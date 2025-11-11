Tiềm năng đầu tư của hai dãy nhà phố thương mại tại Tấn Đức Eastern Park - JSC

Vị trí trung tâm: Lợi thế hai mặt tiền đại lộ

Tấn Đức Eastern Park - JSC nằm ngay trái tim phường Vạn Xuân (Phổ Yên - trước sáp nhập), khu vực được xem là “tọa độ vàng” của đô thị công nghiệp đang phát triển năng động bậc nhất miền Bắc. Hai dãy phố thương mại của dự án này tọa lạc trên hai tuyến đường huyết mạch: đường 69m (Vành đai 5) và đường 47m.

Trong đó, đường 69m - trục đường đẹp tại Vạn Xuân Phổ Yên, đồng thời là đường vành đai V kết nối hàng loạt tỉnh, thành phía Bắc như Hà Nội, Bắc Giang… Đây cũng là tuyến giao thông liên vùng trọng yếu, mỗi ngày đón hàng nghìn lượt phương tiện qua lại.

Còn đường 47m là tuyến trục kết nối trực tiếp tới Bắc Giang, cũng như các khu công nghiệp lớn, đóng vai trò huyết mạch vận chuyển hàng hóa, logistics và luồng chuyên gia di chuyển giữa các nhà máy. Sự giao cắt này đã hình thành nên một “tọa độ giao thương kép”, nơi hội tụ cả dòng người, dòng hàng và dòng vốn.

Vị trí của dự án Tấn Đức Eastern Park - JSC chỉ cách khu công nghiệp Samsung hơn 1km tương, 5 phút đến Bệnh viện đa khoa Yên Bình, 7 phút đến Quảng trường Vạn Xuân, UBND phường Vạn Xuân và Chợ Ba Hàng, 10 phút đến hệ thống trường học các cấp. Nhờ đó, cư dân và nhà đầu tư có thể dễ dàng tiếp cận toàn bộ hệ thống tiện ích, dịch vụ và hành chính chỉ trong vài phút di chuyển.

Dự án còn nằm ngay nút giao Vạn Xuân, lối ra của cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, là vị trí đầu tiên tiếp cận khi xuống cao tốc vào Vạn Xuân. Bao quanh là khu dân cư đông đúc, nơi sinh sống của đông đảo chuyên gia, người Hàn Quốc và công nhân các khu công nghiệp - nhóm khách hàng có nhu cầu cao về thương mại, dịch vụ và lưu trú.

Tấn Đức Eastern Park - JSC nằm ngay trái tim phường Vạn Xuân, tâm điểm kết nối vùng (Ảnh: CĐT).

Nhà phố thương mại hoàn thiện, sẵn sàng vận hành

Nếu lợi thế “hai mặt tiền đại lộ” giúp Tấn Đức Eastern Park - JSC đón trọn lưu lượng giao thương sôi động, thì chất lượng sản phẩm và pháp lý minh bạch là yếu tố làm nên giá trị khác biệt của dự án. Hiện dự án sở hữu hai dãy nhà phố thương mại nổi bật.

Trong đó, nhà phố dãy 69m đã hoàn thiện 100%, sẵn sàng bàn giao và khai thác vận hành. Dãy nhà phố 47m lại gây ấn tượng nhờ vị trí kề cận ngay tuyến đường 47m cùng thiết kế hiện đại, tối ưu công năng và tầm nhìn thoáng mở, hứa hẹn trở thành tuyến phố thương mại sôi động bậc nhất khu vực trung tâm Vạn Xuân - Phổ Yên.

Ảnh minh hoạ dãy nhà phố 69m (Ảnh: CĐT).

Dãy nhà phố 69m gồm các căn 5 tầng, mặt tiền rộng, vỉa hè lớn, hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, chiếu sáng điện nước đồng bộ. Với pháp lý minh bạch, sản phẩm cho phép nhà đầu tư khai thác tức thì, có thể cho thuê, mở cửa hàng, văn phòng hoặc kết hợp vừa ở vừa kinh doanh.

Với trục nội khu rộng 12m, liền kề trực tiếp đại lộ vành đai 5 huyết mạch, dãy nhà phố 69m nắm giữ vị thế thương mại đắt giá, nơi kết nối giao thương thuận lợi và giá trị đầu tư gia tăng theo thời gian.

Ảnh minh hoạ dãy phố 47m, được kỳ vọng trở thành tuyến phố giao thương sầm uất, hiện đại của Vạn Xuân Phổ Yên (Ảnh: CĐT).

Trong khi đó, dãy phố 47m được phát triển như một phiên bản nâng cấp của dòng nhà phố thương mại truyền thống, với thiết kế mẫu nhà hiện đại bậc nhất Vạn Xuân Phổ Yên.

Lợi thế nằm trên tuyến trục kết nối trực tiếp các khu công nghiệp lớn giúp khu phố này đón trọn nhu cầu thực tế từ hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư và người lao động trong khu vực, mở ra cơ hội vận hành dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí và bán lẻ quy mô.

Bên cạnh sản phẩm hoàn thiện, nội khu của dự án được quy hoạch bài bản với trường mầm non, trung tâm thương mại, nhà văn hoá, trung tâm y tế, sân thể thao và hệ thống công viên - vườn hoa - đài phun nước.

Công viên cảnh quan cũng đã được hoàn thiện ngay từ giai đoạn đầu, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng và tăng sức sống cho khu đô thị. Nhờ đó, các tuyến phố kinh doanh tại dự án có thêm lợi thế về lưu lượng khách tự nhiên và khả năng vận hành ổn định.

Nhờ sản phẩm thực - tiềm năng, Tấn Đức Eastern Park - JSC không chỉ đáp ứng khẩu vị đầu tư, mà còn tạo cơ hội sinh lợi cho những ai tìm kiếm tài sản kép, vừa kinh doanh, vừa tích sản giá trị lâu dài.

Trong giai đoạn hiện tại, chủ đầu tư áp dụng chương trình tặng gói hoàn thiện cơ bản, chính sách hỗ trợ tiền thuê, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11% và hỗ trợ lãi suất lên tới 24 tháng.

Với pháp lý minh bạch và chính sách hấp dẫn cùng những ưu thế từ vị trí, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm giao thương mới, biểu tượng cho phố thương mại hiện đại, năng động trong giai đoạn phát triển đô thị sắp tới.

