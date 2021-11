Tân Thời Đại phân phối chính thức phân khu The Sea Sun Grand City Hillside Residence

Dân trí Đại lý Tân Thời Đại được chủ đầu tư Sun Group trao chứng nhận là đại lý phân phối chính thức tòa căn hộ The Sea - Sun Grand City Hillside Residence Phú Quốc.

Với nền tảng hơn 10 năm kinh nghiệm phân phối bất động sản và am hiểu các dòng sản phẩm cao cấp, Tân Thời Đại đã đạt doanh số "nghìn tỷ" với các sản phẩm của chủ đầu tư Sun Group chỉ trong thời gian một năm gia nhập thị trường.

Tân Thời Đại liên tiếp khẳng định vị thế với bảng thành tích kinh doanh tại Sun Group cùng dòng sản phẩm "triệu USD" như Sun Grand City Thụy Khuê Residence, Sun Plaza Cầu Mây, Sun Onsen Village... Tại thị trường Phú Quốc, Tân Thời Đại đã nắm giữ vị trí top 3 đại lý phân phối dự án trong năm 2020.

Tiếp bước thành công từ việc hợp tác phân phối những sản phẩm đẳng cấp của Thị trấn Địa Trung Hải, tháng 11/2021, trong buổi lễ Kickoff ra quân dự án The Sea - Sun Grand City Hillside Residence, Tân Thời Đại được SunGroup tín nhiệm trao chứng nhận trở thành đại lý phân phối chính thức dòng sản phẩm căn hộ sở hữu view biển này tại Phú Quốc. Đây là minh chứng cho sự hợp tác bền vững của chủ đầu tư Sun Group và đại lý, đồng thời là cơ hội để Tân Thời Đại mang đến cho khách hàng sản phẩm đáng mong chờ nhất thời điểm cuối năm 2021.

Tân Thời Đại chính thức phân phối Phân khu The Sea - Sun Grand City Hillside Residence.

Căn hộ view biển The Sea - Trung tâm của kinh đô du lịch



Tọa lạc tại vị trí trung tâm thị trấn Địa Trung Hải với 8 tòa căn hộ thuộc hệ sinh thái của Sungroup Nam Phú Quốc, phân khu The Sea là tâm điểm kết nối của thị trấn Địa Trung Hải phồn hoa giúp chủ nhân thu trọn tầm view đẹp.

Sun Grand City Hillside Residence tọa lạc tại thủ phủ du lịch Phú Quốc.

Không chỉ sở hữu view biển đắt giá ngay từ tầng 4, dưới chân tòa căn hộ The Sea Hillside là những công trình biểu tượng được kiến tạo bởi Tập đoàn Sun Group: trải nghiệm cáp treo 3 dây vượt biển "Hòn Thơm" dài nhất thế giới, ngắm hoàng hôn rực rỡ tại cầu Hôn, xem show trình diễn âm thanh ánh sáng tầm cỡ quốc tế - Show Vortex, ...đây sẽ là địa điểm check-in không thể bỏ lỡ của các tín đồ du lịch.

Vị trí trung tâm - view biển trực diện của dự án.

Ngoài ra, The Sea cũng nằm trong hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng của Sun Group phát triển tại Nam Đảo Phú Quốc, do vậy các chủ nhân căn hộ còn được hưởng lợi từ các khu nghỉ dưỡng quy mô đẳng cấp như: JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay, Premier Village Phu Quoc Resort, Curio Collection by Hilton, New World Phu Quoc Resort. Đây là tòa căn hộ Hillside tại Phú Quốc có phòng tắm Onsen.

Ngắm trọn những công trình biểu tượng tỷ đô của Sun Group tại Phú Quốc.

Lợi thế pháp lý của căn hộ view biển The Sea



Bên cạnh yếu tố vị trí, tiện ích,... pháp lý dự án là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu được khách hàng quan tâm.

Bên trong căn hộ The Sea.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, căn hộ The Sea Hillside sát biển; không chỉ làm chủ nhân mãn nhãn với tầm view tuyệt tác nhờ vị thế độc tôn; mà còn là tài sản thừa kế giá trị. Được tích hợp nhiều tính năng, tiện ích, chủ nhân căn hộ The Sea nắm trong tay tiềm năng khai thác kinh doanh dịch vụ và sở hữu khả năng tăng giá.

"Trong thực trạng ngày càng khan hiếm các dự án biển có pháp lý rõ ràng như hiện nay, hai tòa nhà cao tầng The Sea nằm tại thủ phủ du lịch Phú Quốc hứa hẹn thu hút đầu tư", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Trường Thịnh