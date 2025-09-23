The Interone: Lợi thế từ vị trí đắc địa tại Bắc Ninh

Tọa độ giao thương chiến lược - Liên kết vùng linh hoạt

Sở hữu vị trí trong lòng trung tâm hành chính mới, The Interone mang lại lợi thế hiếm có cho cư dân khi các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống đều nằm trong tầm tay. Chỉ vài phút di chuyển, cư dân có thể tiếp cận nhanh đến hệ thống cơ quan công sở, bệnh viện, trường học và các trung tâm dịch vụ - thương mại.

Điều này không chỉ đảm bảo cuộc sống tiện nghi, an toàn, mà còn mang lại một môi trường phát triển bền vững cho các thế hệ tương lai.

Phối cảnh dự án The Interone (Ảnh: CĐT).

Hơn thế, khu vực trung tâm hành chính mới của Bắc Ninh còn được quy hoạch bài bản, đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật hiện đại và không gian đô thị văn minh, hứa hẹn trở thành “thủ phủ” mới của miền Bắc trong tương lai gần. Sở hữu căn hộ tại The Interone đồng nghĩa với việc cư dân đã đón đầu xu hướng dịch chuyển và nâng tầm phong cách sống ngay từ hôm nay.

The Interone không chỉ sở hữu lợi thế cận kề tiện ích hành chính, mà còn nằm ngay tại giao điểm của những tuyến đường huyết mạch kết nối toàn bộ vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Từ dự án, cư dân dễ dàng kết nối đến Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn thông qua hệ thống cao tốc và quốc lộ hiện đại như: Quốc lộ 1A, cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Lạng Sơn…

Với lợi thế này, The Interone không chỉ là nơi an cư cho cư dân địa phương mà còn là điểm đến hấp dẫn cho cộng đồng chuyên gia, doanh nhân và lực lượng lao động chất lượng cao đang làm việc tại hàng chục khu công nghiệp lớn quanh khu vực. Sự thuận tiện trong kết nối đã và đang biến Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghiệp - dịch vụ hàng đầu miền Bắc, đồng thời gia tăng giá trị đầu tư cho những dự án bất động sản như The Interone.

“Cửa ngõ phồn hoa” - Nơi hội tụ tinh hoa văn hóa và nhịp sống hiện đại

Không dừng lại ở yếu tố vị trí, The Interone còn được ví như “cửa ngõ phồn hoa” khi tọa lạc ngay tại phố đi bộ - HP Intermix Bắc Giang. Đây sẽ là tâm điểm giao thoa văn hóa, nơi diễn ra các sự kiện quốc tế, hoạt động giải trí, nghệ thuật đường phố, đồng thời mở ra không gian kết nối cộng đồng đẳng cấp.

Phối cảnh 2/4 tòa dự án The Interone (Ảnh: CĐT).

Phố đi bộ sôi động này không chỉ đem đến nguồn năng lượng trẻ trung, hiện đại cho cư dân The Interone mà còn tạo nên giá trị sống khác biệt - nơi mỗi bước chân đều là trải nghiệm phong phú, nơi mỗi buổi tối cuối tuần đều trở thành một cuộc hành trình khám phá mới mẻ. Với lợi thế này, The Interone hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm của dòng chảy phồn hoa, ghi dấu ấn như một khu đô thị kiểu mẫu hội tụ trọn vẹn cả giá trị văn hóa - giải trí - thương mại.

Tầm nhìn tương lai - Giá trị gia tăng bền vững

Theo định hướng quy hoạch phát triển, Bắc Ninh sẽ trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030. Đây sẽ là cú hích giúp hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh được nâng cấp toàn diện, từ giao thông, dịch vụ, giáo dục cho tới môi trường đầu tư quốc tế. Trong bối cảnh này, những dự án sở hữu vị trí chiến lược như The Interone sẽ hưởng lợi, trở thành tài sản có giá trị tăng trưởng trong tương lai.

Ngã 6 Bắc Ninh (Ảnh: CĐT).

Điểm cộng của The Interone không chỉ nằm ở khả năng kết nối và tiện ích sẵn có, mà còn ở giá trị gia tăng dài hạn. Khi Bắc Ninh bước lên vị thế đô thị trung ương, mặt bằng giá bất động sản tại khu vực trung tâm hành chính mới sẽ tăng, mở ra cơ hội đầu tư sinh lời cho những chủ sở hữu đi trước.

Theo chủ đầu tư: “Chúng tôi định hướng The Interone không chỉ là một dự án bất động sản mà còn là một cộng đồng văn minh - hiện đại, nơi cư dân được tận hưởng trọn vẹn giá trị sống tiện nghi, đồng thời nắm giữ một tài sản gia tăng giá trị theo thời gian”.

Ông Nguyễn Thành Nam - một chuyên gia bất động sản khu vực phía Bắc cho biết, trong bối cảnh thị trường hướng tới những sản phẩm có vị trí chiến lược, tiềm năng khai thác thực tế và khả năng tăng giá dài hạn, The Interone hứa hẹn là lựa chọn để an cư và đầu tư.

Hội tụ các yếu tố về vị trí trung tâm hành chính, kết nối chiến lược, môi trường sống hiện đại và tiềm năng phát triển bền vững, The Interone đã và đang khẳng định vai trò như một biểu tượng sống mới tại Bắc Ninh. Đây không chỉ là nơi an cư với hệ thống tiện ích, mà còn là một sản phẩm đầu tư chiến lược, nơi giá trị gia tăng theo nhịp phát triển của tỉnh và khu vực.

Với những lợi thế vượt trội, The Interone được kỳ vọng trở thành lựa chọn hàng đầu cho những ai đang tìm kiếm một chốn an cư đẳng cấp hoặc một kênh đầu tư sinh lời tại trái tim trung tâm hành chính mới Bắc Ninh.

The Interone - sản phẩm của Tập đoàn Hải Phát

Đơn vị phát triển kinh doanh: Sgo Homes và Haiphat Land Group