Tây Hồ Tây hút giới tinh hoa nhờ lợi thế vị trí, hạ tầng

Bất động sản ven hồ: Tuyên ngôn sống của giới siêu giàu thế giới

Trên bản đồ bất động sản xa xỉ toàn cầu, những tài sản tọa lạc ven mặt nước - nơi giao thoa giữa thiên nhiên thuần khiết và tiện ích hiện đại, được giới siêu giàu săn đón. Những cái tên như biệt thự Four Seasons Private Residences ven hồ Geneva (Thụy Sĩ), căn penthouse One57 hướng ra công viên Central Park - hồ nước lớn biểu tượng của New York, hay biệt thự The Lakeside Estate bên hồ Washington (Hoa Kỳ) hàng trăm triệu USD, không chỉ khiến thế giới choáng ngợp bởi mức giá, mà còn là biểu tượng cho sự đẳng cấp, vĩnh cửu và thượng lưu.

BĐS ven sông, hồ thu hút giới thượng lưu (Ảnh: istock).

Không nằm ngoài xu hướng đó, tại Hà Nội, trong các "điểm nóng" bất động sản ven sông, hồ, không thể không nhắc đến BĐS khu vực Hồ Tây. Tọa lạc tại vị trí đắc địa, không gian tinh tế, gần gũi thiên nhiên cùng những di sản văn hóa đã tạo nên sức hút khó cưỡng đối với giới tinh hoa - tầng lớp chọn nơi an cư đề cao những giá trị tinh thần và sự độc bản.

BĐS Hồ Tây sở hữu vị trí thuận lợi (Ảnh: Thanh Thuy Vu).

Bất động sản Tây Hồ Tây nổi bật nhờ vị thế và hạ tầng hoàn thiện

Là cửa ngõ kinh tế trọng điểm phía Đông Bắc Thủ đô, lại nằm giữa giao điểm sông Hồng và Hồ Tây, Tây Hồ Tây nổi bật khi sở hữu vị trí kề hồ, trong phố, với mật độ đô thị khoáng đạt, vừa tận hưởng được hơi thở tự nhiên trong lành, vừa bao trọn hệ sinh thái tiện nghi hiện đại. Sự cộng hưởng ấy đã thu hút giới tinh hoa về an cư, định vị Tây Hồ Tây trở thành điểm đến đáng sống bậc nhất Hà Thành.

BĐS Tây Hồ Tây thừa hưởng lợi thế vị trí kề sông, cận hồ (Ảnh: istock).

Không chỉ sở hữu vị trí đắc địa, Tây hồ Tây còn được hưởng lợi từ hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại và đồng bộ. Sở hữu hệ thống giao thông ấn tượng với các đại lộ huyết mạch 8-10 làn xe kết nối thẳng đến các quận lân cận như đường Võ Chí Công (vành đai 2), đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài. Tuyến đường Âu Cơ - Nghi Tàm cũng được mở rộng mặt đường chính lên 4-6 làn xe, tăng cường khả năng kết nối với lõi trung tâm thành phố.

Cầu Nhật Tân - cây cầu dây văng đẹp bậc nhất Việt Nam với chiều dài 9,17km - là con đường huyết mạch nối liền khu vực Tây Hồ với sân bay quốc tế Nội Bài. Cùng với đó, cầu Tứ Liên sẽ được khởi công xây dựng là cầu nối quan trọng kết nối giao thương giữa các cực đô thị kinh tế theo quy hoạch dọc 2 bờ sông Hồng, nơi cửa ngõ phía Đông Bắc của thủ đô trở thành điểm đón lý tưởng cho những đại sứ, nguyên thủ quốc gia và doanh nhân nước ngoài.

Hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng khu vực Tây Hồ Tây (Ảnh: istock).

Theo quy hoạch đến năm 2030, quận Tây Hồ sẽ trở thành trung tâm hành chính và kinh tế năng động, hiện đại bậc nhất Thủ đô với sự xuất hiện thêm 36 trụ sở bộ, ban, ngành cùng 13 đại sứ quán và các văn phòng tổ chức phi chính phủ. Các văn phòng hạng A và hàng loạt đại dự án quốc tế như Trung tâm R&D - Tập đoàn Samsung, khu phức hợp vui chơi giải trí Lotte Mall, hệ thống khách sạn 5 sao đẳng cấp Shilla, Heritage, L7 West Lake Hanoi by Lotte,..., tạo nên một cộng đồng quốc tế đẳng cấp và đa dạng tại khu vực.

Bất động sản Tây Hồ Tây - nơi định vị giới danh gia Hà Thành

Theo các báo cáo khảo sát của Batdongsan.com, khu vực Tây Hồ Tây (Hà Nội) luôn nằm trong top đầu các khu vực về giao dịch của thị trường. Tại vị trí đẹp nhất thuộc địa phận quận Tây Hồ có giá hơn 113 triệu đồng/m2, Tây Hồ Tây là khu đô thị có giá đất cao, trong khi đó, nguồn cung căn hộ sơ cấp và thứ cấp hiếm hoi. Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm thủ đô ngày càng khan hiếm, BĐS Tây Hồ Tây nổi lên như một "ốc đảo xanh mát", khẳng định vị thế của chủ nhân. Đây không chỉ là nơi an cư, mà còn định vị tầng lớp tinh anh có tầm nhìn khác biệt, nơi giá trị tài sản được bảo chứng theo thời gian.

BĐS Tây Hồ Tây thu hút giới tinh hoa Hà Thành (Ảnh: Thanh Thuy Vu).

Đối với giới tinh hoa Hà Thành, bất động sản Tây Hồ Tây không chỉ là chốn an cư mà còn là tài sản truyền đời cho con cháu, là biểu tượng của sự thành đạt qua từng thế hệ. Những chủ nhân cũ hiếm khi có ý định "chuyển nhượng", thay vào đó, họ thường muốn sở hữu thêm để mở rộng quỹ tài sản khu vực này. Chính bởi sự khan hiếm đó, các dự án BĐS sắp ra mắt tại Tây Hồ Tây thường trở thành mục tiêu săn đón hàng đầu của những "dân chơi" bất động sản Thủ đô.