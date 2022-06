The Matrix One trao chìa khóa căn hộ cho những chủ nhân đầu tiên

2 tòa tháp cao 43 tầng The Matrix One do MIKGroup phát triển đã hoàn thiện xây dựng, hệ thống cảnh quan, tiện ích…

Đặt trọn tâm huyết trong việc kiến tạo một tổ hợp tiện ích đa tầng hạng A, theo đại diện MIKGroup, trong suốt quá trình triển khai, đơn vị phát triển dự án và chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu thi công, sát sao từng chi tiết để đảm bảo tất cả các hạng mục đều được hoàn thành với chất lượng tốt nhất.

The Matrix One chính thức đón những cư dân thượng lưu đầu tiên.

"Với The Matrix One, chúng tôi không chỉ phát triển một dự án bất động sản cao cấp mà mong muốn kiến tạo một cộng đồng văn minh, hiện đại - nơi kết nối giữa lối sống nhân văn, thư thái và cuộc sống sôi động của những công dân toàn cầu. Trước khi chính thức bàn giao cho khách hàng, chúng tôi đã trồng và chăm sóc hàng trăm loài cây xanh tới khi bén rễ, trổ cành. Khâu vệ sinh căn hộ và tất cả các khu vực chung đều được thực hiện chu đáo. Chúng tôi kỳ vọng, những chủ nhân đầu tiên cũng như các chủ nhân nhận nhà tiếp theo sẽ thực sự hài lòng khi chọn The Matrix One để an cư", đại diện MIKGroup chia sẻ.

Khu vực cổng chào nối giữa 2 tòa tháp là các tháp đèn lung linh được thiết kế theo đặc trưng phong cách Origami.

Nhiều khách hàng háo hức khi được chủ đầu tư chính thức trao chìa khóa ngôi nhà mơ ước. Chị Thanh Nga - chủ nhân căn hộ tại tòa The Ruby (Tháp B) - một trong những cư dân đầu tiên cho biết: "Sau khi kiểm tra các chi tiết của căn hộ trong quá trình bàn giao, gia đình tôi khá hài lòng về chất lượng hoàn thiện. Ban quản lý và đội kỹ thuật cũng đã nhiệt tình hướng dẫn từng chi tiết để gia đình tôi có thể sắm thêm một số trang thiết bị cần thiết".

Anh Trần Tùng, chủ nhân căn hộ 3 phòng ngủ chia sẻ, dự án vừa bàn giao nhưng cây xanh trong nội khu và trên vườn Nhật đã được phủ kín. Các tiện ích tại tầng 23 cũng như dưới nội khu đã hoàn thiện. Gia đình yên tâm có chỗ tập luyện các bộ môn yêu thích ngay khi dọn về đây sinh sống.

Phòng tập gym đã được lắp đặt các trang thiết bị hiện đại và sở hữu tầm nhìn hướng ra công viên 14 ha.

Không chỉ là dự án hạng A liền kề công viên được bàn giao tại thời điểm này, The Matrix One còn được khách hàng, các chủ nhân thượng lưu đánh giá cao bởi sở hữu vị trí ngay trung tâm Mỹ Đình, kề cận trụ sở Bộ Ngoại giao và trụ sở nhiều bộ, ngành, tập đoàn đa quốc gia. The Matrix One còn sở hữu công viên - hồ điều hòa 14ha cùng hệ sinh thái tiện ích hạng A phục vụ mọi nhu cầu của cuộc sống thượng lưu như: Khách sạn 5 sao, văn phòng cao cấp, shophouse thời thượng, trường học quốc tế, bể bơi giữa tầng không, spa chăm sóc sắc đẹp, phòng tập gym hiện đại… ngay trong khuôn viên tổ hợp.

Khu vui chơi trẻ em ngoài trời ngay trong nội khu dự án đã được phủ cỏ và đầu tư đầy đủ các trò chơi được các bé yêu thích.

Không chỉ mang tới không gian sống đẳng cấp, The Matrix One còn đề cao sự an toàn, thảnh thơi của cư dân với 4 lớp áo giáp bảo vệ và hệ thống camera đa chiều được lắp đặt ở mọi khu vực công cộng được kết nối trực tiếp với trung tâm điều khiển.

Cư dân cũng có thể yên tâm gửi ô tô qua hệ thống Car Parking tự nhận diện biển số và tem từ để mở cửa. Với các tính năng thông minh của Carparking từ lập trình tự động đưa xe vào vị trí đỗ đến bàn xoay 360 độ và con lăn thông minh định vị, dù người yếu tay lái nhất cũng dễ dàng đưa xe vào vị trí đỗ an toàn.

Được coi là "lá phổi xanh" điều hòa không khí, công viên 14ha đối diện The Matrix One cũng đang gấp rút hoàn thiện, giúp cư dân được tận hưởng trọn vẹn bầu không khí trong lành.

Tầm view panorma 360 độ mang đến cho 100% căn hộ The Matrix One góc nhìn đa diện, rộng mở tựa như những đài quan sát trên cao, bất kể hướng nhìn ra công viên cảnh hồ xanh mướt đối diện hay thành phố sôi động, nhộn nhịp trước mắt.

Một góc view nội khu xanh mướt từ căn hộ The Matrix One.

Chủ đầu tư cho biết, khách hàng muốn sở hữu những căn hộ hạng sang cuối cùng tại The Matrix One sẽ có thể được nhận nhà vào ở ngay, được hỗ trợ với 2 gói chính sách linh hoạt. Với gói Prime, khách hàng sẽ được miễn lãi 36 tháng hoặc nếu chọn gói Premium, ngoài việc được hưởng lãi suất 0% trong vòng 24 tháng, khách hàng nhận được quà tặng là gói nội thất trị giá 130 triệu đồng. Theo đó, sau 2 hoặc 3 năm nhận nhà, khách hàng mới phải trả lãi ngân hàng hay tất toán khoản vay để không phải trả lãi, dành tiền tiếp tục đầu tư sinh lời.

Mọi chi tiết về dự án liên hệ:

Đơn vị đại diện phân phối Dự án:

Cenland, Hải Phát Land, Đất Xanh miền Bắc

Website: http://thematrixone.vn/

Hotline: 19000110