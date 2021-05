Tắm onsen tại "lâu đài vô cực" mô phỏng phim anime nổi tiếng của Nhật Bản

Dân trí Ashinomaki Onsen Ookawaso là một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng sang trọng với nội thất độc đáo, tương đồng một cách kỳ lạ với "lâu đài vô cực" trong bộ phim Demon Slayer.

Nếu quan tâm tới những tác phẩm anime/manga thành công đi lên từ con số 0, chắc hẳn bạn sẽ không thể bỏ qua Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Ra mắt trên màn ảnh rộng vào tháng 10/2020, Demon Slayer đã đánh bại Spirited Away và Your Name để trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại ở Nhật Bản, kiếm về hơn 100 triệu USD.

Hình ảnh trong bộ phim đình đám Demon Slayer. Nguồn ảnh: Netflix

Sự thành công của Demon Slayer đã đưa Ashinomaki Onsen Ookawaso trở nên nổi tiếng nhờ sự giống nhau đến kỳ lạ của ryokan này với "lâu đài vô cực" của Muzan Kibutsuji.

Lâu đài vô cực của Muzan Kibutsuji ngoài đời thực

"Lâu đài vô cực" xuất hiện lần đầu tiên trong Demon Slayer khi Muzan Kibutsuji, nhân vật phản diện chính của bộ phim, tập hợp các vây cánh còn gọi là Lower Moons tại hang ổ bí mật của hắn. Bất chấp quy luật trọng lực, lâu đài của Muzan có bố cục vách ngăn, tường và cầu thang giống như mê cung. Người khi di chuyển trong không gian này sẽ bị điều khiển bởi một con quỷ chơi biwa bí ẩn (đàn luýt truyền thống của Nhật Bản).

"Lâu đài vô cực" ngoài đời thực. Nguồn ảnh: @ayanatsu0617

Nằm ở Aizuwakamatsu của tỉnh Fukushima, Ashinomaki Onsen Ookawaso là một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng sang trọng với nội thất độc đáo, tương đồng một cách kỳ lạ với "lâu đài vô cực" trong Demon Slayer.

Khi bước vào ryokan, bạn sẽ được chào đón bởi một sảnh không gian mở, hoàn chỉnh với một sân khấu màu đỏ nổi bật ở giữa. Chỗ này còn được gọi là "sân khấu nổi", nằm trên một ao nước trong nhà và được kết nối với các bậc thang - khá tương tự như những bậc thang được tìm thấy trong lâu đài không gian của Muzan.

Sân khấu nổi bên trong ryokan. Nguồn ảnh: @mikitoichikawa

Một buổi biểu diễn shamisen (nhạc cụ truyền thống 3 dây của Nhật Bản) được tổ chức trên sân khấu màu đỏ hàng ngày từ 4 giờ đến 6 giờ chiều. Không giống như Lower Moons trong loạt phim nổi tiếng, du khách có thể thoải mái tụ tập để thưởng thức âm nhạc mà không phải lo sợ bị điều khiển.

Nghệ nhân biểu diễn shamisen. Nguồn ảnh: @go1or8

Theo chủ nhân của ryokan, các buổi biểu diễn shamisen thường xuyên được tổ chức tại địa điểm đặc biệt này kể từ khi thành lập cách đây hơn 3 thập kỷ. Và gần đây đã nhận được rất nhiều sự chú ý và ghé thăm từ những người hâm mộ cuồng nhiệt của Demon Slayer.

Ngâm mình thư giãn trong không gian anime

Bên cạnh "lâu đài vô cực", Ashinomaki Onsen Ookawaso còn thu hút du khách với khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời. Được thiên nhiên ban tặng cho tầm nhìn tuyệt đẹp ra những ngọn núi và thung lũng Ookawa gần đó, ryokan cung cấp 2 phòng tắm ngoài trời, nơi du khách có thể ngâm mình thư giãn trong khi ngắm nhìn khung cảnh tươi đẹp xung quanh.

Shiki Butai Tanada. Nguồn ảnh: Ashinomaki Onsen Ookawaso

Một trong hai nhà tắm ngoài trời của ryokan, Shiki Butai Tanada được thiết kế mô phỏng cách bố trí của ruộng bậc thang với nhiều tầng và độ cao khác nhau. Ở tầng thấp nhất gần với mép của tòa nhà, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh những ngọn núi xung quanh.

Kuchu Roten Buro, bồn tắm ngoài trời còn lại, có tầm nhìn hoàn hảo ra sông Ookawa đẹp như tranh vẽ.

Kuchu Roten Buro. Nguồn ảnh: @fukukichi1111

Bồn tắm trong nhà. Nguồn ảnh: Ashinomaki Onsen Ookawaso

Ashinomaki Onsen Ookawaso cũng có phòng tắm trong nhà cho những du khách ưa thích sự riêng tư. Ở các phòng tắm này được bố trí cửa sổ, nên dù trong nhà bạn vẫn có thể ngắm cảnh mà không lo phải khỏa thân ở ngoài trời.

Phòng phong cách Nhật Bản truyền thống. Nguồn ảnh: Ashinomaki Onsen Ookawaso

Nguồn ảnh: @lizzyx_z

Ở Ashinomaki Onsen Ookawaso có nhiều loại phòng nghỉ khác nhau cho du khách lựa chọn, từ các loại phòng hiện đại theo phong cách phương Tây đến những phòng phong cách truyền thống của Nhật Bản cho du khách lựa chọn. Kiến trúc độc đáo và cảnh đẹp thiên nhiên tuyệt vời ở ryokan chắc chắn sẽ đem lại trải nghiệm onsen đầy thú vị.

