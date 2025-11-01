The Grand Ho Tram - “Las Vegas thu nhỏ” bên bờ biển Việt Nam

Nơi đây được hướng đến mô hình “tổ hợp tích hợp” (Integrated Resort) vốn đã làm nên tên tuổi cho nhiều thủ phủ du lịch hàng đầu thế giới.

Thiên đường nghỉ dưỡng mang DNA Las Vegas

Trên bản đồ du lịch quốc tế, mô hình “Integrated Resort” đã chứng minh sức hút bền vững. Marina Bay Sands (Singapore) hay The Venetian (Macau) không chỉ là nơi lưu trú mà còn là điểm đến mang lại doanh thu tỷ đô mỗi năm, nhờ sự kết hợp giữa khách sạn 5 sao, sân golf, trung tâm hội nghị, ẩm thực, vui chơi và giải trí cao cấp.

Tại Việt Nam, The Grand Ho Tram là một trong những dự án hiếm hoi được phát triển theo mô hình tương tự, do đội ngũ quốc tế từng tham gia vận hành nhiều khu phức hợp nghỉ dưỡng trên toàn cầu đảm nhiệm.

Giống như Las Vegas - nơi đã biến sa mạc thành thiên đường, The Grand Ho Tram đang viết nên câu chuyện tương tự tại Việt Nam - nơi biển rừng nguyên bản trở thành điểm đến hàng đầu khu vực (Ảnh: CĐT).

Khác biệt của The Grand Ho Tram nằm ở việc cùng lúc sở hữu những tiện ích đẳng cấp: sân golf The Bluffs do huyền thoại Greg Norman thiết kế - nhiều năm liền nằm trong top sân golf hàng đầu thế giới; cùng sân bay chuyên dụng hình thành trong tương lai quy mô 240ha.

Tất cả tạo nên trải nghiệm “tất cả trong một”, nơi du khách có thể đi đến, nghỉ dưỡng, chơi golf, tận hưởng vui chơi, giải trí và đầu tư ngay trong cùng một điểm đến, giống như cách Las Vegas vận hành.

Quy tụ loạt thương hiệu toàn cầu và quần thể tiện ích đẳng cấp quốc tế hiện hữu

The Grand Ho Tram tọa lạc tại vị trí trước mặt là bờ biển Hồ Tràm - top 10 bãi biển đẹp tự nhiên nhất hành tinh, sau lưng là dải rừng nguyên sinh 11.000ha.

Nếu Las Vegas là thành phố của những tên tuổi khách sạn huyền thoại, thì The Grand Ho Tram sở hữu bộ sưu tập của những thương hiệu nổi tiếng toàn cầu gồm: InterContinental Grand Ho Tram, Holiday Inn Resort Ho Tram Beach, Ixora Ho Tram by Fusion đã hiện hữu và đưa vào khai thác hiệu quả với tổng quy mô hơn 1.200 phòng, chuỗi 17 nhà hàng Á - Âu, 9 hồ bơi rộng lớn, night club, spa, kid club, rạp chiếu phim, beach club, indoor golf & fitness.

Sức hút hiện hữu của The Grand Ho Tram không chỉ được cư dân TPHCM yêu thích, mà còn đón dòng khách lớn từ miền Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long - nơi có dân số hơn 30 triệu người, nhu cầu nghỉ dưỡng ngắn ngày tăng nhanh cùng mức chi tiêu ngày càng cao.

Theo đơn vị vận hành, tỷ lệ lấp đầy phòng của The Grand ở mức 70-80% quanh năm, những cuối tuần luôn “cháy phòng”, đó không chỉ là con số, mà là nhịp tim khỏe mạnh của một điểm đến thực sự sống động.

Phân khu mới 35ha - bước tiến chiến lược cho tương lai

Đằng sau sự rực rỡ của hiện tại, The Grand Ho Tram vẫn tiếp tục mở rộng tầm vóc, khẳng định vị thế thương hiệu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu khu vực với hệ sinh thái “Một điểm đến - Triệu trải nghiệm”.

Thiên đường nghỉ dưỡng “Một điểm đến - Triệu trải nghiệm” (Ảnh: CĐT).

Phân khu mới 35ha đang triển khai là một phần trong tổng thể dự án của The Grand Ho Tram và góp phần nâng tổng vốn đầu tư của dự án lên hơn 4 tỷ đô la Mỹ, với quy mô 9.000 phòng, hứa hẹn trở thành khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế hàng đầu Đông Nam Á. Dự án tích hợp các trung tâm chăm sóc - trị liệu sức khỏe toàn diện, trung tâm thể thao - giải trí đa dạng, khu vui chơi gia đình và trung tâm sự kiện - hội nghị đạt chuẩn quốc tế (MICE).

Tại phân khu mới này, chủ sở hữu sản phẩm của các dự án thành phần của The Grand Ho Tram và khách lưu trú sẽ tận hưởng tiện ích với quy mô lớn: trung tâm triển lãm hơn 2.400m2, quảng trường và sự kiện ngoài trời 2.600m2, trung tâm sức khỏe 1.500m2, tổ hợp thể thao và giải trí 1.550m2, khu phức hợp karaoke hơn 4.000m2, khu phức hợp mua sắm gần 6.000m2, khu vui chơi ngoài trời 3.800m2, quần thể beach club và nhà hàng mặt biển hơn 5.000m2…

Chiến lược mở rộng này là bước chuẩn bị cần thiết để trong tương lai, khi sân bay quốc tế Long Thành và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hoàn thiện. The Grand Ho Tram cách sân bay quốc tế lớn nhất Việt Nam 41km, không chỉ đón khách nội địa mà còn trở thành điểm đến của 100 triệu lượt khách quốc tế mỗi năm, một tổ hợp du lịch - giải trí mới của châu Á, ví như “Las Vegas thu nhỏ” tại Việt Nam.

Maia Resort Ho Tram - Dự án thành phần mới nhất của The Grand Ho Tram (Ảnh: CĐT).

Maia Resort Ho Tram - dự án thành phần nổi bật thuộc tổ hợp The Grand Ho Tram, do Fusion Hotel Group vận hành vừa ra mắt tòa tháp Happy Tower và bộ sưu tập 36 Seaforest Villa.