Tiềm năng sinh lời "kép" của căn hộ hạng sang giữa trung tâm quận 1

Dân trí The Grand Manhattan có lợi thế khi nằm giữa trung tâm quận 1, TPHCM - nơi có tỷ suất lợi tức cho thuê khá cao. Nhờ dư địa tăng giá, dòng sản phẩm căn hộ này hấp dẫn nhà đầu tư bất động sản trong và ngoài nước.

Tỷ suất sinh lợi từ việc cho thuê

Theo một khảo sát của Savills, lợi tức cho thuê bất động sản tại TPHCM nằm ở mức khá cao, đặc biệt là tỷ suất lợi tức từ việc cho thuê căn hộ tại quận 1 bởi khu vực trung tâm thường là điểm cư ngụ của các khách du lịch hạng sang, các quản lý cấp cao của những tập đoàn đa quốc gia hay Việt kiều khi về nước.

Mặt bằng giá căn hộ hạng A tại quận 1, TPHCM có xu hướng tăng (Ảnh: Novaland).

Một nhà đầu tư mua căn hộ của một dự án hạng sang tại TPHCM cho biết, với những thị trường khác mà bà đã đầu tư, giá một căn hộ hạng sang tại TPHCM thấp hơn, trong khi tỷ suất sinh lợi cho thuê ở trung tâm TPHCM lên 4-6%. Việc đầu tư vào căn hộ hạng sang ở trung tâm để cho thuê cũng đang được xem là phương án khá tối ưu với nhiều nhà đầu tư dài hạn so với các kênh đầu tư khác.

Trên thị trường bất động sản hạng A tại TPHCM, con số dự án mở bán ở khu vực quận trung tâm thành phố khá khiêm tốn so với nguồn cung căn hộ toàn thị trường. Do vậy, khi phân khúc này xuất hiện thêm dự án mới, thị trường dường như tăng nhiệt. Đơn cử như dự án The Grand Manhattan của nhà phát triển Novaland - tổ hợp căn hộ khách sạn gồm 37 tầng và 4 tầng hầm, quy mô 1.400m2, cung cấp cho thị trường khoảng gần 1.000 căn hộ hạng sang.

The Grand Manhattan hấp dẫn nhà đầu tư bởi tiềm năng cho thuê (Ảnh phối cảnh dự án).

Tọa lạc tại khu đất hai mặt tiền đắc địa Cô Giang - Cô Bắc, dự án The Grand Manhattan của nhà phát triển Novaland có vị trí tại trung tâm quận 1, tiếp cận dễ dàng đến các trung tâm hành chính và tiện ích công cộng xung quanh. Dự án được Tập đoàn Novaland chú trọng phát triển, bắt tay với các đối tác nước ngoài cùng kiến tạo không gian sống chuẩn quốc tế cho cộng đồng cư dân thành đạt ngay vị trí trung tâm.

Dự án ghi điểm bởi tiện ích nội khu đẳng cấp đảm bảo cuộc sống tiện nghi như trung tâm mua sắm - giải trí - ẩm thực, hồ bơi lưng trời, khu vui chơi trẻ em, công viên nội khu rộng 4.200 m2 và các tiện ích 5 sao của khách sạn thương hiệu quốc tế Avani Saigon.

Tiềm năng tăng giá trong tương lai

Khảo sát của Savills cho thấy, giá bán sơ cấp phân khúc hạng sang tại TPHCM tăng trung bình 17% mỗi năm. Trong khi đó, báo cáo của Bộ Xây dựng cũng ghi nhận, loạt dự án hạng A (cao cấp) và hạng sang tại TPHCM trong quý II/2021 tăng.

Chuyên gia cho rằng việc tăng trưởng cả giá bán sơ cấp và giá thứ cấp đã đẩy mặt bằng giá căn hộ hạng A qua các năm.

Vị trí dự án và chất lượng bàn giao là một trong những yếu tố mang đến tiềm năng tăng giá cho The Grand Manhattan (Ảnh phối cảnh dự án).

Cụ thể mặt bằng giá căn hộ hạng A tại khu vực quận 1 có nơi 6.000 đến hơn 10.000 USD một m2, sự khác biệt chủ yếu đến từ chất lượng bàn giao căn hộ, trong khi chất lượng phát triển dự án khá tương đồng. Trong đó dự án The Grand Manhattan được nhà đầu tư quan tâm trong phân khúc hạng A, tạo tiềm năng tăng giá thứ cấp trong tương lai. Theo một nhà đầu tư dự án The Grand Manhattan phân tích về những yếu tố như vị trí, chủ đầu tư, cũng như nguồn cung của phân khúc này, anh cho rằng khả năng sinh lời của căn hộ vào khoảng 25-30%.

Các dự án giá cao vẫn đạt tỷ lệ hấp thụ khả quan khi mở bán, cho thấy khả năng chi trả cao của tầng lớp trung lưu cho phân khúc này. Thiếu vắng nguồn cung cạnh tranh, nguồn cung tương lai hạn chế tại khu vực quận 1, dự án The Grand Manhattan được hưởng lợi từ pháp lý dự án, tiến độ xây dựng được đảm bảo là yếu tố thúc đẩy việc tăng giá thứ cấp trong thời gian tới, đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Chủ đầu tư cho biết thêm, tỷ suất sinh lợi được đảm bảo, lợi tức cho thuê cao cùng với tăng trưởng thứ cấp dự kiến lên đến 10% một năm. Bên cạnh đó việc hợp tác với Tập đoàn Khách sạn Minor phát triển và vận hành khách sạn 5 sao Avani Saigon tại dự án là yếu tố tạo thặng dư giá trị thương hiệu cho dự án.

