Phân khúc bất động sản nào có tỷ suất lợi nhuận ăn đứt các kênh khác?

Năm 2018, cô Thu An mua một căn hộ cỡ 2 tỷ đồng cho con trai vừa nhập học Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Căn hộ cô mua thuộc dự án sát biển, nằm trên đường Võ Nguyên Giáp, TP Đà Nẵng. 5 năm sau khi con tốt nghiệp, căn hộ được cô bán lại với mức giá 2,8 tỷ đồng.

Số tiền này lại được cô dành để cô mua một căn chung cư tại khu đô thị lớn tại TP Hà Nội cho con thứ 2 ra học đại học. Cô cho biết vài tháng nay, căn hộ này được hỏi mua với mức giá chênh khoảng 150-200 triệu đồng dù thị trường bất động sản gặp khó khăn.

Báo cáo thị trường quý III của một đơn vị nghiên cứu mới đây cho thấy chung cư là loại hình bất động sản ít bị ảnh hưởng nhất bởi các tác động tiêu cực của thị trường trong năm qua do loại hình này phục vụ nhu cầu ở thực.

Quý vừa qua mức độ quan tâm chung cư đã có dấu hiệu phục hồi, nhu cầu tìm mua cư tăng 1% và tìm thuê tăng 6% so với quý trước. Trong đó, các căn hộ có giá từ 2-4 tỷ đồng được tìm kiếm nhiều nhất.

Phân khúc bất động sản này có tỷ suất lợi nhuận lên tới 12,5%/năm, cao hơn nhiều so với các kênh đầu tư khác (Ảnh minh họa: Hà Phong).

Trong năm 2023, giá rao bán chung cư không có nhiều thay đổi, chỉ tăng nhẹ từ 1-5% tại Hà Nội và gần như đi ngang ở TPHCM. Tuy nhiên, xét trong giai đoạn dài từ năm 2015 đến nay, chỉ số tăng giá chung cư tại 2 địa phương này đã vượt tốc độ tăng thu nhập của người dân.

Sau 8 năm, giá chung cư TPHCM và Hà Nội tăng lần lượt là 82% và 56%, trong khi thu nhập của người dân khu vực thành thị chỉ tăng 39%.

Báo cáo hồi cuối tháng 8 của một công ty chứng khoán tại Hà Nội cũng cho biết, giá sơ cấp căn hộ phân khúc cao cấp và hạng sang tại TPHCM hạ nhiệt trong nửa đầu.

Giá sơ cấp trung bình căn hộ tại TPHCM ghi nhận giảm lần đầu tiên kể từ 2018 (giảm 4,8% so với cùng kỳ) trong quý II. Phân khúc cao cấp và hạng sang giảm 4-6% so với cùng kỳ trong khi phân khúc khác ghi nhận mức tăng 2-4%.

Giá nhà tại Hà Nội hạ nhiệt trên diện rộng trong khi phân khúc trung cấp duy trì đà tăng trong quý II. Giá căn hộ sơ cấp tại Hà Nội không thay đổi đáng kể so với quý trước ở tất cả phân khúc, ngoại trừ phân khúc trung cấp (tăng 10% so với quý trước và tăng 15% so với cùng kỳ.

Dữ liệu giai đoạn 2015-2023 của đơn vị nghiên cứu này, tỷ suất lợi nhuận trung bình khi đầu tư chung cư lên tới 12,5%/năm (tính gộp mức tăng giá và lợi nhuận cho thuê). Đây là mức lợi nhuận tốt và ổn định hơn các loại hình đầu tư khác như chứng khoán, vàng, ngoại tệ, đất nền, gửi tiết kiệm.