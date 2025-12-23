Lễ động thổ dự án nhà ở xã hội Famia Lâm Viên, Cam Đường, Lào Cai

Nghi thức động thổ dự án nhà ở xã hội khu Lâm Viên (Lào Cai) - Famia Lâm Viên.

Dự án được thực hiện trên diện tích 28.517m², với 3 khối chung cư cao 9 tầng, tổng diện tích xây dựng gần 6.500m², cung cấp 594 căn hộ, diện tích tối đa mỗi căn lên tới 76,9m², đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho khoảng 1.700 cư dân.

Quy hoạch đồng bộ, thiết kế hiện đại, tối ưu, Famia Lâm Viên chú trọng nâng cao chất lượng sống cho cư dân nhờ hệ thống hạ tầng kỹ thuật hơn 22.000m², không gian cây xanh, cảnh quan nội khu đặc sắc, cùng các tiện ích thiết thực cho cư dân như: phòng sinh hoạt cộng đồng, khu thương mại - dịch vụ, bãi đỗ xe, khu thể dục - thể thao...

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 684 tỷ đồng, góp phần cụ thể hóa đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” đã được Chính phủ phê duyệt.

Sự kiện diễn ra với sự tham gia của nhiều khách mời.

Phát biểu tại sự kiện, chủ đầu tư VITC cam kết tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị tư vấn như Công ty Cổ phần Xây dựng Reco (tư vấn thiết kế), Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng (CCU) (tư vấn thẩm tra) và nhà thầu để thi công theo tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật trong quá trình triển khai dự án.

Khi hoàn thành, dự án nhà ở xã hội Famia Lâm Viên được kỳ vọng sẽ hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm an sinh cho người thu nhập thấp và công nhân trên địa bàn, tạo lập cộng đồng dân cư văn minh, đồng thời góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị phường Cam Đường và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, an sinh bền vững tại tỉnh Lào Cai.

Phối cảnh tổng thể dự án Famia Lâm Viên.

Famia Lâm Viên là dự án thứ hai trong chuỗi nhà ở xã hội chất lượng cao mang thương hiệu Famia của chủ đầu tư VITC. Trước đó, dự án khu nhà ở xã hội Famia Sông Công (tại phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên) cũng được khởi công vào ngày 19/8.

Xuất phát từ tình yêu thương và trân trọng mái ấm gia đình, Famia được hình thành từ sự kết hợp ý nghĩa giữa Family (Gia đình) và Mia (“Của tôi” trong tiếng Ý). Famia mang sứ mệnh kiến tạo chuỗi dự án nhà ở xã hội chất lượng cao, nơi mỗi căn nhà là một tổ ấm đong đầy hạnh phúc, không chỉ xây nên những không gian sống tiện nghi, an lành mà còn vun đắp những cộng đồng nhân văn.

Lễ động thổ nhà ở xã hội Famia Lâm Viên không chỉ hứa hẹn mang đến không gian sống chất lượng với thiết kế vượt trội và hệ tiện ích nội khu đa dạng, mà còn mở ra kỳ vọng về một cộng đồng an cư lâu dài, đúng với tinh thần “Nơi tổ ấm sum vầy, nơi đong đầy hạnh phúc.”

Nhà ở xã hội Famia Lâm Viên

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghệ cao - VITC

Đơn vị phát triển kinh doanh: Nethomes

Địa chỉ: Phường Cam Đường, Lào Cai

Link đăng ký tư vấn: https://forms.gle/Bp8jeiWsajVmFvAL9

Hotline: 076 633 8686