The Ruby Hạ Long - không gian sống tiện ích kế bên vịnh biển

Đa số người dân tại TP Hạ Long đều thích ở gần biển. Chính vì vậy, những dự án bất động sản có vị trí sát biển, sở hữu không gian sống khoáng đạt cùng tầm nhìn rộng mở luôn lọt vào "mắt xanh" của khách hàng và nhà đầu tư. Tuy nhiên, nguồn cung các sản phẩm này tại thị trường Hạ Long lại không đáp ứng đủ.

"Quỹ đất ven biển hữu hạn, hạn chế phát triển nhà cao tầng, nên những dự án bất động sản nằm trong khoảng giá 2-3 tỷ đồng liền kề vịnh biển như The Ruby Hạ Long được coi là hàng hiếm và luôn được săn đón", ông Lưu Tiến - Phó tổng giám đốc Kinh doanh WeLand nhận định.

Nằm kế vịnh, bám đường bao biển hiện đại, The Ruby Hạ Long còn sở hữu lợi thế vượt trội nhờ vị trí kế cận trung tâm (Ảnh phối cảnh: WeLand).

Tọa lạc tại "trái tim" khu đô thị mới Cao Xanh - Hà Khánh, The Ruby Hạ Long là lựa chọn sáng giá, vừa gần trung tâm lại kế bên vịnh biển. Dự án nằm kế cận lõi đô thị Hòn Gai cổ, dự kiến trở thành trung tâm mới của TP Hạ Long.

Phối cảnh minh họa không gian từ ban công căn hộ (Ảnh: WeLand).

Sở hữu vị trí đắc địa, The Ruby Hạ Long được thiên nhiên ban tặng không gian sống trong lành, khoáng đạt. Tại đây, cư dân sẽ được tận hưởng cuộc sống xanh, thoáng đãng với bầu không khí tươi mới, cảnh quan rộng mở và đón nhận những lợi ích sức khỏe, tinh thần từ biển trời. Bên cạnh đó, The Ruby Hạ Long còn mang tới cho cư dân cuộc sống hiện đại và tiện nghi ưu việt. Đơn vị phát triển dự án MBLand đã trang bị hệ thống 45 tiện ích ngay trong nội khu giúp đáp ứng nhu cầu của cư dân. Đồng thời, cư dân tại đây có thể dễ dàng di chuyển tới các địa điểm trọng yếu của thành phố như trung tâm thương mại Vincom, bệnh viện Vinmec, chợ Hạ Long, cầu Cửa Lục, trung tâm lễ hội Bãi Cháy… thông qua tuyến đường bao biển hiện đại, kết nối nhiều trục đường chính.

Tiềm năng gia tăng giá trị

Thông thường, do tính chất khan hiếm, quỹ đất bám biển thường được "ưu ái" dành cho các dự án nghỉ dưỡng. Các dự án cao tầng xung quanh khu vực này được hạn chế nhằm bảo vệ cảnh quan. The Ruby Hạ Long là công trình cao tầng hiếm hoi tại khu trung tâm Cao Xanh - Hà Khánh và gần kề vịnh biển. Nhờ vậy, dự án sở hữu tiềm năng gia tăng giá trị trong tương lai. Không chỉ vậy, các căn hộ tại đây còn đa dạng công năng sử dụng, thích hợp làm nơi an cư, ngôi nhà thứ 2 để nghỉ dưỡng cuối tuần hoặc sản phẩm đầu tư, cho thuê tại thủ phủ du lịch miền Bắc.

Tiềm năng ưu việt từ vị trí khan hiếm gần biển, đường bao biển hiện đại và hành lang pháp lý minh bạch (Ảnh phối cảnh: WeLand).

Dựa trên những số liệu thực tế về giá bất động sản tại những khu vực gần cung đường bao biển Hạ Long, đại diện MB Land - đơn vị phát triển dự án The Ruby Hạ Long nhận định, sau khi tuyến đường Hòn Gai - Cao Xanh hoàn thiện, giá bất động sản khu vực quanh dự án có thể tăng 3,4 lần hoặc ít nhất 10-15% trong năm đầu tiên. "Đây sẽ là thời điểm vàng cho các khách hàng quan tâm đến dự án The Ruby Hạ Long "xuống tiền" và hưởng tiềm năng vàng trong tương lai", vị đại diện MBLand nhấn mạnh

Dự án đang áp dụng chính sách bán hàng hấp dẫn: Hỗ trợ vay vốn lên đến 70% giá trị căn hộ, hỗ trợ lãi suất 0% tối đa đến 30/10/2023, miễn phí trả nợ trước hạn, tặng gói quản lý dịch vụ một năm (kể từ ngày bàn giao nhà). Khách đặt cọc giữ chỗ căn hộ The Ruby Hạ Long thời điểm này còn được nhận lì xì trị giá 3% giá trị căn hộ (chưa gồm VAT và kinh phí bảo trì), chiết khấu trực tiếp vào giá bán căn hộ khi trở thành một trong 50 khách hàng ký thỏa thuận đặt cọc đầu tiên kể từ ngày chính sách có hiệu lực (áp dụng cho căn hộ 2 phòng ngủ, 2 phòng ngủ và một phòng chức năng, 3 phòng ngủ và một phòng chức năng).

Ngoài ra, tất cả khách mua căn hộ The Ruby Hạ Long giai đoạn này sẽ được nhận một phiếu bốc thăm và có cơ hội nhận các giải thưởng giá trị: Một giải nhất - ôtô KIA K3-2022 trị giá 559 triệu đồng; một giải nhì, - xe máy SH 150i trị giá 115 triệu đồng; 2 giải ba, mỗi giải một Iphone 13 pro 256 GB; 10 giải khuyến khích, mỗi giải một chỉ vàng.

Thông tin chi tiết liên hệ:

Đơn vị phát triển dự án: MBLand

Đơn vị phát triển kinh doanh: Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Bất động sản Weland

Đại lý phân phối: Tland, Nhật Minh Land, Four Home, Á Đông, Tân Long

Hotline: 1900 988 996

Website: www.therubyhalong.com.vn