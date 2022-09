The Happy Starry Night - đêm tiệc tri ân dành riêng cho cư dân Happy One Central

"The Happy Starry Night - Vì bạn xứng đáng" - đêm tiệc tri ân khách hàng, đối tác dự án Happy One Central.

"The Happy Starry Night - Vì bạn xứng đáng" là món quà tri ân mà Vạn Xuân Group gửi đến những khách hàng lựa chọn tin tưởng và đồng hành cùng dự án Happy One Central.

Happy One Central - Nơi an cư của cộng đồng đa quốc gia, đa văn hóa (Ảnh phối cảnh minh họa).

Bên cạnh khách hàng, các đối tác trong và ngoài nước đã hợp tác, đồng hành cùng dự án như Central, Ong&Ong, LJ-Asia, Artelia, MB Bank, TP Bank, Cen Sài Gòn, Vivahomes, QSLand, Aplus… cũng dự kiến góp mặt tại sự kiện. Với tâm huyết kiến tạo dự án căn hộ đáng sống hàng đầu tại Bình Dương, Happy One Central là minh chứng cho nỗ lực của Vạn Xuân Group và các đối tác trong hành trình mang tới cho khách hàng các giá trị sống: xanh, hiện đại, bền vững.

Đêm tiệc tri ân "The Happy Starry Night" được lấy cảm hứng từ tác phẩm "The Starry Night - Đêm đầy sao" nổi tiếng của danh họa Vincent van Gogh. Sự kiện hứa hẹn sẽ là một đêm thú vị khi tất cả khách tham dự đều được trải nghiệm hành trình cảm xúc qua 5 giác quan.

Đại diện doanh nghiệp hứa hẹn, đó là hành trình khứu giác được nâng niu bởi mùi hương nhẹ nhàng của thiên nhiên len lỏi từ bên ngoài sảnh; vị giác được thỏa mãn trong bữa tiệc ẩm thực cao cấp; thị giác bừng tỉnh trước sự hoành tráng của sân khấu, những màn trình chiếu tương tác mãn nhãn và ánh sáng rực rỡ lung linh bên trong khán phòng. Trong không gian âm nhạc với sự xuất hiện của bộ đôi diva nổi tiếng cùng ban nhạc cá tính, đó là lúc thính giác được vỗ về, tâm hồn được thư thái và trải nghiệm nghệ thuật tinh tế.

Bên cạnh đó, sự kiện còn có hoạt động thiện nguyện nhằm góp phần ươm những mầm xanh hy vọng cho đời và cũng như một sự sẻ chia đến từ Vạn Xuân Group với sự đồng hành của tất cả các khách hàng. Đêm tiệc cũng sẽ có chương trình rút thăm trúng thưởng mang tên "Vì bạn xứng đáng" với nhiều quà tặng dành cho khách hàng, các chuyên viên kinh doanh gắn bó cùng dự án. Trong đó, giải đặc biệt dành cho khách hàng may mắn nhất là một chiếc ôtô Mazda CX5.

"The Happy Starry Night" còn là lời tri ân với loạt quà tặng có tổng giá trị lên đến 3 tỷ đồng (Ảnh: Vạn Xuân Group).

Theo đại diện Vạn Xuân Group, hành trình phát triển và thay đổi để thích ứng của doanh nghiệp gắn liền với thương hiệu Happy One. Đây là thương hiệu riêng của dòng sản phẩm căn hộ trung cao cấp với những dự án đã triển khai và bàn giao như: Happy One Phú Hòa, Happy One Premier và Happy One Central. Trong đó, Happy One Central đặc trưng với thiết kế tinh tế, phong cách hiện đại đặc trưng cùng chuỗi 68 tiện ích cao cấp, mang kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của thành phố Thủ Dầu Một.

Đăng ký tham dự sự kiện tri ân "The Happy Starry Night - Vì bạn xứng đáng" vào ngày 30/9/2022.

