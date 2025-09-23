Thiết kế thông minh và nội thất đẳng cấp của Diamond Sky

Tại Van Phuc City, Diamond Sky hiện lên như một nốt nhạc ngân vang, dẫn lối cho hành trình đi tìm chốn an cư - nơi mỗi khoảnh khắc sống đều trở thành trải nghiệm đáng giá.

Căn hộ cao cấp và trung tâm thương mại Diamond Sky (Ảnh: VPG).

Khi từng mét vuông là một bản nghệ thuật

Diamond Sky tọa lạc ở tâm điểm Van Phuc City, như viên ngọc sáng trên bức tranh đô thị phồn hoa. Trên diện tích gần 2ha, với 296 căn hộ và 7 shophouse, mật độ xây dựng 40%, Diamond Sky dành phần lớn cho mảng xanh, mặt nước và tiện ích, để thiên nhiên vẫn có chỗ thở, con người được hít thở sự trong lành giữa nhịp sống rộn ràng.

Diamond Sky nổi bật với tiện ích hiện đại và mảng xanh thư thái (Ảnh: VPG).

Từ khung cửa phòng khách, dòng Sài Gòn mênh mang mở ra, gợi nên những phút giây khoáng đạt, yên bình và đầy thi vị. Nhưng hơn cả một khung cảnh, điều làm nên giá trị khác biệt là triết lý thiết kế: biến từng mét vuông trở thành một tác phẩm sống.

Căn hộ 1 phòng ngủ: lựa chọn cho người trẻ thành đạt, vừa đủ riêng tư, vừa dễ dàng tùy biến công năng, để mỗi góc nhỏ đều có thể trở thành dấu ấn cá nhân. Căn hộ 2 phòng ngủ: không gian nơi gia đình trẻ dệt nên tổ ấm ngọt ngào, trọn vẹn tiếng cười và sự gắn kết.

Căn hộ 3 phòng ngủ thiết kế ấn tượng và sang trọng (Ảnh: VPG).

Căn hộ 3 phòng ngủ: hài hòa cho nhiều thế hệ cùng chung sống, giữ gìn sự ấm áp của gia đình truyền thống. 4 căn penthouse hữu hạn, tựa như “biệt thự trên mây”, dành cho những chủ nhân khát khao chạm đến đỉnh cao của sự xa hoa.

Thiết kế thông minh ở Diamond Sky không dừng ở sự sắp đặt. Đó là cách ánh sáng và gió trời chan hòa; kết nối khéo léo để khoảng cách trong gia đình được rút ngắn; linh hoạt để mỗi chủ nhân có thể gieo vào không gian sống của mình một bản sắc riêng như họa sĩ ký tên trên bức tranh độc bản.

Đẳng cấp được dệt trong từng chi tiết nội thất

Nếu thiết kế là phần khung của một bản nhạc, thì nội thất là những nốt ngân vang làm nên giai điệu. Diamond Sky chọn nâng tầm giá trị sống bằng việc chắt lọc những thương hiệu uy tín, để mỗi căn hộ trở thành khúc ca hoàn chỉnh về sự sang trọng.

Phòng bếp rực sáng cùng Bosch, Teka, Hafele - những thương hiệu châu Âu vốn quen thuộc trong các căn hộ triệu đô tại Singapore hay Dubai. Phòng tắm hóa thành spa riêng, nơi từng tia nước từ Grohe, Hansgrohe mang đến cảm giác thư giãn, đánh thức mọi giác quan.

Bề mặt hoàn thiện từ gỗ An Cường, Baldocer, Eurotile đem đến sự vững bền và tinh tế trong từng cái chạm tay. Hệ thống điện - chiếu sáng của Panasonic, Schneider, Philip bảo chứng cho cuộc sống an toàn, thông minh và tiết kiệm năng lượng.

Nội thất căn hộ Diamond Sky đến từ các thương hiệu nổi tiếng quốc tế (Ảnh: VPG).

Mỗi chi tiết, dù nhỏ bé cũng góp phần dệt nên một phong cách sống: sang trọng mà không phô trương, đẳng cấp mà vẫn tinh tế, quốc tế nhưng vẫn gần gũi. Đó không chỉ là một căn hộ để ở, mà còn là nơi để tận hưởng, để thể hiện gu thẩm mỹ riêng, để lưu giữ thành di sản cho mai sau.

Diamond Sky không chỉ mang hơi thở của kiến trúc quốc tế, mà còn viết nên một chuẩn mực sống mới - nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy sự đồng điệu giữa tiện nghi hiện đại và vẻ đẹp cảm xúc.

Như một bản giao hưởng, Diamond Sky cất lên âm thanh của một cuộc sống trọn vẹn, dành riêng cho những người biết trân quý giá trị sống đích thực.

Diamond Sky

Hotline: 1800 6363

Website: diamondsky.khudothivanphuc.com.vn

Email: sales@vanphucsky.com.vn