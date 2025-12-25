Tiềm năng sinh lời từ Casa Villa tại đô thị biển Blanca City

Lợi thế sở hữu villa ven biển

Với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp ven biển, hạ tầng đồng bộ, hệ tiện ích đẳng cấp… Gold Coast (Úc) và Dubai Marina (UAE) là những điểm đến du lịch và đầu tư hấp dẫn toàn cầu. Việc sở hữu căn hộ, biệt thự ven biển tại đây dù để ở hay đầu tư luôn nằm trong kế hoạch ưu tiên của giới thượng lưu.

Dubai là thủ phủ của những căn biệt thự biển triệu đô (Ảnh: Istock)

Tại Gold Coast (Úc), dòng villa ven biển luôn được săn đón bởi sự gần gũi với thiên nhiên, gần các hệ tiện ích và quan trọng nhất là đáp ứng phong cách sống như nghỉ dưỡng. Bất động sản ven biển tại đây được định vị thuộc nhóm cao cấp nhất thị trường, thu hút giới tinh hoa quốc tế tìm second-home (ngôi nhà thứ 2) hoặc đầu tư dài hạn.

Ở vùng đất được mệnh danh “viên ngọc Trung Đông”, Dubai Marina (UAE) là đô thị biển sang trọng mang hơi thở hiện đại: những tòa cao ốc, căn hộ và biệt thự mặt biển với tiện ích thương mại - giải trí - nghỉ dưỡng đồng bộ, biến nơi đây thành một điểm đến sống, làm việc và hưởng thụ 24/7.

Vũng Tàu - điểm nghỉ dưỡng biển của gần 20 triệu dân Đông Nam Bộ đang chứng kiến sự chuyển mình trở thành trung tâm du lịch cao cấp và thu hút đầu tư.

Việc sáp nhập và trở thành cửa ngõ biển của TPHCM, hưởng lợi từ hạ tầng như sân bay Long Thành, cảng biển quốc tế hay cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu… càng thúc đẩy hành trình bứt phá của Vũng Tàu.

Vũng Tàu đang chứng kiến sự bứt phá thành trung tâm du lịch cao cấp (Ảnh: Ánh Dương).

Tại đây, với tâm huyết đầu tư và “cú bắt tay” với đơn vị tư vấn thiết kế hàng đầu thế giới Aedas, Tập đoàn Sun Group đã đưa chuẩn sống sang trọng của đô thị biển quốc tế về Việt Nam.

Nổi bật trong đó là các căn villa nằm trong bộ sưu tập 200 mẫu nhà thấp tầng của phân khu Casa 2, thuộc đại đô thị Blanca City. Dòng sản phẩm này sở hữu thiết kế độc đáo, công năng linh hoạt, hưởng trọn vẹn hệ tiện ích nghỉ dưỡng - giải trí - thương mại đồng bộ từ quần thể.

Tiềm năng sinh lời của dự án

Kiến trúc Casa Villa được lấy cảm hứng từ tinh thần Iberia phóng khoáng, kết hợp hài hòa bản sắc văn hóa Nam Bộ Việt Nam. Đây là nét chấm phá giúp Casa Villa trở nên khác biệt giữa thị trường, tương tự như cách những khu phố French Riviera ven biển Địa Trung Hải mê hoặc du khách và giới thượng lưu khắp thế giới.

Nhà mẫu biệt thự Casa gây ấn tượng với kiến trúc đậm chất biển (Ảnh: Ánh Dương).

Thiết kế tối ưu với hệ cửa rộng, ban công thoáng, mái vòm cong đón gió, đón sáng tự nhiên từ biển. Tầng 1 có trần cao tới 4,65m, tạo cảm giác khoáng đạt, thư thái cho biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp.

Trong khi đó, tầng hầm cao 3,6m lại là điểm cộng công năng, giúp gia chủ có thêm diện tích sử dụng, bố trí phòng giải trí, hầm rượu hay các sở thích cá nhân một cách riêng tư mà vẫn đảm bảo tổng thể tinh tế.

Cũng nhờ diện tích lớn và cấu trúc 3 tầng nổi, 1 tầng hầm, mỗi căn biệt thự Casa 2 dễ dàng tùy biến thành nhiều mô hình khai thác khác nhau - vừa thẩm mỹ, đa năng, vừa tạo ra lợi thế sinh lời mà rất ít sản phẩm ven biển có được.

Chủ nhân Casa Villa có thể khai thác lưu trú homestay, vận hành khách sạn hoặc cà phê, nhà hàng, spa, tiệm bánh, quầy lưu niệm… Mặt tiền thông thoáng, vỉa hè rộng 4-6m giúp việc kinh doanh và trang trí trở nên dễ dàng, tạo nên điểm thu hút du khách.

Thiết kế nội thất linh hoạt đáp ứng nhu cầu an cư và đầu tư (Ảnh: Ánh Dương).

Casa Villa đáp ứng nhu cầu lưu trú từ nhóm bạn, gia đình cho đến các nhóm khách quốc tế. Đây là phân khúc đang tăng trưởng mạnh khi du lịch được đầu tư phát triển, đặc biệt sau giai đoạn Vũng Tàu sáp nhập vào TPHCM.

Nếu muốn sử dụng để nghỉ dưỡng, chủ nhân Casa Villa chỉ cần trở về ngôi nhà ven biển mà không phải thuê phòng hay chia sẻ không gian với bất kỳ ai.

Tài sản truyền đời

Trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, pháp lý minh bạch luôn là yếu tố quan trọng quyết định giá trị tăng trưởng. Và Casa Villa với lợi thế pháp lý sở hữu lâu dài là điều khiến nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Tiềm năng sinh lời nhờ hệ sinh thái đô thị biển Blanca City (Ảnh phối cảnh: Sun Property).

Biệt thự Casa 2 còn thừa hưởng hệ sinh thái tiện ích toàn diện, đáp ứng nhu cầu an cư - nghỉ dưỡng - giải trí từ đô thị Blanca City.

Chỉ cách vài bước chân, cư dân và du khách có thể chạm ngay Sun World Vũng Tàu 15ha, trung tâm thương mại mặt biển lớn hàng đầu Việt Nam, chuỗi khách sạn quốc tế, bãi biển riêng gần 1km, quảng trường, beach club, hệ thống 8 công viên cảnh quan phân bổ khắp dự án, trường học, trung tâm y tế - văn hóa gần kề…

Với vị trí đắc địa, hệ tiện ích “all in one” (tất cả trong một) và tiềm năng du lịch phát triển, việc sở hữu Casa Villa đồng nghĩa nắm giữ một tài sản gia tăng giá trị trong tương lai. Casa Villa không đơn thuần là chốn an cư bên biển trong mơ hay một mô hình kinh doanh dễ vận hành, mà còn là tài sản truyền đời bền vững cho thế hệ mai sau.