Tiến độ dự án The Legend Danang

Dự kiến hoàn tất phần ngầm trong tháng 12

Theo chủ đầu tư, sau khi được Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp giấy phép xây dựng số 07/GPXD cho phép xây dựng phần ngầm (3 tầng hầm, giai đoạn 1) vào ngày 14/2, dự án đã khởi công ngày 28/2. Đến tháng 10, công trình đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng dầm, sàn, cột và vách tầng hầm B2, đồng thời đang thi công đào đất hầm B3, dự kiến hoàn tất trong tháng 12/2025.

Ảnh công trường The Legend Danang vào tháng 10 (Ảnh: CĐT).

Tại công trường, phương pháp thi công Semi Top-Down được áp dụng nhằm rút ngắn tiến độ và đảm bảo an toàn kết cấu. Đây là kỹ thuật cho phép thi công song song phần thân và phần ngầm, giúp tối ưu thời gian, hạn chế ảnh hưởng đến khu vực xung quanh và phù hợp với các dự án nằm trong khu vực trung tâm có quỹ đất hạn chế.

Đại diện công ty Vipico cho biết: “Theo kế hoạch, tiến độ thi công phần ngầm của The Legend Danang sẽ được thực hiện trong 330 ngày. Tính đến ngày 1/11, sau 250 ngày thi công, dự án đã và đang đáp ứng đúng tiến độ đề ra, dự kiến sẽ hoàn tất phần ngầm vào tháng 12”.

Thời gian qua, mặc dù gặp điều kiện thời tiết không thuận lợi, chủ đầu tư và các nhà thầu vẫn duy trì tiến độ thi công, ứng dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến để đảm bảo an toàn kết cấu và tối ưu thời gian, bám sát theo kế hoạch.

Bổ sung không gian sống và lưu trú cao cấp cho Đà Nẵng

The Legend Danang tọa lạc tại khu đất A20, đường Võ Văn Kiệt, phường An Hải, TP Đà Nẵng với bốn mặt tiền các tuyến đường Võ Văn Kiệt, Ngô Quyền, Lý Nam Đế và Mai Hắc Đế.

Lô đất A20 nằm trên trục Võ Văn Kiệt ngay sát cầu Rồng (Ảnh: Shutterstock).

Dự án tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý trong giai đoạn 2024-2025. Theo đại diện công ty Vipico, dự án The Legend Danang quy tụ sự tham gia của nhiều đối tác uy tín trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng.

Theo đó, ROX Signature, một thành viên của ROX Group đảm nhiệm vai trò đơn vị phát triển dự án. Phần thiết kế kiến trúc do HBA Singapore (Hirsch Bedner Associates), một trong những công ty tư vấn thiết kế hàng đầu thế giới, phụ trách. NDA Group đảm nhận vai trò thiết kế cảnh quan…

Sự hợp tác của các thương hiệu lớn trong và ngoài nước được kỳ vọng sẽ mang đến một tổ hợp thương mại, khách sạn và căn hộ cao cấp mang tính biểu tượng bên bờ sông Hàn, góp phần nâng tầm diện mạo đô thị trung tâm Đà Nẵng.

Với định hướng trở thành trung tâm tài chính quốc tế (IFC), Đà Nẵng cần phát triển những không gian sống và lưu trú cao cấp phù hợp nhu cầu của giới chuyên gia, nhà đầu tư nước ngoài và tầng lớp cư dân có thu nhập cao. Trong bối cảnh đó, The Legend Danang, với quy mô lớn, vị trí chiến lược ngay cạnh cầu Rồng và tiến độ triển khai tích cực, được xem là một trong những dự án góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị hiện đại của Đà Nẵng.

Dự án sẽ bổ sung nguồn cung căn hộ và dịch vụ lưu trú chất lượng cao và được kỳ vọng tạo điểm nhấn kiến trúc - thương mại mới trên trục Võ Văn Kiệt, đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị theo hướng quốc tế hóa của thành phố trong giai đoạn mới.