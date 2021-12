The Marq chào đón những cư dân đầu tiên

Dân trí The Marq - dự án căn hộ hạng sang do Hongkong Land đầu tư và phát triển tại một trong những cung đường xanh và yên bình nhất TPHCM - 29 Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, đã chào đón những cư dân đầu tiên.

Từ ngày 3-7/12/2021, tại tầng thượng The Marq, tiệc "Welcome Home" đã được chủ đầu tư tổ chức để chào đón những cư dân đầu tiên của dự án căn hộ hạng sang này.

Hongkong Land cho biết, trong sứ mệnh kiến tạo nên những không gian sống sang trọng, chất lượng đến từng chi tiết, tiến độ bàn giao đúng hạn là yếu tố quan trọng, được nhà phát triển dự án đảm bảo, kể cả trong bối cảnh khó khăn chung do Covid-19 gây ra.

Giữ đúng cam kết với khách hàng là một trong những yếu tố làm nên danh tiếng của Hongkong Land 132 năm qua. Dù đó là dự án ở Hongkong, Singapore, Thái Lan, hay Việt Nam, nhà phát triển bất động sản này cho biết luôn chú trọng đến chất lượng sản phẩm cũng như tiến độ bàn giao. Danh mục dự án của Hongkong Land tại Việt Nam, từ Central Building (Hà Nội); The Nassim, một trong những khu dân cư thượng lưu tại Thảo Điền; cho đến The Marq, dự án căn hộ hạng sang mà HongKong Land triển khai ở ngay lõi trung tâm quận 1 - chính là những minh chứng.

Với The Marq, Hongkong Land chia sẻ, luôn tâm huyết chăm chút từng chi tiết dù là nhỏ nhất để mang đến những trải nghiệm đáng nhớ về một không gian sống sang trọng, xứng tầm ngay giữa trung tâm một trong những thành phố năng động bậc nhất cả nước.

Buổi tiệc "Welcome Home" như một lời tri ân từ phía chủ đầu tư dành cho cư dân.

Anh Đăng Cảnh - một trong những khách hàng đầu tiên được bàn giao nhà, chia sẻ: "Tôi đã từng sống trong những không gian sang trọng với nhiều tiện ích cao cấp, nhưng The Marq mang đến cho tôi một cảm xúc rất đặc biệt. Ngay khi xem nhà mẫu, tôi đã bị chinh phục bởi vẻ sang trọng, thanh lịch toát ra trong từng chi tiết dù là nhỏ nhất - từ sảnh đón, thang máy, phong cách thiết kế nội thất, cảnh quan, cho đến tầm nhìn hướng ra các công trình kiến trúc biểu tượng của thành phố. Hồ bơi tràn bờ mang phong cách nghỉ dưỡng trên sân thượng là tiện ích độc đáo nhất làm nên giá trị trải nghiệm cho cư dân".

Sự kiện đã mang đến những cung bậc cảm xúc cho các khách mời.

The Marq mang đến những cung bậc cảm xúc khó quên cho những chủ nhân tương lai khi đón họ bằng vẻ ấm áp trong gam màu cà phê thanh lịch, nét sang trọng quyến rũ của sàn và tường đá cẩm thạch, chút bay bổng của kiểu trần cao thoáng đãng giúp mở ra tầm nhìn ngoạn mục ôm trọn cảnh quan xung quanh.

"Bên cạnh chính sách bàn giao hoàn thiện với trang thiết bị của các thương hiệu tên tuổi, The Marq gây ấn tượng bởi tầm nhìn tuyệt đẹp, ôm trọn toàn cảnh thành phố. Bất cứ thời gian nào trong ngày, The Marq cũng mang đến cho tôi cảm xúc khó tả, như thể thế giới sắc màu xung quanh đang chuyển động theo nhịp thời gian - vẻ tinh khôi của sớm mai, nét rực rỡ của những tràng hoa nắng ban trưa, chút lãng đãng của hoàng hôn tím sẫm, vẻ lung linh của ban đêm. Bên cạnh sự tiện lợi cho công việc kinh doanh nhờ vị trí đắc địa, The Marq còn thu hút tôi ở chất lượng cung cấp dịch vụ của đội ngũ nhân sự tại đây", chị Huyền Ngân hào hứng chia sẻ.

Được phát triển bởi Hongkong Land và An Khang, The Marq là dự án căn hộ hạng sang sở hữu vị trí đắc địa tại lõi trung tâm quận 1. Dự án bao gồm 515 căn hộ cao cấp có diện tích đa dạng từ một đến bốn phòng ngủ với tầm nhìn ôm trọn vẻ đẹp của thành phố.

Để biết thêm chi tiết, truy cập www.themarq.com.vn hoặc gọi 0978 488 988.

Trường Thịnh