Tìm đỏ mắt không ra chung cư dưới 30 triệu đồng/m2 tại Hà Nội, TPHCM

Trong báo cáo mới đây, Bộ Xây dựng cho biết thị trường bất động sản đã có tín hiệu phục hồi, đặc biệt với phân khúc chung cư.

Trong quý III, theo tổng hợp báo cáo và thông tin khảo sát đánh giá của các địa phương, các tổ chức nghiên cứu thị trường thì chung cư là loại hình bất động sản ít bị ảnh hưởng nhất bởi các tác động tiêu cực của thị trường trong năm qua do loại hình này phục vụ nhu cầu ở thực.

Mức độ quan tâm chung cư đã có dấu hiệu phục hồi, nhu cầu tìm mua chung cư tăng 1% và tìm thuê tăng 6% so với quý trước. Trong đó, các căn hộ có giá từ 2-4 tỷ đồng được tìm kiếm nhiều nhất. Tại các thành phố lớn hiện đã có dấu hiệu hấp thụ tốt, tập trung ở phân khúc chung cư, nhà ở giá dưới 10 tỷ đồng tại khu vực lõi trung tâm.

90% nguồn cung chung cư Hà Nội là cao cấp

Theo báo cáo, về giá bán, trên thị trường sơ cấp, mức giá bán trung bình của các căn hộ mở bán mới trong quý III tăng gần 7% theo quý, tăng 14% theo năm và đạt khoảng 50,8 triệu đồng/m2.

Việc giá bán có sự điều chỉnh theo xu hướng tăng do lượng nguồn cung mới thuộc phân khúc cao cấp chiếm tỷ trọng áp đảo (trên 90%). Cùng với đó, một số chủ đầu tư có sự điều chỉnh tăng giá và mở bán thêm quỹ hàng ở các tầng cao hơn.

Trên thị trường thứ cấp, giá bán trung bình vẫn duy trì đà tăng từ quý trước, đạt khoảng 32 triệu đồng/m2, tăng 2,7% theo quý và 0,8% theo năm. Tất cả các quận trên địa bàn Hà Nội đều ghi nhận giá bán thứ cấp trong quý III tăng so với quý II. Trong đó các quận Đống Đa, Thanh Xuân, Tây Hồ, Nam Từ Liêm và Gia Lâm tăng trên 3%.

Căn hộ chung cư bình dân có giá 25-35 triệu đồng/m2 chỉ còn tại 4 dự án tại quận Hà Đông, quận Long Biên và huyện Đông Anh.

Căn hộ chung cư trung cấp với mức giá 30-50 triệu đồng/m2 xuất hiện tại 4 dự án thuộc huyện Hoài Đức và quận Nam Từ Liêm.

Một vài dự án chung cư cao cấp có mức giá chào bán trên 50 triệu đồng/m2 tại quận Đống Đa, quận Nam Từ Liêm.

90% nguồn cung chung cư Hà Nội trong quý III là phân khúc cao cấp (Ảnh: Trần Kháng).

60% nguồn cung mới trong 9 tháng tại TPHCM từ một dự án

Trong quý vừa qua, số lượng căn hộ mở bán mới tại TPHCM đa phần đến từ giai đoạn tiếp theo của các dự án hiện hữu.

Khoảng 60% nguồn cung mới trong 9 tháng đầu đến từ một dự án khu đô thị ở phía Đông. Khoảng 96% nguồn cung mới của quý III đến từ phân khúc cao cấp và 4% nguồn cung mới còn lại thuộc phân khúc hạng sang, từ giai đoạn tiếp theo của một dự án tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Giá bán sơ cấp của thị trường căn hộ TPHCM trong quý III đạt hơn 60 triệu đồng/m2.

Trên thị trường thứ cấp, giá trung bình đạt 45 triệu đồng/m2, tăng 3% so với quý trước. Trong khi giá thứ cấp ở phân khúc hạng sang và bình dân gần như giữ nguyên so với quý 2. Theo Bộ Xây dựng, mức tăng theo quý chủ yếu là do tăng giá thứ cấp ở phân khúc cao cấp và trung cấp, đặc biệt là đối với các dự án kề cận trung tâm như quận Bình Thạnh, TP Thủ Đức.

Tại địa phương này, chỉ còn 2 dự án chung cư bình dân với mức giá 25,5-34 triệu đồng/m2 tại quận Tân Bình. Các dự án chung cư trung cấp xuất hiện tại quận 7 và quận 8. Đối với phân khúc cao cấp, một dự án tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm có giá lên tới khoảng 200 triệu đồng/m2.