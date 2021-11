Thị trường bất động sản Hải Dương khởi sắc

Dân trí Sau đỉnh dịch, Hải Dương đang nhanh chóng thiết lập trạng thái "bình thường mới" và trở thành một trong những điểm sáng của thị trường bất động sản trong giai đoạn cuối năm.

Theo các chuyên gia, việc phủ sóng vắc xin là chìa khóa quan trọng để dòng tiền đầu tư dồn về các vùng trũng như đất nền, khu đô thị phát triển… có tiềm năng phát triển tốt ngay trong quý IV.

Điểm dừng chân lý tưởng cho nhà đầu tư

Thị trường bất động sản như được "cởi trói" ngay khi lệnh giãn cách nới lỏng tại nhiều tỉnh, thành. Giới chuyên gia nhìn nhận, bất động sản là một trong những kênh đầu tư hút dòng tiền hậu Covid-19. Các địa phương có tiềm năng phát triển kinh tế vững mạnh sẽ trở thành điểm dừng chân cho các nhà đầu tư.

Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh song theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương, 9 tháng đầu năm, địa phương này vẫn ghi nhận tăng trưởng. Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản của Hải Dương có mức tăng trưởng khá, ước tổng giá trị sản xuất 15.104 tỷ đồng, bằng 76,9% kế hoạch năm, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng ước đạt 68,7% kế hoạch năm, tăng 9,5%. Tổng giá trị sản xuất các ngành dịch vụ bằng 66% kế hoạch năm, giảm 0,7%. Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng trên địa bàn tỉnh ước đạt 13.396 tỷ đồng, vượt 3% kế hoạch, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2020.

Làn sóng công nghiệp cũng góp phần giúp bất động sản khởi sắc. Toàn tỉnh ghi nhận có 481 dự án FDI cấp mới, với tổng vốn thu hút cả cấp mới và tăng thêm 9,019 tỷ USD. Tổng lũy kế vốn đầu tư thực hiện của các doanh nghiệp FDI đạt 6,085 tỷ USD.

Hiện tại, 14 khu công nghiệp tại Hải Dương đã được thành lập, với tổng diện tích theo quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt là 2.567,33 ha. Trong đó, 11 khu công nghiệp đã hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng và đang hoạt động, tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt khoảng 82%. Theo định hướng quy hoạch phát triển các khu công nghiệp giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2050, Hải Dương sẽ có trên 30 khu công nghiệp với tổng diện tích đất công nghiệp khoảng 10.000 ha được phân bổ rộng khắp trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm qua, Hải Dương cũng là địa phương có sự bứt phá về đầu tư công vào việc cải thiện hệ thống kết nối giao thông, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội. Hiện tỉnh có đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chạy qua tỉnh dài 40 km, 82 km đường gom cao tốc; 7 quốc lộ đi qua với tổng chiều dài 189 km; 21 đường tỉnh với tổng chiều dài 354 km… Giai đoạn 2020 - 2025, Hải Dương tiếp tục đầu tư nâng cấp mạng lưới đường tỉnh cũng như các dự án kết nối vùng nhằm nâng cao khả năng kết nối nội - ngoại tỉnh...

Bên cạnh đó, việc đẩy nhanh tốc độ phủ sóng vắc xin, đảm bảo cho lưu thông kinh tế tại Hải Dương cũng sẽ tạo lực đẩy cho thị trường sôi động trở lại. Nguồn tiền nhàn rỗi có sự chuyển hướng từ ngân hàng và chứng khoán sang nhà đất vào giai đoạn cuối năm.

Điểm rơi thị trường tập trung vào dự án cỡ vừa

Là một địa phương năng động, Hải Dương có sự tính toán tận dụng các thế mạnh để thu hút đầu tư. Thị trường bất động sản tại đây đón nhận nguồn vốn hàng tỷ USD vào các dự án quy mô. Chỉ trong giai đoạn 2018-2021, giá đất tại Hải Dương một số nơi ước tính tăng 50 - 70%.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia môi giới, bất động sản tại các thành phố trung tâm của tỉnh đã gần như bão hòa với nhiều dự án lớn, giá trị sản phẩm chững sau thời gian tăng trưởng nóng. Điểm trũng của thị trường đang tập trung vào dự án cỡ vừa ở trung tâm các huyện với quy hoạch phát triển vùng tiềm năng, chi phí đầu tư hợp lý và chắc chắn hơn. Các sản phẩm nhà phố, đất nền phân lô hướng tới nhu cầu thực của khách hàng có thể dẫn dắt thị trường.

Nằm ở phía Đông Nam tỉnh Hải Dương, huyện Thanh Hà đang là một trong những điểm đến mới thu hút nhà đầu tư. Địa phương này đang nỗ lực hoàn thiện quy hoạch vùng, hướng đến trở thành đô thị loại IV trước năm 2030, vùng du lịch sinh thái vải thiều nổi tiếng.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng giải ngân vào xây dựng hạ tầng đô thị, hoàn thiện hệ thống giao thông đồng bộ, kết nối thuận lợi giữa các địa phương để phát triển kinh tế - xã hội; đưa ra những chính sách thu hút phát triển các khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp mới… nhằm tạo ra đột phá về môi trường đầu tư.

Thanh Hà New City tại huyện Thanh Hà (Hải Dương).

Tọa lạc trên trục đường tỉnh 390 huyết mạch thuộc thị trấn Thanh Hà, Thanh Hà New City là dự án tiên phong trong phát triển mô hình khu đô thị đồng bộ hạ tầng với hệ thống tiện ích hiện đại, phong phú. Dự án được kỳ vọng sẽ là điểm nhấn hạ tầng quan trọng góp phần thay đổi bộ mặt đô thị cũng như hoàn thiện các chỉ tiêu về quy hoạch hạ tầng của huyện.

Lợi thế của Thanh Hà New City là nằm trong khu dân cư sầm uất, liền kề các đơn vị hành chính quan trọng như: UBND Huyện, Chi cục Thuế, Bưu điện, Tòa án nhân dân… thuận tiện kết nối các dịch vụ thiết yếu hiện hữu như: trường học, bệnh viện, ngân hàng, chợ truyền thống… Khu đô thị còn phát triển hàng loạt các tiện ích an cư ngay trong nội khu như: trung tâm thương mại, trường mầm non, khu vui chơi ngoài trời, công viên trung tâm, hồ cảnh quan, bãi đỗ xe…

Điểm nhấn hấp dẫn của Thanh Hà New City chính là trung tâm thương mại tại thị trấn Thanh Hà. Không chỉ mang đến nhịp sống hiện đại với nhiều dịch vụ thương mại, loại hình vui chơi, giải trí đa dạng, đây cũng là yếu tố quan trọng trong việc kiến tạo một cộng đồng cư dân năng động tại khu đô thị.

Trường Thịnh