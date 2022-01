Tiêu chuẩn Nhật Bản trong vận hành tòa tháp Charm Diamond

Dân trí Đại diện chủ đầu tư Charm Diamond cho biết, với tác phong chuyên nghiệp cùng sự cầu toàn trong từng chi tiết nhỏ nhất, thương hiệu vận hành hàng đầu Nhật Bản là mảnh ghép quan trọng để Charm Diamond tạo nên cộng đồng cư dân đẳng cấp, xứng tầm.

Tinh thần "Omotenashi"

Người Nhật vốn nổi tiếng thế giới bởi tác phong làm việc chuyên nghiệp, sự cầu thị cùng những chuẩn mực khắt khe. Vì thế, các sản phẩm, dịch vụ gắn "mác" Nhật được thế giới hài lòng và đánh giá cao. Trong đó, ngành dịch vụ khách hàng tại quốc gia này với triết lý "Omotenashi" - tận tâm phục vụ trở thành thước đo tiêu chuẩn đối với hầu hết các ngành công nghiệp trong và ngoài nước.

Tokyu PM Vietnam tham gia vận hành Charm Diamond.

Tinh thần "Omotenashi" cũng là chuẩn mực mà nhiều đơn vị quản lý bất động sản tại Nhật Bản áp dụng cho toàn bộ hệ thống dịch vụ và là thước đo tiêu chuẩn để đánh giá nhân viên nhằm mang đến chất lượng dịch vụ tuyệt hảo. Đây cũng là lý do DCT Partners - thành viên tập đoàn Charm Group đã hợp tác cùng Tokyu PM Vietnam để quản lý và vận hành tòa tháp Charm Diamond. Tokyu PM Vietnam là thương hiệu thuộc tập đoàn Tokyu - đơn vị có bề dày kinh nghiệm quản lý gần 840.000 căn hộ hạng sang và 1.532 tòa nhà thương mại tại Nhật Bản.

Tình thần "Omotenashi" được Tokyu PM Vietnam truyền tải thông qua các chi tiết nhỏ nhất như đón khách ngay từ cửa hay chào khách 90 độ theo văn hóa Nhật Bản… Đội ngũ nhân viên có mặt ở tất cả khu vực tiện ích, luôn tận tình hỗ trợ từ việc mở cửa xe, khuân hành lý cho đến việc che dù cho cư dân và khách. Sảnh đón, hành lang, thang máy... luôn được điều hòa nhiệt độ theo như tiêu chuẩn của resort 5 sao.

Lối sống tốt đẹp của người Nhật cũng được nhà vận hành Tokyu PM mang đến thông qua các dịch vụ như: bike sharing (chia sẻ xe máy điện và xe đạp truyền thống cho cư dân dùng chung nhằm khuyến khích vận động rèn luyện sức khỏe và giảm khí thải cho môi trường).

Dịch vụ quản gia "All in One"

Điểm khác biệt trong quản lý vận hành là hệ thống quản gia "All in One" - tất cả trong một. Thông qua ứng dụng công nghệ với thao tác đơn giản, cư dân sẽ dễ dàng kết nối với đội ngũ quản gia để được cung cấp các dịch vụ chất lượng, chuẩn resort 5 sao như: giúp việc, giặt ủi, rửa xe, bảo trì, thuê xe đạp, tổ chức BBQ, sửa chữa các thiết bị điện nước hoặc thậm chí là đặt hoa, mua bánh sinh nhật, tổ chức,…

Cư dận được hưởng dịch vụ vận hành theo tiêu chuẩn Nhật.

Mọi hoạt động của cư dân như gửi yêu cầu, đặt lịch, giao dịch, thanh toán phí... đều có thể thực hiện online, thanh toán không tiền mặt. Điều này không chỉ đáp ứng sự thuận tiện về mọi mặt mà còn giúp những chủ nhân thành đạt quản lý tốt quỹ thời gian ngày càng eo hẹp. Khu tiện ích được bảo trì định kì, cây xanh được chăm sóc, rác thải được xử lý vệ sinh,... cuộc sống của những chủ nhân thượng lưu sẽ được phục vụ trọn vẹn nhờ tổ hợp các dịch vụ đẳng cấp.

Biểu tượng sống sang

Ngoài tiêu chuẩn đẳng cấp đến từ Nhật Bản, cư dân Charm Diamond còn được thiết lập biểu tượng sống sang với loạt tiện ích đặc quyền theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao. Theo đó, Charm Diamond được chủ đầu tư chi hàng trăm tỷ để phát triển chuỗi tiện ích như: tòa tháp có hồ bơi vô cực điện phân muối tại Dĩ An, công nghệ "điện tích hạnh phúc" tại tầng 20, hệ tiện ích thời thượng trên tầm nhìn panorama đắt giá gồm skybar, vườn dạo bộ trên không, botanic garden, Diamond Skyview quy tụ nhà hàng, coffee hay quầy bar 5 sao. Phục hồi sức khỏe, tái tạo năng lượng cùng liệu pháp đến từ Jjim-Jil-Bang trứ danh của Hàn Quốc.

Bên trong căn hộ Charm Diamond.

Bên cạnh đó, cư dân còn có thể sử dụng các dịch vụ khác, như Business Lounge, vườn BBQ, phòng giải trí, thư viện sách, câu lạc bộ nhạc họa…Chủ đầu tư cũng dành sự ưu tiên cho không gian xanh với hai công viên hiện hữu 5.000m2 xanh mát rộng lớn.

Thiết kế sang trọng cùng hệ tiện ích tiêu chuẩn khách sạn 5 sao nâng tầm đẳng cấp chủ nhân.

Tháp Diamond ấn tượng với kiến trúc mang tính biểu tượng hiện đại, thiết kế mặt tiền kính tối đa hóa mang đến sự sang trọng xứng tầm. Khu căn hộ được chủ đầu tư mạnh tay ứng dụng Facade ánh sáng giống như tòa Landmark, Times Square tại trung tâm TPHCM. Mỗi căn hộ hai phòng ngủ đều được tích hợp hai ban công kính tràn viền gồm ban công phòng khách và phòng ngủ, thiết kế bồn tắm nằm tương đương resort nghỉ dưỡng càng tôn thêm đẳng cấp cho chủ nhân.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, đây cũng là dự án duy nhất tại Bình Dương có trung tâm thương mại Vincom nằm ngay trong khuôn viên giúp cư dân một bước chạm đẳng cấp sống sang. Không cần phải đi xa khi phố hàng hiệu, rạp chiếu phim như cùng hàng loạt cửa hàng mua sắm, vui chơi giải trí nằm ngay ngưỡng cửa như Lotte Cinema, TiNiWorld, siêu thị Vinmart, các shop thương mại xa xỉ,…

Mọi dịch vụ được vận hành chuyên nghiệp, tận tâm sẽ thiết lập nên những đặc quyền hạng sang xứng tầm. Nơi mỗi căn hộ không chỉ là không gian thỏa mãn nhu cầu tận hưởng cuộc sống đậm chất nghỉ dưỡng mà còn hứa hẹn là một món tài sản định danh, khẳng định vị thế chủ nhân.

Trường Thịnh