The Pearl, tư dinh truyền đời giữa dòng chảy tăng trưởng phía Tây

Trong đó, bộ sưu tập tư dinh The Pearl hút giới đầu tư nhờ không gian sống nuôi dưỡng cảm xúc và gắn kết đa thế hệ.

Hạ tầng bứt tốc tái định hình diện mạo phía Tây

Những năm gần đây, diện mạo khu vựa phía Tây TPHCM thay đổi nhờ loạt dự án hạ tầng giao thông liên vùng. Hàng nghìn tỷ đồng đã được rót vốn và triển khai với tốc độ ấn tượng. Nổi bật có thể kể đến tuyến vành đai 3, cao tốc Bến Lức - Long Thành dự kiến thông xe trong năm 2026; vành đai 4 đặt mục tiêu hoàn thành trước 2030 từng bước khép kín hệ thống giao thông kết nối toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Song song đó, dự án nối dài tuyến Võ Văn Kiệt, mở mới tuyến Tây Bắc, nâng cấp Quốc lộ 50… đang lên kế hoạch triển khai, tăng tính kết nối TPHCM với đô thị vệ tinh phía Tây. Nút giao Mỹ Yên tại Bến Lức có tổng vốn đầu tư khoảng 115.000 tỷ đồng kết nối các tuyến trọng điểm là cao tốc TPHCM - Trung Lương, Bến Lức - Long Thành và Vành đai 3 cũng đang dần về đích.

Hạ tầng phát triển góp phần tái định hình cấu trúc phát triển đô thị vùng TPHCM mở rộng trong chu kỳ mới. Từ vai trò cửa ngõ kết nối, khu Tây đang chuyển mình thành cực tăng trưởng mới về đô thị, kinh tế và dịch vụ.

Đi cùng với đó, xu hướng dòng tiền cũng thay đổi: không còn là cuộc đua lướt sóng mà hướng đến các tài sản tiềm năng bền vững đứng ngoài những biến động ngắn hạn của thị trường. Giới đầu tư, nhất là nhóm khách hàng thượng lưu, ngày càng ưu tiên các tài sản tích sản dài hạn, có tính khan hiếm, pháp lý minh bạch, quy hoạch đồng bộ và trải nghiệm sống khác biệt.

Đó cũng là các yếu tố tạo sức hút cho bộ sưu tập tư dinh The Pearl - khu compound (khép kín) cao cấp nhất đại đô thị tích hợp Waterpoint 355ha (Bến Lức, Tây Ninh), khi thỏa mãn tiêu chuẩn kép, vừa an cư vừa gia tăng giá trị, tài sản truyền đời cho thế hệ mai sau.

Dự án được phát triển bởi Nam Long, Nishi Nippon Railroad (Nhật Bản) và sự tham gia của các thương hiệu: CM+ (quy hoạch tổng thể), Codinachs Architech (tư vấn ý tưởng và thiết kế), Aurecon, Royal HaskoningDHV (hạ tầng), Lascal (cảnh quan)...

The Pearl nằm bên dòng sông Vàm Cỏ Đông (Ảnh: CĐT).

Bộ sưu tập biệt thự - tài sản truyền đời cho thế hệ mai sau

Tựa mình bên dòng sông Vàm Cỏ Đông, The Pearl sở hữu địa thế: một mặt nương theo dòng chảy sông nước và một mặt được bao bọc bởi 3ha kênh đào. Nhờ địa thế này, mỗi tư dinh The Pearl như chốn nghỉ dưỡng giữa lòng thiên nhiên thuần khiết.

Khu compound có quy mô lên đến 24ha nhưng mật độ xây dựng chỉ chiếm khoảng 17%. Phần lớn diện tích còn lại được quy hoạch tiện ích và không gian xanh đa tầng với dải công viên ven sông, ven kênh, các công viên nhỏ (pocket park) đan cài giữa các cụm nhà. Tại đây, thiên nhiên sông nước trở thành đặc quyền, khi mở cửa là có thể cảm nhận trọn vẹn hơi thở từ cỏ cây, làn gió mát lành của sông nước hay sinh khí tự nhiên luân chuyển bốn mùa.

Những tư dinh The Pearl với tầm nhìn rộng mở, phóng khoáng (Ảnh: CĐT).

Khai thác tối đa địa thế bán đảo độc đáo, chủ đầu tư mang đến 3 loại hình sản phẩm riêng biệt, gồm Canal Villa (giáp kênh đào), Riverfront Villa (giáp sông Vàm Cỏ Đông) và Garden Villa (giáp công viên), thỏa mãn cá tính và gu thẩm mỹ riêng của mỗi chủ nhân.

Lợi thế vị trí hai mặt tiếp giáp sông nước còn là chất liệu để chủ đầu tư thiết kế các tiện ích mở - hài hòa thiên nhiên, từ Sunset Clubhouse bên sông, bến du thuyền, bến hạ thủy, công viên ven sông 2ha đến công viên kênh đào 1ha, tuyến chèo kayak… Cách quy hoạch đề cao trải nghiệm sống gắn liền với thiên nhiên, kiến tạo phong cách sống “resort tại gia” hiếm có, nơi mỗi ngày đều là kỳ nghỉ riêng tư.

The Pearl kiến tạo chất sống nghỉ dưỡng mỗi ngày giữa thiên nhiên thuần khiết (Ảnh: CĐT).

Không chỉ là không gian sống nuôi dưỡng cảm xúc và gắn kết đa thế hệ, The Pearl còn mang giá trị truyền đời nhờ tiềm năng tăng trưởng giữa bối cảnh nguồn cung thấp tầng dần ít đi.

Dự báo về nguồn cung tương lai, Savills cho biết từ nay đến năm 2027, thị trường TPHCM sẽ có khoảng 3.600 căn nhà liền thổ được mở bán, chủ yếu ở các khu vực ngoại thành có hạ tầng phát triển. Theo khảo sát từ đơn vị nghiên cứu thị trường Savills và JLL Việt Nam, giá phân khúc nhà liền thổ tại TPHCM hiện dao động khoảng 120 tỷ đồng/căn.

Nhiều dự án đang triển khai thuộc Nhà Bè, Bình Chánh, Bình Tân (cũ)... cũng có mức giá trung bình 60-120 tỷ đồng mỗi căn. Mức giá này sẽ tiếp tục neo do quỹ đất khan hiếm, chi phí sử dụng đất gia tăng và nhu cầu sở hữu nhà liền thổ vẫn còn khá lớn.

Trong bức tranh đó, khu Tây TPHCM đang vươn lên nhờ hạ tầng liên vùng, mô hình đô thị tích hợp thiết lập tiêu chuẩn sống mới và dư địa tăng trưởng rộng. Điều này đã đưa những dự án compound biệt lập ven sông như The Pearl trở thành “kênh trú ẩn” lý tưởng, vừa là chốn an cư bền vững, vừa là di sản truyền đời.