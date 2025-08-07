Sundora Tower kiến tạo cuộc sống “all-in-one” bên sông Hàn

Dự án hứa hẹn mang đến trải nghiệm sống tinh tế, tiện nghi, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của cư dân hiện đại.

Nhu cầu về không gian sống tích hợp tại Đà Nẵng

Nhu cầu không gian sống không còn giới hạn an trú, sinh sống, mà đã thêm những yêu cầu để biến hóa thành không gian đa chức năng, đáp ứng đầy đủ các yếu tố làm việc, nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe và giải trí. Vì thế, bài toán về việc tạo ra một điểm đến đáp ứng nhiều nhu cầu trở thành tiêu chí hàng đầu được đặt ra cho các dự án bất động sản cao cấp.

Nổi bật giữa trung tâm Đà Nẵng sôi động, bên bờ sông Hàn thơ mộng, Sundora Tower hứa hẹn là biểu tượng của phong cách sống “all-in-one” (tất cả trong một) mới trong bối cảnh mới, không chỉ đơn thuần là một nơi để ở mà còn là tuyên ngôn về sự tiện nghi và sang trọng được kiến tạo một cách bài bản, tinh tế.

Dự án được phát triển bởi chủ đầu tư - Công ty Cổ Phần tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống đa dạng của cư dân, tích hợp đầy đủ các tiện ích đồng bộ trong một không gian sống, góp phần nâng tầm trải nghiệm sống và làm việc tại Đà Nẵng.

Dự án đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu sống đa dạng của cư dân, tích hợp đầy đủ các tiện ích đồng bộ.

Sundora Tower - Tổ hợp sống tích hợp nơi trái tim Đà Nẵng

Sundora Tower được xây dựng như một hệ sinh thái sống hoàn chỉnh, tập trung vào việc mang đến cho cư dân một cuộc sống hiện đại với đầy đủ tiện ích đa dạng ngay trong tầm tay. Từ khối đế đến các khu vực văn phòng, căn hộ và giải trí đều được bố trí khoa học và thông minh, khiến các điểm chạm tiện ích dễ tiếp cận đến tất cả cư dân.

Khu vực sôi động và mang tính kết nối của dự án là khối đế thương mại. Nơi đây hội tụ các dịch vụ mua sắm, ẩm thực phong phú và các điểm giải trí đa dạng, tạo nên không gian sống đa dạng và đa sắc.

Từ khối đế đến các khu vực văn phòng, căn hộ và giải trí đều được bố trí khoa học và thông minh.

Một điểm nhấn của Sundora Tower là việc bố trí khu văn phòng hạng A ngay trong cùng khối công trình, giải pháp thiết kế hiếm gặp tại các dự án căn hộ cao cấp giữa trung tâm Đà Nẵng. Mô hình kết hợp này không chỉ tối ưu hóa công năng sử dụng mà còn mở ra một phong cách sống liền mạch: sống - làm việc - nghỉ dưỡng trong cùng một không gian.

Khu văn phòng được quy hoạch tách biệt với phần căn hộ, có lối đi riêng, sảnh đón tiếp độc lập và hệ thống vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo sự chuyên nghiệp. Nhờ đó, cư dân có thể dễ dàng kết nối công việc mà không cần di chuyển xa, tận hưởng trọn vẹn nhịp sống hiệu quả, hiện đại và cân bằng ngay tại nơi ở của mình.

Bên cạnh đó, Sundora Tower còn trang bị hệ thống tiện ích sức khỏe với phòng gym hiện đại giúp cư dân có thể duy trì thói quen rèn luyện thể chất ngay tại nơi mình sinh sống. Spa thư giãn mang đến không gian chăm sóc sức khỏe và làm đẹp chuyên nghiệp, giúp mọi người tái tạo năng lượng sau những giờ làm việc căng thẳng. Điểm nhấn nổi bật của dự án là bể bơi vô cực được thiết kế tinh tế, không chỉ phục vụ nhu cầu thư giãn mà còn tạo nên một không gian sống đẳng cấp với tầm nhìn rộng mở, gần gũi với thiên nhiên và cảnh quan sông Hàn thơ mộng.

Không gian sống đẳng cấp với tầm nhìn rộng mở, gần gũi với thiên nhiên và cảnh quan sông Hàn thơ mộng.

Tất cả những tiện ích này đều được bố trí hợp lý trong phạm vi gần nhau, tạo nên sự kết nối liền mạch giữa nơi ở, nơi làm việc và khu vực giải trí, giúp cư dân tiết kiệm thời gian di chuyển và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Sundora Tower mong muốn kiến tạo một cộng đồng cư dân văn minh, gắn kết và thân thiện, nơi mọi người có thể chia sẻ những trải nghiệm sống phong phú và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất.

Dự kiến ra mắt vào tháng 9 với 236 căn hộ cung cấp ra thị trường, Sundora Tower hứa hẹn sẽ trở thành sản phẩm được săn đón.