Metro số 5 - động lực đưa bất động sản Hòa Lạc vào chu kỳ tăng trưởng mới

Hiệu ứng Metro

Ngày 19/12, cùng với 237 công trình trọng điểm trên cả nước, tuyến metro số 5 đoạn Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc được khởi công.

Với tổng chiều dài 39,6km, metro số 5 đi qua 20 nhà ga, 6 ga ngầm, 3 ga trên cao và 11 ga mặt đất, kết nối từ Tây Hồ đến Hòa Lạc. Dự án có 2 nhánh kết nối, tổng chiều dài các nhánh khoảng 4,8km, liên thông với 2 Depot đặt tại Sơn Đồng, Dương Hòa diện tích 32 ha và Hòa Lạc với diện tích 10,4 ha, nằm trong quy hoạch khu đô thị Hòa Lạc.

Dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 trong năm 2027, Metro số 5 sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Hòa Lạc vào trung tâm còn 25 phút, đồng thời kết nối trực tiếp với các tuyến đường sắt đô thị khác, giúp việc di chuyển giữa khu vực ngoại ô và trung tâm Hà Nội nhanh chóng, thuận tiện.

Metro 5 biến Hòa Lạc từ “vùng ven ngoại ô” trở thành thành phố vệ tinh phía Tây Thủ đô (Ảnh: Grand M).

Khi được định danh là cực tăng trưởng mới, Hòa Lạc sẽ vận hành với hệ thống hạ tầng và dịch vụ đô thị tương đương một đô thị độc lập. Vì vậy, Metro số 5 được kỳ vọng sẽ là động lực thúc đẩy sự thịnh vượng của vùng Thủ đô.

Thực tiễn tại các siêu đô thị lớn như Thượng Hải, New York, London hay Seoul cho thấy, metro là nền tảng tạo nên sự thịnh vượng đô thị nhờ khả năng kết nối hiệu quả và hình thành các cực kinh tế.

Theo các chuyên gia, metro không chỉ thuận tiện di chuyển mà còn thúc đẩy thương mại, dịch vụ quanh các nhà ga, gia tăng thanh khoản và giá trị bất động sản, trở thành loại tài sản có khả năng giữ giá và khai thác bền vững trong dài hạn.

Tại Việt Nam, dữ liệu từ CBRE và báo cáo của Savills cũng cho thấy hiệu ứng tương tự khi bất động sản dọc các tuyến metro đã tăng giá rõ rệt.

Dự án có metro trước cửa, tiện ích bên hiên nhà hút người mua

Metro số 5 khởi công mở ra cơ hội mới cho thị trường bất động sản (BĐS) toàn tuyến, nhất là các dự án có lợi thế metro trước cửa, tiện ích bên hiên nhà như dự án Hoa Lac Metro City.

Dự án tọa lạc tại Yên Xuân, lõi trung tâm Hòa Lạc, đối diện trung tâm hành chính Tây Hà Nội, cách ga Metro Tiến Xuân từ 500m (Ảnh: Grand M).

Hoa Lac Metro City sở hữu số lượng sản phẩm hữu hạn nhưng đa dạng với 192 căn biệt thự, liền kề, shophouse, mini hotel và nhất là hai khối cao tầng gồm chung cư và tòa thương mại dịch vụ cao cấp.

Nhờ vị trí trung tâm tại đô thị Hòa Lạc, Hoa Lac Metro City sở hữu lợi thế vài phút tới metro và các trục giao thông huyết mạch, thuận tiện kết nối toàn khu vực. Dự án đáp ứng nhu cầu an cư chất lượng cao hướng đến cộng đồng khoảng 40.000 lao động kỹ thuật, trí thức và 30.000 sinh viên đang sinh sống, học tập tại Hòa Lạc, với quy mô dân số dự kiến đạt 60.000 người vào năm 2030.

Đồng thời, đây là dự án hiếm hoi tại Hòa Lạc được phát triển theo mô hình đô thị TOD cao cấp, sở hữu không gian sống khép kín, an ninh và hệ tiện ích đồng bộ, hứa hẹn trở thành điểm an cư, giao thương, giải trí mới của toàn khu vực.

Khu đô thị khép kín cao cấp tại Hòa Lạc theo mô hình TOD (Ảnh: Grand M).

Với những ưu điểm vượt trội, Hoa Lac Metro City đang gây chú ý trên thị trường bằng các giá trị thật, hội tụ tiềm năng tăng giá lẫn khả năng khai thác sinh lời cho nhà đầu tư.

Theo các chuyên gia, hạ tầng metro tạo ra ba lớp hiệu ứng tác động trực tiếp đến giá trị bất động sản: từ kỳ vọng thị trường ngay khi quy hoạch được phê duyệt, đến tái cấu trúc sản phẩm theo mô hình đô thị nén, và cuối cùng là định giá theo hiệu quả sử dụng khi metro vận hành, thời điểm mà “khoảng cách theo phút” quan trọng hơn “khoảng cách theo km”.

Trong đó, các khu vực nằm trong bán kính TOD 5 phút được xem là “tọa độ vàng phát triển”, nơi giá trị bất động sản, thanh khoản và sức hút dân cư gia tăng trong dài hạn.