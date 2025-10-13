Thanh Thúy - Đức Thịnh: Nhà là nơi nuôi dưỡng cảm hứng, vun đắp yêu thương

Tổ ấm xanh giữa lòng phố thị: Tận hưởng kết nối toàn cầu giữa không gian sống nghỉ dưỡng

“An cư là nền tảng cho hạnh phúc”, đó không chỉ là triết lý sống, mà còn là tâm niệm mà vợ chồng nghệ sĩ Thanh Thúy - Đức Thịnh luôn giữ trọn trong suốt hành trình xây dựng tổ ấm.

Là những người làm nghệ thuật, cả hai hiểu sâu sắc rằng một không gian sống lý tưởng không chỉ là nơi để nghỉ ngơi, mà còn là nơi nuôi dưỡng cảm hứng sáng tạo, vun đắp sự gắn kết gia đình.

Gia đình nghệ sĩ Thanh Thúy - Đức Thịnh chọn Izumi Canaria để an cư bền vững, vun đắp tương lai con trẻ (Ảnh: NVCC).

Sau thời gian dài gắn bó với Mizuki Park - một dự án của Nam Long tại phía Nam TPHCM, gia đình nghệ sĩ tiếp tục đặt niềm tin vào Izumi City, cụ thể là phân khu Canaria, như một bước tiến mới để an cư và đầu tư cho tương lai con cái.

“Chỉ cách trung tâm TPHCM khoảng hơn 30 phút lái xe, nhưng khi bước vào Izumi City, gia đình tôi cảm thấy như một thế giới khác. Sông Đồng Nai hiền hòa bao quanh, không gian sống được thiết kế tỉ mỉ, từ vườn Zen đến đường dạo bộ, cứ ngỡ như đang đi nghỉ dưỡng ở Nhật Bản vậy”, diễn viên Thanh Thúy chia sẻ.

Không gian sống tại Izumi City là sự giao thoa giữa thiên nhiên và tiện ích hiện đại. Với hơn 20ha mảng xanh, hơn 6ha diện tích mặt nước, 10,5ha dành cho thương mại và 7ha cho giáo dục. Izumi City mở ra không gian tràn đầy sức sống và cảm hứng mỗi ngày.

Vợ chồng nghệ sĩ đắm mình trong không gian xanh mát, cảm nhận sự giao hòa tuyệt vời của thiên nhiên (Ảnh: NVCC).

“Gia đình tôi luôn ưu tiên chọn nhà tại những đô thị tích hợp hiện đại với nhiều không gian xanh, hệ tiện ích giáo dục - thể thao đa dạng, vị trí gần sông nữa thì càng tuyệt. Và Izumi City - đô thị bên sông Đồng Nai, có đầy đủ những yếu tố này”, đạo diễn Đức Thịnh chia sẻ.

Mỗi ngày tại Izumi Canaria, gia đình nghệ sĩ có thể tận hưởng không gian sống “nhà bên vườn - vườn bên phố - phố kề sông”, dạo bước dưới những tán cây xanh mát, rèn luyện sức khỏe tại sân thể thao, hay cùng nhau chăm sóc sân vườn đầy hoa…

Tất cả tạo nên một bức tranh sống động về một không gian thích hợp cho đa thế hệ. Izumi Canaria vừa đủ riêng tư để nghệ sĩ sáng tạo, vừa đủ gần gũi để yêu thương được lan tỏa.

Izumi City tích hợp hệ tiện ích phục vụ trọn vẹn nhu cầu an cư lâu dài: sống - làm việc - học tập - vui chơi, giải trí và mua sắm (Ảnh: NVCC).

Khi niềm tin dẫn lối: Đầu tư bền vững cho thế hệ mai sau

Với vợ chồng nghệ sĩ Thanh Thúy - Đức Thịnh, việc lựa chọn nơi an cư không chỉ là câu chuyện của hiện tại, mà còn là sự chuẩn bị chu đáo cho tương lai con trẻ.

Gia đình nghệ sĩ nhìn thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ của khu Đông TPHCM. Với hạ tầng ngày càng hoàn thiện, cận kề cảng hàng không quốc tế Long Thành dự kiến đi vào hoạt động cuối năm 2025, cùng hệ thống cao tốc huyết mạch như TPHCM - Long Thành - Dầu Giây - Phan Thiết, Biên Hòa - Vũng Tàu, Long Thành - Bến Lức, Vành đai 3 và Vành đai 4… Izumi City trở thành điểm kết nối liên vùng và quốc tế thuận tiện, thuận tiện cho công việc, những chuyến công tác hay lưu diễn của vợ chồng.

Izumi Canaria ghi điểm với gia đình nghệ sĩ vì vị trí hai mặt tiếp giáp sông nước (Ảnh: Izumi City).

Diễn viên Thanh Thúy chia sẻ, việc chọn nhà tại khu Đông cũng là lựa chọn hợp lý khi các bé yêu thích du lịch biển. Bởi từ Izumi City, việc di chuyển đến các thành phố biển trở nên dễ dàng hơn, một lợi thế không nhỏ trong hành trình vun đắp tuổi thơ đầy trải nghiệm cho con trẻ.

Không gian xanh mát cho con trẻ phát triển (Ảnh: NVCC).

“Chúng tôi muốn các con lớn lên trong môi trường phát triển cả về thể chất và tinh thần, tiếp xúc với cộng đồng cư dân tri thức cao trong và ngoài nước, có nền tảng vững chắc để phát triển. Và nếu sau này các con muốn tiếp tục theo đuổi nghệ thuật, thì một nơi như Izumi City, vừa yên bình, vừa truyền cảm hứng sẽ là điểm tựa tuyệt vời”, đạo diễn Đức Thịnh chốt lời.

Quyết định chọn Izumi Canaria tiếp tục minh chứng cho triết lý sống của gia đình Thanh Thúy - Đức Thịnh: Hạnh phúc được xây dựng từ một nền tảng vững chắc là tổ ấm - nơi nuôi dưỡng yêu thương và khơi nguồn cảm hứng mỗi ngày.