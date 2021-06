The Center: Định vị "trái tim" của tâm điểm phát triển Nam Phú Quốc

Dân trí Với quy hoạch hiện đại và thông minh, SGC Hillside Residence sẽ đóng vai trò "bơm oxi", mang sức sống đô thị đến với toàn bộ thị trấn Địa Trung Hải, Nam Phú Quốc. Từ đây, mở ra vô vàn cơ hội kinh doanh sinh lời, đặc biệt ở loại hình shophouse.

Shophouse The Center nằm ở vị trí tâm điểm của Thị trấn Địa Trung Hải - trung tâm mới tại Nam Phú Quốc

Thành phố Phú Quốc: Tấc đất tấc vàng

Lịch sử hình thành đô thị đã đúc kết: trung tâm của đô thị luôn là khu vực tập trung dân cư, kinh tế phát triển và đậm nét văn hóa. Những khu vực này có giá BĐS cao nhất, là "tấc đất tấc vàng" luôn được giới đầu tư săn lùng.

Tại TP đảo Phú Quốc, An Thới là 1 trong 2 thị trấn được nâng cấp lên phường, trở thành trung tâm mới nằm ở phía Nam đảo ngọc. Cùng là điểm tập trung đông dân cư với nét đặc sắc văn hóa riêng, nhưng so với trung tâm cũ Dương Đông, hiện An Thới đang có bước tiến thần tốc về kinh tế, bộ mặt đô thị.

Theo các chuyên gia, nếu Dương Đông đã phát triển quá tải và bỏ lỡ cơ hội được quy hoạch bài bản, lớp lang ngay từ đầu thì An Thới lúc này đã có trong tay chân kiềng "du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí - bất động sản cao cấp" vừa mang về nguồn thu du lịch vững vàng vừa đảm bảo cuộc sống tiện nghi cho người dân.

Tại hội thảo "Phú Quốc: Đón vận hội - Dẫn lối thành công" diễn ra đầu năm, KTS Hồ Thiệu Trị, người được chọn quy hoạch Nam đảo nhận định: "Khu vực phía Nam có những tiện lợi nhất định, rất quan trọng để phát triển các khu đô thị và những chuỗi đô thị đặc biệt sau này, trong đó An Thới là trọng điểm, thủ phủ của phía Nam".

Shophouse The Center sẽ thu hút lượng khách khổng lồ đến với đảo Ngọc

Trong bức tranh đa sắc của đô thị An Thới, miền đất này đã may mắn sở hữu một dự án hội tụ tất cả kỳ vọng về tương lai sầm uất của Nam đảo, đó là "Thị trấn Địa Trung Hải" - tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí do Sun Group kiến thiết ngay cạnh ga đi Cáp treo Hòn Thơm.

Tại đây, 3 mảnh ghép chính là Sun Premier Village Primavera; các công trình biểu tượng và đặc biệt là Sun Grand City Hillside Residence - "trái tim" của "Thị trấn Địa Trung Hải" - trung tâm mới phía Nam đảo Ngọc. Giống như "trái tim" của một cơ thể khỏe mạnh, khu phức hợp căn hộ cao tầng và shophouse này tương lai sẽ là nguồn sống đem những náo nức, phồn hoa đến cho thành phố đảo.

Nhịp đập phồn hoa

Là khu phức hợp gồm 8 tòa cao ốc và những dãy shophouse có địa thế đẹp nhất Nam đảo, Sun Grand City Hillside Residence sẽ phác thảo những nét đầu tiên trong bức tranh 1 thành phố Phú Quốc đa sắc, đa chức năng: du lịch - kinh doanh thương mại - sống lý tưởng.

Shophouse The Center là một phần của Thị trấn Địa Trung Hải, ngay cạnh ga đi cáp treo Hòn Thơm

Với quy hoạch hiện đại đón đầu xu hướng như vậy, Sun Grand City Hillside Residence đã nhanh chóng lọt vào "tầm ngắm" của giới đầu tư. Và không bất ngờ khi The Center - phân khu shophouse duy nhất của khu phức hợp đã tạo sức lôi cuốn mạnh mẽ.

Nhờ vị trí tâm mạch thị trấn Địa Trung Hải, 364 căn shophouse The Center có nhiều tiềm năng khai thác dòng khách đổ về lưu trú, vui chơi, mua sắm tại Nam đảo.

Cụ thể, lượng khách lưu trú ở các khu cao tầng liền kề chính là khách hàng tiềm năng của các dịch vụ, sản phẩm kinh doanh tại khu shophouse. Mặt khác, dự án nằm sát cáp treo Hòn Thơm - công trình biểu tượng của Phú Quốc nên mặc nhiên lượng khách dồn về đây sẽ rất lớn.

Cách The Center 500m là bãi tắm và một Sun Premier Village Primavera lộng lẫy, gây ấn tượng bởi kiến trúc theming giả cổ, đã trở thành điểm check-in vạn người mê kể từ đầu năm. Ngoài ra, hàng loạt các công trình biểu tượng đã và đang thành hình như Tháp đồng hồ 75m, sân khấu show Vortex - show diễn kết hợp công nghệ trình chiếu ánh sáng, nước, lửa được Sun Group đầu tư 15 tỷ USD hay cầu Hôn - kiệt tác kiến trúc hứa hẹn trở thành "thánh địa" tình yêu nổi danh thế giới sức chứa lên tới 24.000 người… dự kiến sẽ hút hàng triệu lượt khách tới tham quan mỗi năm.

Chưa kể, shophouse The Center được hưởng lợi trực tiếp từ lượng khách khổng lồ tới thăm trải nghiệm tổ hợp thương mại - giải trí Central Village, nơi diễn ra các lễ hội đặc sắc thu hút hàng ngàn lượt khách như Fashion Voyage, hay các Beach Bar dự kiến được thiết lập khu vực tầng hầm dưới Central Village - điểm đến thu hút giới trẻ tại Đảo Ngọc.

The Center sẽ là nơi tụ hội sôi động nhưng đẳng cấp của dòng khách trung-cao cấp

Không chỉ mở ra hướng tiếp cận khách từ mọi phía cho The Center, theo các nhà đầu tư lâu năm, khi du lịch Phú Quốc định hướng phát triển về chất chứ không chỉ về lượng, chủ sở hữu kinh doanh shophouse Nam đảo sẽ nắm giữ chìa khóa vàng để "kiếm bộn tiền".

Nam đảo vốn định vị nhóm khách cao cấp ở các resort hạng sang, hội tụ giới thời trang, nghệ sĩ hạng A, khách quốc tế chi tiêu cao. Bức tranh kinh doanh ở The Center sẽ đón sự sôi động nhưng không xô bồ mà sớm hình thành nét văn hóa, văn minh du lịch. Đặc biệt, dành sự ưu đãi cho 6 ngành hàng thời thượng gồm: Lưu trú, F&B, Spa, Thời trang, Nghệ thuật, Du lịch - lữ hành, The Center ở vị trí "lưng tựa đồi mặt hướng biển" sẽ mang đến không khí sôi động nhưng đẳng cấp, tinh tế cho dòng khách trung-cao cấp.

Đây chính là động lực để tạo nên một Sun Grand City Hillside Residence không chỉ là "trái tim" về vị trí mà còn là "trái tim" của hoạt động kinh doanh sầm uất để mang đến tương lai thịnh vượng cho nhà đầu tư.

Trường Thịnh