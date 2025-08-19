Taseco Land khởi công dự án khu đô thị, phố đi bộ trung tâm tỉnh Thái Nguyên

Lễ khởi công khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên (Ảnh: Taseco Land).

Buổi lễ có sự hiện diện của ông Phạm Hoàng Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Đỗ Thị Minh Hoa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; ông Đồng Văn Lưu - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng lãnh đạo và giám đốc các sở, đại diện các bộ, ngành, các đối tác chiến lược và nhân viên Taseco Land.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Minh Hải - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của Tập đoàn Taseco cho biết, với vị trí chiến lược, thiết kế hiện đại và tiện ích đồng bộ, dự án khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên hứa hẹn trở thành điểm nhấn văn hóa - thương mại - du lịch, thu hút đông đảo người dân và du khách, đồng thời tạo cú hích mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thái Nguyên.

Dự án Khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm tọa lạc tại vị trí đắc địa thuộc phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, có tổng mức đầu tư hơn 2.450 tỷ đồng. Dự án được quy hoạch trên diện tích 6,64ha, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2026.

Đây là tổ hợp không gian sống, thương mại và giải trí hiện đại, được quy hoạch đồng bộ với nhiều hạng mục nổi bật. Khu nhà ở thương mại gồm 174 căn shophouse cao cấp cao 6 tầng, thiết kế tối ưu công năng, đáp ứng nhu cầu vừa ở vừa kinh doanh.

Điểm nhấn của dự án là tuyến phố đi bộ trung tâm dài hơn 330m, rộng hơn 52m, nằm giữa hai dãy nhà hợp khối cao tầng, thiết kế đồng bộ với cảnh quan khu trung tâm hành chính văn hóa. Bên dưới phố đi bộ là tầng hầm quy mô lớn 1,9ha, tích hợp bãi đỗ xe hiện đại và khu thương mại - dịch vụ, kết hợp hệ thống cửa hàng, siêu thị, ẩm thực, giải trí, kiến tạo nhịp sống năng động suốt ngày đêm cho cư dân và du khách.

Phối cảnh dự án (Ảnh: Taseco Land).

Về phía chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco Land được thành lập từ năm 2009 và là đơn vị chủ lực trong hệ sinh thái Taseco Group. Với 16 năm hình thành và phát triển, Taseco Land là doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực bất động sản với dấu ấn từ nhiều các dự án lớn.

Hiện Taseco Land cho biết sở hữu quỹ đất lên đến hơn 1.000ha trải dài từ Bắc vào Nam. Tại Hà Nội, Taseco Land khẳng định vị thế với hàng loạt dự án tầm cỡ như tổ hợp thương mại văn phòng Landmark 55 tại khu Đoàn Ngoại Giao, Long Bien Central, KĐT Trung Văn - Tố Hữu, KĐT Mê Linh, chung cư cao cấp 1283 đường Giải Phóng… đang được triển khai, đáp ứng nhu cầu thực về nhà ở, thương mại và hạ tầng xã hội cho cư dân đô thị.

Bên cạnh đó, Taseco Land còn đang đẩy mạnh mở rộng quy mô tại các thị trường tỉnh đầy tiềm năng. Điển hình tại Bắc Ninh, doanh nghiệp đang triển khai 2 dự án quy mô với tổng diện tích hơn 93ha; khu đô thị Duy Tiên 115ha tại Ninh Bình; hay khu đô thị Lương Ninh và Quán Hàu tại Quảng Bình…

Ở mảng bất động sản công nghiệp, Taseco Land đang đầu tư vào các địa phương thu hút vốn FDI lớn với dự án đầu tiên có vị trí đắc địa là khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III tại Duy Tiên - Ninh Bình, khu công nghiệp Thủy Nguyên do Taseco Hải Phòng (công ty con) làm chủ đầu tư.