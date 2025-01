Hà Nội giao 6,4ha đất tại Long Biên cho doanh nghiệp làm dự án sân golf

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định 458/2025 về việc cho Công ty cổ phần Đầu tư Long Biên thuê 64.562m2 đất (đợt 2) tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án đầu tư xây dựng sân golf và dịch vụ Long Biên - hạng mục phụ trợ khu biệt thự sinh thái cho thuê Him Lam Long Biên.

Diện tích đất này gồm 3.891m2 đất quốc phòng đã được UBND quận Long Biên thu hồi và 60.671m2 đất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân và đất công ích do UBND phường quản lý. UBND quận Long Biên xác nhận hoàn thành giải phóng mặt bằng tại văn bản ngày 13/1.

Công ty cổ phần Đầu tư Long Biên được sử dụng hơn 9.793m2 đất (đã được UBND thành phố cho doanh nghiệp thuê đất vào ngày 8/12/2014) và 1.531m2 đất quốc phòng thuộc khu đất Lữ đoàn 918 do Công ty TNHH Trắc địa bản đồ - Bộ Tổng tham mưu quản lý để thực hiện dự án đầu tư xây dựng sân golf và dịch vụ Long Biên (hạng mục phụ trợ khu biệt thự sinh thái cho thuê Him Lam Long Biên).

Hình thức sử dụng đất là Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Thời hạn thuê đất 50 năm kể từ ngày 4/6/2014 (ngày UBND TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đầu tư). Phương thức giao đất là giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

UBND TP Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường xác định tiền thuê đất đảm bảo theo đúng quy định, đúng thẩm quyền, bảo đảm chặt chẽ, không tiêu cực, lợi ích nhóm, không gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước...

Khu vực quận Long Biên (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa, Công ty cổ phần Đầu tư Long Biên phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa thì doanh nghiệp được gia hạn sử dụng 24 tháng.

Hết thời hạn được gia hạn mà công ty này vẫn chưa đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng đất không đúng quy định thì UBND TP Hà Nội sẽ thu hồi đất mà không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Dự án sân golf và dịch vụ Long Biên (hạng mục phụ trợ khu biệt thự sinh thái cho thuê Him Lam Long Biên) do Công ty cổ phần Him Lam làm chủ đầu tư. Danh mục công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của quận Long Biên cho biết dự án có diện tích đất kế hoạch sử dụng 7,68ha. Dự án nằm trong quần thể dự án sân golf và dịch vụ Long Biên, Hà Nội (tổng diện tích 119,2ha).