêm yết được kiểm tra để nằm trong khoảng giá trung bình của thị trường khu vực, dựa trên dữ liệu khảo sát của Batdongsan.com.vn.

Với tin đăng cho thuê, quy trình xác thực tập trung vào việc đảm bảo hình ảnh và đặc điểm BĐS mô tả trong tin đăng là thực tế. Giá thuê cũng được xác thực nằm trong khoảng giá trung bình của thị trường.

Sau kiểm duyệt, nếu các thông tin khớp nhau, tin đăng sẽ được dán nhãn "Xác thực" có thời hạn 45 ngày. Sau thời gian này, nếu BĐS vẫn chưa được giao dịch, người đăng có thể thao tác "Gia hạn xác thực" để đảm bảo thông tin được cập nhật.

Các tin đăng xác thực vẫn chịu sự giám sát liên tục thông qua cơ chế giám sát và xử lý vi phạm chặt chẽ của Batdongsan.com.vn. Nếu bất kỳ tin đăng nào bị báo cáo vi phạm quy định, tin sai sự thật hoặc có dấu hiệu bất thường, bộ phận kiểm duyệt sẽ gỡ bỏ nhãn xác thực và tiến hành xác minh lại.

Trong trường hợp người đăng không thể chứng thực được thông tin bị báo cáo, tin đăng đó sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

Không chỉ là một tính năng hỗ trợ người dùng, "Tin xác thực" trên Batdongsan.com.vn là nỗ lực nâng cao chất lượng và sự minh bạch trên thị trường BĐS.

Thông qua việc cung cấp một giải pháp đáng tin cậy để xác minh thông tin, Batdongsan.com.vn tiếp tục khẳng định vị thế là nền tảng công nghệ BĐS hàng đầu Việt Nam, không ngừng tạo thêm giá trị và bảo vệ quyền lợi người dùng.

Sự đầu tư nghiêm túc vào con người và công nghệ của Batdongsan.com.vn là nền tảng góp phần xây dựng thị trường BĐS chuyên nghiệp, minh bạch và an toàn hơn cho các bên tham gia.

Để trải nghiệm công nghệ BĐS hiện đại và tiếp cận nhiều thông tin xác thực, người dùng có thể tải miễn phí ứng dụng Batdongsan: Mua bán và Cho thuê tại đây.