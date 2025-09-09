Fica Fica DTiNews DTiNews
(Dân trí) - Thương hiệu nội thất cao cấp nhập khẩu từ Đức, Eleganz Furniture, khởi động chương trình thường niên Tháng sinh nhật - tri ân khách hàng với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Năm nay, sự kiện mang dấu ấn đặc biệt khi đánh dấu 15 năm thành lập Eleganz Saigon. Để kỷ niệm cột mốc quan trọng này, thương hiệu công bố ưu đãi giảm giá 15% cho mọi đơn hàng trong thời gian diễn ra chương trình - mức giảm giá lớn nhất từ trước tới nay.

Tháng sinh nhật Eleganz Furniture - Ưu đãi 15% nhân kỷ niệm 15 năm Eleganz Saigon - 1

Theo đại diện Eleganz, đây là cơ hội để khách hàng sở hữu các dòng nội thất nhập khẩu từ Đức, nổi bật bởi thiết kế tinh xảo, chất lượng bền vững và phong cách sống theo chuẩn châu Âu, với giá trị ưu đãi vượt trội.

Chương trình Tháng sinh nhật diễn ra từ 9/9 đến 10/10, áp dụng trên toàn bộ hệ thống showroom của Eleganz Furniture Vietnam.

Dưới đây là một số sản phẩm mới và tiêu biểu sẽ có mặt tại các showroom Eleganz Furniture trong tháng 9:

Tháng sinh nhật Eleganz Furniture - Ưu đãi 15% nhân kỷ niệm 15 năm Eleganz Saigon - 2

Bộ sưu tập sofa Modules.

Tháng sinh nhật Eleganz Furniture - Ưu đãi 15% nhân kỷ niệm 15 năm Eleganz Saigon - 3

Bộ sưu tập phòng khách Vanya.

Tháng sinh nhật Eleganz Furniture - Ưu đãi 15% nhân kỷ niệm 15 năm Eleganz Saigon - 4

Bộ sưu tập phòng ăn Andiamo.

Tháng sinh nhật Eleganz Furniture - Ưu đãi 15% nhân kỷ niệm 15 năm Eleganz Saigon - 5

Bộ sưu tập phòng ngủ Deviso.

Tháng sinh nhật Eleganz Furniture - Ưu đãi 15% nhân kỷ niệm 15 năm Eleganz Saigon - 6

Bộ sưu tập phòng thay đồ Legno.

Tháng sinh nhật Eleganz Furniture - Ưu đãi 15% nhân kỷ niệm 15 năm Eleganz Saigon - 7

Bộ sưu tập tủ bếp Manhattan.

Thông tin liên hệ Eleganz Furniture Vietnam

Hà Nội:

Tòa nhà Trần Phú, phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 3783 1630

Hotline: 0943 671 671

TPHCM:

A1 - A4 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, TPHCM

Điện thoại: 028 6252 6252

Hotline: 098 298 6252

Website: www.eleganz.com.vn

