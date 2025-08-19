Sunshine Group khởi công hai dự án hơn 3 tỷ USD

Phát biểu tại sự kiện, ông Đỗ Văn Trường, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn cho biết đây là hai dự án thuộc dòng Sunshine City tiên phong trong chiến lược phát triển 20.000 sản phẩm nhà ở chất lượng cao giá hợp lý mà Sunshine Group đang tốc lực triển khai tại Hà Nội, TPHCM và các đô thị vệ tinh.

Việc khởi công đúng dịp 80 năm Quốc khánh không chỉ hỗ trợ giấc mơ an cư cho thế hệ trẻ mà còn khẳng định tinh thần “kiến thiết vì đất nước”, đồng hành cùng Chính phủ trong nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy an sinh xã hội của Sunshine Group.

Gần 8.000 căn hộ cao cấp bàn giao full (đầy đủ) nội thất có giá thấp hơn 25% so với thị trường

Tọa lạc tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, Sunshine Legend City sở hữu vị trí chiến lược hiếm có khi nằm sát cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, giữa đường vành đai 4 và 3.5, mất chưa tới 20 phút để tới Hoàn Kiếm - Hà Nội và hưởng trọn lợi thế khi cầu Ngọc Hồi vừa khởi công cũng trong sáng 19/8.

Nghi thức khởi công dự án Sunshine Legend City trong sáng 19/8 (Ảnh: CĐT).

Lấy cảm hứng từ phố Hiến huyền thoại, dự án có tổng diện tích gần 50ha, với gần 8.000 sản phẩm đa dạng, trong đó nổi bật là dòng căn hộ cao cấp được trang bị trọn gói nội thất thông minh, đồng bộ, giúp người mua dễ dàng dọn vào ở ngay, tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí hoàn thiện.

Sự kiện khởi công được đồng thời phát sóng livestream trực tiếp đa nền tảng trên ứng dụng Noble App (NobleLive), fanpage Sunshine Group, fanpage VTVTimes - Thời báo của Đài Truyền hình Việt Nam… (Ảnh: CĐT).

Sunshine Legend City sở hữu mức giá từ hơn 40 triệu đồng/m2, thấp hơn tới 25% so với cùng phân khúc trong khu vực. Chủ đầu tư cho biết, sản phẩm của dự án sẽ được hỗ trợ đăng bán và cho thuê miễn phí trên NobleLink - nền tảng độc quyền thuộc Noble App do Sunshine Group phát triển, giúp chủ sở hữu chủ động gia tăng giá trị tài sản và khai thác dòng tiền hiệu quả ngay sau khi nhận nhà.

Để đáp ứng nhu cầu đa thế hệ, Sunshine Legend City có hệ thống tiện ích theo chuẩn 5 sao được thiết kế đa tầng, từ tổ hợp văn hoá nghệ thuật với công nghệ 3D Mapping, Hologram cùng trình diễn thực cảnh, lễ hội ánh sáng trên dòng sông di sản kéo dài gần 2km; tổ hợp thương mại dịch vụ (phố đi bộ, phố mua sắm trên không); tổ hợp nghỉ dưỡng mặt đất và tầng không (clubhouse, biển hồ nhân tạo, lounge, sky bar…).

Thiết kế bên ngoài toàn cảnh dự án (Ảnh: CĐT).

Bày tỏ niềm tin về giá trị tiên phong của dự án, ông Đỗ Đức Hải, Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) khẳng định Sunshine Legend City không chỉ là một dự án bất động sản mà còn là biểu tượng mới của sự phát triển đô thị thông minh, hiện đại và nhân văn.

“SHB tự hào là ngân hàng tài trợ toàn diện cho dự án, từ nguồn vốn triển khai cho đến các giải pháp tài chính linh hoạt cho khách hàng mua sản phẩm. SHB cam kết sát cánh cùng Sunshine Group và các đối tác để dự án Sunshine Legend City được triển khai hiệu quả, minh bạch, đúng tuyến độ, chất lượng vượt trội và mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng xã hội”, ông nói.

Sunshine Bay Retreat Vung Tau - Tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao ứng dụng AI trong vận hành

Cũng trong sáng 19/8, tại TPHCM, Sunshine Bay Retreat Vung Tau được khởi công. Đây là tổ hợp nghỉ dưỡng phức hợp (Integrated Resort) theo tiêu chuẩn 5 sao thế hệ mới, với quy mô gần 20ha, hơn 8.000 căn hộ, tổng diện tích sàn xây dựng gần 800.000m2, trải dài trên cung bờ biển Chí Linh - một trong những bãi biển đẹp nhất Vũng Tàu, phường Phước Thắng, TPHCM.

Nghi thức khởi công dự án Sunshine Bay Retreat Vung Tau trong sáng 19/8 (Ảnh: CĐT).

Dự án không chỉ sở hữu tầm nhìn hướng biển khoáng đạt mà còn phát triển hàng trăm tiện ích “all in one” (tất cả trong một) như bể bơi vô cực, sky bar - nhà hàng 5 sao, wellness chuẩn quốc tế, trung tâm M.I.C.E quy mô lớn…, kết hợp nhiều loại hình lưu trú đa dạng: căn hộ sang trọng, biệt thự du lịch độc lập, tổ hợp khách sạn đẳng cấp…

Sunshine Bay Retreat Vung Tau hứa hẹn kiến tạo một siêu tổ hợp nghỉ dưỡng thế hệ mới, được vận hành bởi thương hiệu hàng đầu quốc tế (Ảnh: CĐT).

Dự án ứng dụng nền tảng NobleHotel (thuộc Noble App của Sunshine Group) giúp gia chủ vừa sử dụng căn hộ, vừa dễ dàng đưa tài sản vào hệ thống vận hành để cho thuê, quản lý lợi nhuận theo thời gian thực và tự động hóa quy trình dịch vụ... Mô hình này mở ra tư duy mới: doanh nghiệp và gia chủ cùng khai thác tài sản, cùng chia sẻ lợi ích minh bạch từ hệ sinh thái.