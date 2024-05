Tiêu chuẩn dịch vụ và tiện ích mới từ khu căn hộ hạng sang The Filmore Da Nang

"Soft services" (dịch vụ mềm) được xem là mối quan tâm tiên quyết trong phát triển sản phẩm bất động sản (BĐS) thế hệ mới, từ thương mại đến nhà ở. Khái niệm này càng được chú trọng trên phân khúc BĐS hạng sang từ sau đại dịch Covid-19 khi các tiêu chuẩn về well-being (chất lượng cuộc sống từ thể chất đến tinh thần) trở thành ưu tiên hàng đầu và thường trực của hầu hết cư dân.

Hệ tiện ích trên tầng thượng của The Filmore Da Nang như tại khách sạn 5 sao.

Do đó, các nhà phát triển BĐS dành sự đầu tư đáng kể để thay đổi, nâng cấp, thậm chí là kiến tạo tiêu chuẩn "soft services" mới để cung cấp cho cư dân những không gian sống có tiện ích vượt trội, mang lại giá trị chiều sâu và chất lượng hạnh phúc. Đây cũng trở thành yếu tố cạnh tranh mới thay vì các cuộc chạy đua đơn thuần về sự sang trọng bề ngoài.

"Soft services" trong một dự án bất động sản bao gồm môi trường tiện ích, hệ thống dịch vụ và năng lực vận hành. "Soft services" cần được hoạch định ngay từ giai đoạn thiết kế dự án để nhất quán từ hạ tầng vật chất đến không gian tinh thần và môi trường dịch vụ. Các dự án được phát triển chuyên nghiệp trên các tiêu chuẩn tiên tiến mới được đánh giá sẽ mang đến kết quả cộng hưởng tối ưu, tránh sự chắp vá hoặc khập khiễng.

The Filmore Da Nang đã đón những công dân đầu tiên và đang hình thành một tiêu điểm mới về phong cách sống của Đà Nẵng.

Thị trường Đà Nẵng gần đây tập trung sự chú ý vào khu căn hộ The Filmore Da Nang (thông tin chi tiết tại: https://filmore.com.vn/thefilmoredanang/) do Filmore Development đầu tư và phát triển, vừa chính thức hoàn thiện và bàn giao cho cư dân. Đây được đánh giá là sản phẩm BĐS hạng sang theo tiêu chuẩn mới đúng nghĩa, có thể so sánh với các khu căn hộ hạng sang trên các thị trường phát triển như Hong Kong, Bangkok, Singapore…

Điểm nổi bật đầu tiên của The Filmore Da Nang là hệ tiện ích được thiết kế theo tiêu chí wellness. Hệ tiện ích này được đặt trên tầng cao nhất của tòa nhà với tầm nhìn mãn nhãn, đáp ứng yêu cầu về cảm xúc lẫn công năng.

Hệ tiện ích vượt trội mang đến sự tối ưu để tập luyện và chăm sóc sức khỏe của cư dân.

Với hệ tiện ích này, cư dân của The Filmore Da Nang được trải nghiệm nhiều dịch vụ đỉnh cao như phòng tập gym hiện đại với các thiết bị của thương hiệu Technogym, được nhập khẩu trực tiếp từ Italy. Phòng tập còn được trang bị máy đo Inbody, hệ thống giải trí tích hợp như màn hình cảm ứng lớn kết hợp loa ngoài với nhiều ứng dụng mở rộng (Netflix, Youtube, Spotify)…

Phòng xông hơi tia hồng ngoại Sunlighten giúp góp phần thải độc tố cho cơ thể, giảm đau xương khớp, chống lão hóa, giảm cân, cải thiện sức khỏe tim mạch và thư giãn.

Ngoài ra, Filmore Development cũng đã mạnh dạn đầu tư vào ứng dụng NuCalm giúp cư dân thư giãn, giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ. Hồ bơi vô cực có hệ thống điều hòa nhiệt độ cũng là một điểm nhấn ấn tượng trong hệ tiện ích vốn đã hoàn thiện tại đây.

Phòng yến tiệc tại The Filmore Da Nang có thể đáp ứng những bữa tiệc sang trọng.

Có một hạng mục gây ấn tượng mạnh bởi tính mới lạ và thuận tiện, đó là phòng tổ chức yến tiệc được thiết kế và vận hành chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu chiêu đãi, đón khách với đầy đủ vật dụng và dịch vụ.

Khu vực tiền sảnh và lễ tân tại The Filmore Da Nang giàu tính nghệ thuật và thư giãn.

The Filmore Da Nang kết hợp với đơn vị vận hành chuyên nghiệp để nâng cấp và nâng tầm chất lượng dịch vụ quản lý bằng các dịch vụ cộng thêm đẳng cấp bao gồm: dịch vụ lễ tân và quản gia 24/7, dịch vụ đón - tiễn sân bay, dịch vụ trợ lý riêng. Trong năm đầu tiên, dịch vụ đưa tiễn sân bay sẽ được phục vụ miễn phí đến 12 lần cho mỗi gia chủ.

Công nghệ nhà thông minh tích hợp trong từng căn hộ đảm bảo tính an toàn, riêng tư và thuận tiện cho cư dân.

Môi trường wellness của The Filmore Da Nang được tối ưu bằng welltech (công nghệ cao mang lại sự thuận tiện cho cuộc sống). Nhà phát triển dự án đã đầu tư hệ thống Smarthome mang thương hiệu Schneider, nhận diện cư dân bằng khuôn mặt (FaceID) và hệ thống vận hành trên ứng dụng di động. Qua đây, cư dân thuận tiện quản lý không gian sống và nhu cầu sinh hoạt của mình dù ở nhà hay đang ở bên ngoài. Các công nghệ này còn giúp đảm bảo tính riêng tư và an ninh rất cao - một tiêu chí quan trọng trong "soft services" mà cư dân thượng lưu đặc biệt lưu tâm.

Trong xu hướng phát triển kinh tế - xã hội sôi động, Đà Nẵng rất cần các dự án hạng sang thực thụ với tiêu chuẩn quốc tế để đáp ứng nhu cầu khắt khe của tầng lớp doanh nhân, nhà đầu tư, giới sáng tạo... đổ về ngày càng nhiều.

The Filmore Da Nang có sức hút lớn vì là một trong những dự án tiên phong của sản phẩm BĐS thế hệ mới, mang đến những trải nghiệm độc đáo, chạm vào cảm xúc của chủ sở hữu. Đây là lý do The Filmore Da Nang đã và đang là chọn lựa của các nhà đầu tư đến từ Hong Kong (Trung Quốc), Nhật Bản, Hoa Kỳ...