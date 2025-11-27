The Grand Ho Tram - khu phức hợp nghỉ dưỡng, giải trí hàng đầu châu Á

Tại Việt Nam, The Grand Ho Tram - Tổ hợp Golf & Gaming giải trí cao cấp hiện hữu đã sẵn sàng đón hàng triệu du khách từ miền Nam Việt Nam và quốc tế nhờ thừa hưởng nhiều lợi thế đặc biệt.

Kỷ nguyên của các khu phức hợp đẳng cấp quốc tế

Kỷ nguyên của mô hình này bắt đầu từ những năm 2010, khi Singapore khai trương Marina Bay Sands - biểu tượng du lịch quốc tế, thu hút hơn 380 triệu du khách và hơn 1.000 sự kiện MICE. Marina Bay Sands không chỉ là câu chuyện thành công về danh tiếng, mà còn về kinh doanh: doanh thu năm 2024 vượt hơn 1,5 triệu USD.

Thành công này đã biến dự án thành chuẩn mực toàn cầu cho mô hình nghỉ dưỡng phức hợp, nơi khách sạn 5 sao, gaming (trò chơi), trung tâm hội nghị, sân golf và trải nghiệm ẩm thực - giải trí hòa quyện.

The Grand Ho Tram - tổ hợp vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng "tỷ đô" của Việt Nam.

Bên cạnh Marina Bay Sands, thế giới còn chứng kiến sự bùng nổ của các tổ hợp nổi tiếng. Venetian Macau là minh chứng cho mô hình “Integrated Resort” thành công. Khu phức hợp này gồm khách sạn cao cấp, trung tâm mua sắm, trung tâm gaming lớn bậc nhất châu Á, cùng nhiều trải nghiệm văn hóa và giải trí, trở thành động lực chính cho ngành du lịch của Macau, đóng góp hàng tỷ USD doanh thu mỗi năm.

City of Dreams (Manila) cũng áp dụng công thức tương tự, giúp Philippines trở thành một điểm đến vui chơi - giải trí - nghỉ dưỡng không thể bỏ qua tại châu Á. Tại Australia, Crown Melbourne nổi bật với hệ sinh thái khách sạn - gaming - sân golf tích hợp, là một trong những điểm đến thu hút khách du lịch cao cấp và MICE lớn nhất quốc gia.

Ở Mỹ, Bellagio Las Vegas là biểu tượng nổi tiếng toàn cầu của mô hình giải trí toàn diện này, thu hút hàng chục triệu lượt khách quốc tế mỗi năm.

Tất cả đều dựa trên công thức chung: tạo hệ sinh thái khép kín, tích hợp golf, gaming, khách sạn 5 sao và quần thể tiện ích giải trí đa dạng, vận hành bởi đội ngũ chuyên nghiệp hàng đầu, đảm bảo trải nghiệm đồng nhất cho du khách quốc tế.

Tại Việt Nam, The Grand Ho Tram là một trong những dự án hiếm hoi được phát triển theo mô hình tương tự. The Grand Ho Tram - tổ hợp vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng, tạo lực đẩy hút du khách và bất động sản nơi đây

The Grand Ho Tram - Hệ sinh thái tỷ đô hàng đầu khu vực

Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới của du lịch cao cấp, khi khách quốc tế không chỉ tìm kiếm thiên nhiên nguyên bản, mà còn trải nghiệm chuẩn quốc tế và tiện ích đa dạng. Trong bối cảnh này, The Grand Ho Tram nổi lên như biểu tượng tầm vóc quốc gia, chứng minh Việt Nam có thể cạnh tranh với các điểm đến quốc tế về nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí và MICE cao cấp.

The Grand Ho Tram hiện là tổ hợp quy mô lớn nhất khu vực, vận hành hiệu quả với chuỗi khách sạn 5 sao quốc tế InterContinental, Holiday Inn Resort, Fusion; sân golf The Bluffs - nhiều lần được vinh danh toàn cầu; hệ thống gaming đẳng cấp; cùng quần thể tiện ích đa dạng.

Hệ sinh thái này đã thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm, tạo dòng khách cao cấp ổn định quanh năm, góp phần mang lại ngoại tệ, thúc đẩy tăng trưởng GDP từ du lịch và nâng tầm Việt Nam trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Sân golf The Bluffs - điểm đến hàng đầu của các golfer toàn cầu.

Không dừng lại ở hiện tại, The Grand Ho Tram tiếp tục mở rộng với Phân khu 35ha - “Một điểm đến - Triệu trải nghiệm”. Đây là giai đoạn phát triển chiến lược, nâng tổng vốn đầu tư của tổ hợp lên hơn 4 tỷ USD với 9.000 phòng, tích hợp đầy đủ các dịch vụ chuẩn quốc tế: trung tâm chăm sóc sức khỏe toàn diện, trung tâm thể thao - giải trí đa dạng, khu vui chơi gia đình, trung tâm sự kiện - hội nghị MICE.

Phân khu được ví như “Las Vegas Việt Nam”, nơi mọi trải nghiệm được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của du khách cao cấp, từ nghỉ dưỡng, vui chơi đến hội họp và sự kiện quốc tế.