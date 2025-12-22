Chuỗi tiện ích tại Nam Long II Central Lake kiến tạo đô thị đáng sống giữa lòng Cần Thơ

Tại Nam Long II Central Lake, định hướng kiến tạo đô thị được cụ thể hóa thông qua hệ sinh thái tiện ích đa lớp, góp phần nâng tầm chất lượng cuộc sống và tạo nền tảng phát triển bền vững, toàn diện cho cư dân và thế hệ tương lai. Bốn đại tiện ích dưới đây là "bốn trụ cột" quan trọng, định hình nên diện mạo của một khu đô thị kiểu mẫu chuẩn quốc tế tại trung tâm Cần Thơ.

Tuyến phố thương mại trung tâm: Trái tim giao thương của đô thị kiểu mẫu

Nằm trên trục N1 huyết mạch, tuyến phố thương mại sầm uất kết nối trực tiếp với công viên hồ trung tâm, quảng trường, clubhouse và cụm trường học liên cấp, vận hành như “mạch sống kinh tế” năng động của toàn khu đô thị. Cấu trúc quy hoạch mở thông minh giúp dòng khách nội khu và vãng lai lưu thông liên tục, tạo nền tảng cho hoạt động kinh doanh.

Tuyến phố thương mại sầm uất, đông vui tại Nam Long II Central Lake (Ảnh: CĐT).

Các shophouse xây sẵn tại đây sở hữu mặt tiền thoáng rộng, pháp lý minh bạch và số lượng giới hạn, thích hợp để vận hành các mô hình F&B, cà phê, cửa hàng tiện lợi, dịch vụ hoặc văn phòng đại diện.

Trong tương lai, khi khu hành chính - văn hóa mới hình thành và hạ tầng Nam Cần Thơ hoàn thiện, trục phố này không chỉ tạo nên nhịp sống giao thương sôi động mà còn trở thành điểm đến mang tính biểu tượng của khu vực, thu hút đông đảo người dân đến vui chơi, trải nghiệm dịch vụ và cảm nhận rõ nét tinh thần của một “khu trung tâm” hiện đại, đẳng cấp.

Hệ thống trường học liên cấp: Nền tảng giáo dục tích hợp - nhân văn - hiện đại

Hệ thống trường học liên cấp quy mô 1,15ha là mảnh ghép quan trọng trong hệ sinh thái “học - chơi - trải nghiệm” dành cho cư dân nhí tại Nam Long II Central Lake. Mô hình “trường học trong đô thị tích hợp” giúp hành trình đến lớp của các “cư dân nhí” nhẹ nhàng, dễ dàng hơn chỉ trong vài phút đi bộ từ nhà. Bé được rèn luyện khả năng tự lập, quản lý thời gian, đồng thời gắn bó hơn với bạn bè, cộng đồng và không gian sống.

Mô hình “trường học trong đô thị tích hợp” đáp ứng nhu cầu an cư tại Cần Thơ (Ảnh: CĐT).

Đối với phụ huynh, đây là sự bảo chứng cho môi trường an cư, nơi con em được học tập và lớn lên trong không gian xanh - an toàn - văn minh - năng động, đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng của các gia đình đang tìm kiếm chất lượng sống đi kèm một hệ thống giáo dục tích hợp ngay trong nội khu.

Cụm thể thao và chuỗi sân Pickleball: Khai mở năng lượng sống khỏe

Với những người yêu thể thao và quan tâm đến việc rèn luyện sức khỏe, Nam Long II Central Lake có tổ hợp thể thao hơn 5.700m² bao gồm 11 sân pickleball và 2 sân bóng đá mini, dự kiến vận hành đầu năm 2026, thúc đẩy lối sống năng động cho cộng đồng cư dân.

Cụm tiện ích này là nơi để cư dân gặp gỡ và vận động mỗi ngày, từ những trận bóng đá, bóng chuyền đầy kịch tính sau giờ làm, đến các trận pickleball hào hứng. Các hoạt động đa dạng này tạo nên thói quen sống khỏe, khuyến khích cư dân giao lưu và hình thành một cộng đồng kết nối, đầy năng lượng và sức sống.

Cư dân có môi trường vận động, rèn luyện sức khỏe mỗi ngày (Ảnh: CĐT).

Khi kết nối cùng hệ tiện ích ven hồ đã vận hành, cụm sân thể thao giúp hoàn thiện trải nghiệm sống wellness - đặc quyền riêng của cư dân Nam Long II Central Lake, góp phần nuôi dưỡng sức khỏe thân - tâm - trí và định hình một phong cách sống thời thượng giữa miền xanh an lành.

Công viên hồ trung tâm 3,3ha: Biểu tượng “sống xanh” giữa Cần Thơ

Công viên hồ trung tâm rộng 3,3ha, được bao bọc bởi cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, lối dạo bộ và chuỗi tiện ích ven hồ, đóng vai trò như “lá phổi xanh” khổng lồ của toàn khu đô thị. Đây là nơi cư dân bắt đầu ngày mới bằng một vòng chạy bộ thư thái, tận hưởng thời gian dạo chơi thoải mái bên gia đình sau giờ làm việc, học tập, hay hòa vào bầu không khí rộn ràng của các sự kiện và hoạt động cộng đồng diễn ra trong năm.

Công viên hồ trung tâm là “trạm sạc năng lượng” của đô thị đáng sống (Ảnh: CĐT).

Sự cộng hưởng giữa vẻ đẹp của mặt nước, cảnh quan xanh và nhịp sinh hoạt đô thị sôi động tạo nên một không gian vừa hiện đại vừa đậm chất sông nước Tây Nam Bộ. Dù là những phút giây tĩnh lặng để tái tạo năng lượng hay những hoạt động gắn kết tập thể, công viên hồ trung tâm luôn là “trạm sạc năng lượng” hiệu quả, bồi đắp chất sống và tinh thần cộng đồng của một đô thị trẻ đang định hình chuẩn mực sống xanh - nhân văn tại Cần Thơ.

Là những mảnh ghép quan trọng hoàn thiện chức năng của một đô thị tích hợp, mỗi tiện ích đều mang đến trải nghiệm thực tế, thiết thực và bền vững cho cư dân, giúp Nam Long II Central Lake trở thành lựa chọn an cư được ưu tiên hàng đầu của các gia đình mong muốn xây dựng một cuộc sống thịnh vượng trên chính quê hương mình.