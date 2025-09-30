Đầu tư shophouse đã bàn giao: Lợi thế của Avenue Garden trên trục Tây Thăng Long

Lợi thế đầu tư shophouse đã hiện hữu

Trong đầu tư bất động sản thương mại, bên cạnh vị trí, thời điểm cũng là một yếu tố quan trọng quyết định biên lợi nhuận. Khác với những dự án đang trong giai đoạn thi công, shophouse đã hoàn thiện tạo ra lợi thế khi giúp nhà đầu tư rút ngắn chu kỳ hoàn vốn. Thay vì mất 12-24 tháng chờ công trình hoàn tất, dòng vốn được kích hoạt ngay khi tài sản được đưa vào kinh doanh hoặc cho thuê, từ đó giảm nguy cơ “chôn vốn” và tối ưu hiệu quả sử dụng.

Shophouse Avenue Garden đã bàn giao năm 2023, sẵn sàng vận hành sinh lời (Ảnh: Avenue Garden).

Ngoài ra, shophouse được bàn giao theo hình thức mặt ngoài hoàn thiện - không gian bên trong ở dạng thô, cũng là sản phẩm được nhiều chủ sở hữu lựa chọn.

Với hình thức này, kiến trúc toàn khu vẫn được đảm bảo đồng bộ, trong khi chủ sở hữu hoặc khách thuê có thể thoải mái thiết kế nội thất theo đặc thù ngành nghề kinh doanh. Điều này phù hợp với các ngành F&B, bán lẻ, dịch vụ - những lĩnh vực coi trải nghiệm không gian là yếu tố cốt lõi trong xây dựng thương hiệu.

Theo ước tính của Cushman & Wakefield, chi phí hoàn thiện nội thất từ trạng thái cơ bản chỉ bằng khoảng một nửa so với việc thi công mới toàn bộ, giúp tiết kiệm 40-50% chi phí đầu tư ban đầu. Chủ cơ sở kinh doanh cũng không tốn chi phí phá dỡ hay sửa lại những phần không phù hợp với nhu cầu khai thác thực tế.

Avenue Garden - đón đầu trục Tây Thăng Long, khai mở không gian thương mại mới

Tại khu vực phía Tây Hà Nội, Avenue Garden đang tạo sức hút khác biệt khi hội tụ lợi thế kép: shophouse đã bàn giao sẵn sàng khai thác và vị trí chiến lược gắn liền quy hoạch dài hạn. Dự án do OSI Holdings phát triển, Savills quản lý vận hành, với quy mô 65 căn - nguồn cung ít trong bối cảnh nhu cầu thương mại khu vực ngày càng tăng trưởng mạnh.

Tọa lạc ngay mặt tiền đại lộ Tây Thăng Long - tuyến đường dự kiến thông toàn tuyến vào năm 2026 và được định vị như “xương sống” của khu Tây - Tây Bắc Hà Nội, Avenue Garden nắm giữ vị trí chiến lược hiếm có. Khi hạ tầng hoàn thiện, khu vực sẽ hình thành trục thương mại - tài chính mới, bổ sung không gian phát triển ngoài vùng lõi trung tâm vốn đã quá tải. Nhờ đó, giá trị khai thác và tiềm năng tăng giá cho các shophouse tại dự án cũng được gia tăng đáng kể.

Với vị trí hiếm có, Avenue Garden được kỳ vọng sẽ tạo nên tuyến phố thương mại sầm uất khi đại lộ Tây Thăng Long chính thức thông xe toàn tuyến vào năm 2026 (Ảnh: Avenue Garden).

Trong bán kính 5km, Avenue Garden có thể kết nối tới hàng loạt siêu đô thị như Starlake, Vinhomes Wonder City, Vinhomes Đan Phượng, Ngoại Giao Đoàn, Ciputra, khu đô thị Thượng Cát... Sự hiện diện của các khu đô thị không chỉ đảm bảo hạ tầng tiện ích đồng bộ, góp phần gia tăng giá trị cho dự án mà còn hình thành cộng đồng dân cư lớn, mang lại tệp khách hàng đa dạng và ổn định.

Đây là nền tảng để Avenue Garden trở thành điểm đến hấp dẫn cho các thương hiệu F&B, ngân hàng, dịch vụ tài chính, cũng như các doanh nghiệp có nhu cầu mở văn phòng hoặc chi nhánh.

Toàn bộ shophouse tại Avenue Garden đã bàn giao từ năm 2023 với kiến trúc đồng nhất ở mặt ngoài, không gian bên trong linh hoạt tùy chỉnh. Mỗi căn shophouse được thiết kế gồm 5 tầng nổi và 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn từ 600 đến 800m², mặt tiền rộng 7-10,5m, đáp ứng đồng thời cả nhu cầu vừa ở vừa kinh doanh - xu hướng đang được ưa chuộng tại các đô thị lớn.

Khi dòng vốn bất động sản có xu hướng dịch chuyển sang những sản phẩm có khả năng khai thác tức thì và tạo thu nhập đều đặn, shophouse Avenue Garden với vị trí đắc địa, được kỳ vọng sẽ trở thành “điểm rơi” cho những nhà đầu tư đang tìm kiếm tài sản vừa có thể khai thác tức thì với lợi suất hấp dẫn, vừa có khả năng sinh lời trong tương lai.