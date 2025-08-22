Tiềm năng của Đất Đỏ trên thị trường bất động sản TPHCM

Đất Đỏ đang trở thành điểm đến của dòng vốn thông minh khi cùng lúc đáp ứng nhu cầu an cư và nghỉ dưỡng (Ảnh: Trung tâm xúc tiến đầu tư Bà Rịa - Vũng Tàu).

Bất động sản trung tâm TPHCM cao kỷ lục, dòng vốn dịch chuyển về khu vực vệ tinh

Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) dự báo sang năm 2025, thị trường sẽ bước vào chu kỳ mới, dù vẫn còn những trở ngại nhất định. Thanh khoản dự kiến tập trung tại những khu vực có nguồn cung mới, đa dạng và tốc độ đô thị hóa cao.

Khác với giai đoạn trầm lắng, từ quý II đến cuối năm 2025, khi niềm tin nhà đầu tư dần trở lại, bên cạnh các yếu tố pháp lý hay giá bán, tiềm năng tăng giá trở thành “điểm chốt” hút dòng tiền. Đất nền và biệt thự vốn được xem là kênh sinh lời tốt, tiếp tục nằm trong tầm ngắm.

Tại TPHCM, giá nhà vẫn neo ở mức cao. HoREA - Hiệp hội Bất động sản TPHCM cho biết, giá căn hộ cao cấp năm 2024 lên tới 90 triệu đồng/m², tương đương 9,7 tỷ đồng/căn, vượt xa khả năng chi trả của số đông người thu nhập trung bình và thấp. Ở phân khúc nhà liền thổ, CBRE Vietnam ghi nhận giá sơ cấp quý gần nhất đạt khoảng 303 triệu đồng/m².

Mức giá chạm ngưỡng cùng với nguồn cung hạn chế tại trung tâm TPHCM đã thúc đẩy nhu cầu của người mua giãn ra khu vực vệ tinh (Nguồn: CBRE).

Trong bối cảnh giá nhà leo thang và quỹ đất ngày càng thu hẹp, dòng vốn đầu tư có xu hướng dịch chuyển mạnh sang các khu vực lân cận. Theo Batdongsan.com.vn, mức độ quan tâm đến bất động sản tại TPHCM mới đã tăng 13%, cho thấy sức bật tích cực của thị trường sau những điều chỉnh hành chính.

Việc TPHCM mở rộng đô thị, sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu không chỉ tháo gỡ bài toán quỹ đất mà còn mở ra dư địa phát triển cho dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền, phù hợp với khả năng chi trả của số đông. Đây cũng là phân khúc đầu tư vừa tầm, được kỳ vọng mang lại biên độ lợi nhuận hấp dẫn, đáp ứng đúng “cơn khát” của thị trường.

Đón sóng đầu tư cùng Đất Đỏ

Ông Lê Đình Chung, Chuyên gia VARS, khuyến nghị trong giai đoạn tới, nhà đầu tư bất động sản cần nghiên cứu kỹ định hướng phát triển vùng, đồng thời xem xét các chỉ số kinh tế, tính thanh khoản thị trường trước khi “xuống tiền”.

“Khi khu vực phát triển tốt, nhà đầu tư mới có cơ hội chọn sản phẩm từ chủ đầu tư uy tín, pháp lý an toàn. Những thị trường có thanh khoản mới đủ điều kiện để tham gia. Nên ưu tiên sản phẩm ở vị trí trung tâm, gần khu dân cư nhằm đáp ứng nhu cầu ở thực, tránh đầu tư vào những khu xa vắng, thiếu tiềm năng khai thác”, ông Chung nhấn mạnh.

Với lợi thế vị trí chiến lược, Đất Đỏ đang nổi lên như “vùng trũng” hút dòng vốn đầu tư với tiềm năng rõ rệt. Nằm trên trục ven biển Đông Nam, khu vực này chỉ cách TPHCM khoảng 90 phút di chuyển, đồng thời liền kề các trung tâm du lịch lớn như Hồ Tràm, Long Hải, Vũng Tàu. Hạ tầng ngày càng hoàn thiện với cao tốc TPHCM - Long Thanh mở rộng lên lên 8-10 làn vào ngày 19/8, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến khởi công từ 2025, cao tốc Long Thành - Hồ Tràm tăng tốc triển khai cùng Quốc lộ 55 và tuyến đường ven biển đang về đích, giúp Đất Đỏ gia tăng mạnh khả năng kết nối liên vùng.

Đất Đỏ dần khẳng định vị thế khi vừa cận kề biển, vừa giữ lợi thế kết nối trực tiếp với trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước (Ảnh: ICONIC Long Hải).

Bên cạnh lợi thế về giá, Đất Đỏ còn được hưởng lợi trực tiếp từ sự phát triển của ngành du lịch nghỉ dưỡng tại Bà Rịa - Vũng Tàu, vốn là “thủ phủ” du lịch biển của miền Nam. Việc liền kề Hồ Tràm, nơi tập trung hàng loạt dự án nghỉ dưỡng tỷ đô, giúp Đất Đỏ thừa hưởng dòng khách du lịch và xu hướng second home (ngôi nhà thứ 2) ven biển đang ngày càng phổ biến.

Quỹ đất sạch cùng làn sóng dịch chuyển vốn khỏi trung tâm TPHCM về các thị trường vệ tinh càng củng cố sức hút của Đất Đỏ. Nhờ đó, khu vực này được kỳ vọng sẽ bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, trở thành một trong những điểm sáng đầu tư bất động sản ven biển trong giai đoạn tới.