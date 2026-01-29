The Legend Shophouse: Số lượng giới hạn, bảo chứng giá trị

The Legend Shophouse số lượng giới hạn 44 căn (Ảnh: CĐT).

Sống giữa thiên nhiên, kinh doanh giữa phố

Tọa lạc tại cửa ngõ Đông Bắc TPHCM, The Legend Shophouse sở hữu vị trí chiến lược khi hội tụ hai yếu tố: kết nối đô thị trung tâm và không gian ven sông trong lành. Từ đây, chỉ mất 10 phút để chạm đến trung tâm quận 1 cũ, sân bay Tân Sơn Nhất, đại lộ Phạm Văn Đồng hay tuyến Metro 3B trong tương lai.

The Legend Shophouse trở thành điểm giao thương của dòng người, dòng tiền và dòng thương mại. Nhưng điều làm nên sự khác biệt của dự án là tọa lạc trên bán đảo Van Phuc City, được bao bọc bởi ba mặt sông Sài Gòn, liền kề tuyến công viên ven sông 3,4km và bến du thuyền Marina Royal.

The Legend Shophouse tọa lạc tại trung tâm Van Phuc City (Ảnh: CĐT).

Dự án mang đến một chuẩn mực sống mới: nơi thiên nhiên nuôi dưỡng cuộc sống và phố thị mở ra cơ hội kinh doanh. The Legend Shophouse vừa là không gian an cư chất lượng cao, vừa là điểm đến thương mại có sức hút bậc nhất Van Phuc City.

Tiện ích hiện đại nâng tầm thương mại

The Legend Shophouse tọa lạc tại trung tâm tiện ích sôi động bậc nhất Van Phuc City. Bao quanh là chuỗi tiện ích cao cấp gồm công viên ven sông, bến du thuyền Marina Royal, quảng trường nhạc nước hàng đầu Đông Nam Á, khu thể dục thể thao, trường học và bệnh viện quốc tế.

Những tiện ích này không chỉ kiến tạo môi trường sống chất lượng mà còn hình thành dòng người lưu chuyển liên tục mỗi ngày: cư dân thượng lưu, du khách tham quan, giới chuyên gia và cộng đồng dân văn phòng. Tất cả tạo nên tệp khách hàng tự nhiên cho The Legend Shophouse. Từ quán cà phê, nhà hàng cao cấp đến showroom thời trang và các mô hình bán lẻ hiện đại, mọi loại hình kinh doanh đều phù hợp phát triển dài hạn tại đây.

Van Phuc City còn là “thành phố vạn lễ hội” với chuỗi sự kiện, lễ hội được tổ chức thường xuyên, góp phần gia tăng lượng khách và doanh thu cho các thương hiệu kinh doanh tại The Legend Shophouse.

Thiết kế The Legend Shophouse phù hợp đa dạng loại hình kinh doanh (Ảnh: CĐT).

Thiết kế dự án với tầng hầm và 4-5 tầng nổi mở ra khả năng khai thác linh hoạt: tầng trệt dành cho kinh doanh; các tầng trên có thể vận hành như văn phòng, căn hộ dịch vụ hoặc không gian sống riêng tư.

The Legend Shophouse được kỳ vọng sẽ là mô hình tài sản hiếm hoi hội tụ đủ ba yếu tố: tiện ích tạo dòng khách, cộng đồng tạo sức mua và thiết kế tạo khả năng khai thác bền vững.

Mừng 30 năm tuổi, Van Phuc Group ưu đãi 28%

Nhân kỷ niệm 30 năm thành lập, Van Phuc Group tri ân khách hàng với ưu đãi lên đến 28% đối với các sản phẩm nhà phố và shophouse tại Van Phuc City. Đây là những sản phẩm đã hoàn thiện, sẵn sàng khai thác và vận hành ngay trong một khu đô thị hiện hữu.

Các sản phẩm nhà phố, shophouse tại Van Phuc City (Ảnh: CĐT).

Ưu đãi 28% là đòn bẩy tài chính chiến lược giúp khách hàng tối ưu nguồn vốn ban đầu, gia tăng biên lợi nhuận và mở rộng dư địa tăng giá trong dài hạn. Khi giá trị tài sản mà khách hàng sở hữu đã được bảo chứng bởi một khu đô thị ở vị trí gần trung tâm và đã vận hành ổn định như Van Phuc City, đây là điều hiếm gặp trên thị trường vì các ưu đãi như thế này thường gắn liền với các dự án còn trong giai đoạn hình thành và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Sự hội tụ của ba yếu tố: sản phẩm sẵn sàng khai thác, hệ sinh thái đô thị vận hành ổn định và chính sách ưu đãi 28% tạo nên điểm nhấn cho nhà phố và shophouse tại Van Phuc City. Đây là thời điểm vàng để khách hàng và nhà đầu tư sở hữu một tài sản hiếm có, giàu tiềm năng gia tăng giá trị trong dài hạn tại Van Phuc City.

Khu đô thị Vạn Phúc (Van Phuc City), Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình, TPHCM

Hotline: 1800 6363

Website: https://khudothivanphuc.com.vn/