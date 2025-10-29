Sun Property ra mắt Charmora City - đô thị đảo trên sông kiến tạo chuẩn sống mới tại Nha Trang

Nằm tại phường Nam Nha Trang - nơi sẽ đặt trung tâm hành chính mới tỉnh Khánh Hòa, Charmora City được xem là “hạt nhân” trong chiến lược mở rộng không gian đô thị của tỉnh. Dự án sở hữu vị trí đắc địa khi được bao bọc bởi hai dòng sông lớn là Quán Trường và sông Tắc.

Trên quy mô 227ha, 60ha mặt nước, dự án được quy hoạch thành 3 hòn đảo và 9 công viên đa sắc thái trải nghiệm, kiến tạo nên biểu tượng sống xanh, bền vững, phồn vinh giữa lòng phố biển. 3 đảo gồm Đảo Bắc, Đảo Trung và Đảo Nam. Mỗi đảo mang một nhịp sống riêng, kết nối hài hòa trong tổng thể chung, thể hiện rõ tinh thần phát triển cân bằng giữa con người và thiên nhiên.

Charmora City được quy hoạch thành 3 đảo chức năng, gồm Đảo Bắc, Đảo Trung và Đảo Nam (Ảnh: CĐT).

Trong đó, Đảo Bắc là đảo hành chính, nơi có quy hoạch trung tâm hành chính mới, với điểm nhấn quảng trường rộng 5,2ha cùng Công viên Bọt Biển - công viên ngập nước đầu tiên tại Nam Trung Bộ. Công viên Bọt Biển là trụ cột đầu tiên của mô hình Sponge City, tái hiện hệ sinh thái ngập nước bản địa qua những cụm cảnh quan đa dạng như ruộng bậc thang, hồ, bờ bao và đảo cây xanh.

Đảo Trung là đảo vui chơi giải trí nghỉ dưỡng, dự kiến quy tụ những sản phẩm giải trí đã được Sun Group phát triển thành công trên cả nước, cùng các show diễn mới độc đáo. Đảo Trung được kỳ vọng trở thành “trái tim vui chơi - giải trí - nghỉ dưỡng”, thúc đẩy kinh tế đêm Nha Trang và tiên phong mang đến dòng biệt thự khoáng nóng, mở ra xu hướng nghỉ dưỡng trị liệu ngay giữa lòng đô thị.

Charmora City tận dụng địa thế tự nhiên để tạo nên hệ thống cảnh quan, tiện ích độc đáo (Ảnh: CĐT).

Đảo Nam - Phân khu ra mắt đầu tiên, là đảo an cư với quy hoạch các tháp cao tầng, dãy nhà phố thương mại, biệt thự nhưng vẫn đảm bảo mật độ cây xanh lớn và hệ tiện ích đủ đầy, đẳng cấp. Bên cạnh không gian an cư biệt lập, giá trị sống Đảo Nam được nâng tầm với bến du thuyền, công viên nghỉ dưỡng, công viên ven sông và công viên trị liệu tự nhiên.

Phối cảnh The Charm - tòa tháp sẽ ra mắt đầu tiên tại Charmora City (Ảnh: CĐT).

Về kiến trúc, mỗi công trình tại Đảo Nam nói riêng và Charmora City là sự giao thoa giữa văn hóa Champa cổ và tinh thần hiện đại, phản ánh sắc màu di sản. Trong đó, nổi bật nhất là tòa tháp The Charm. Đây là điểm nhấn đầu tiên, du khách và cư dân đều được chiêm ngưỡng khi di chuyển từ sân bay Cam Ranh về Nha Trang. Thiết kế tòa tháp lấy cảm hứng từ đường nét linh thiêng trong kiến trúc Tháp Chàm, Thủy Đình Việt Nam và loài hoa đại biểu trưng của văn hóa Champa.

Không chỉ sở hữu kiến trúc duy mỹ, Charmora City đánh dấu lần đầu tiên mô hình Sponge City - mô hình quy hoạch đột phá của thế giới được áp dụng tại Việt Nam.

Khởi nguồn từ triết lý phát triển đô thị bền vững, Sponge City là mô hình quy hoạch tiên tiến được ứng dụng tại nhiều quốc gia như Trung Quốc, Hà Lan, Singapore… Lấy cảm hứng từ cấu trúc linh hoạt của miếng bọt biển, các đô thị dạng này được thiết kế để thích ứng với biến đổi khí hậu, chống ngập, làm mát và phục hồi hệ sinh thái.

Charmora City đánh dấu lần đầu tiên mô hình Sponge City được áp dụng tại Việt Nam (Ảnh: CĐT).

Tại Nha Trang, Charmora City mang đến cách tiếp cận đột phá, nương theo dòng chảy, biến nước thành nguồn năng lượng sống. Những công viên, hồ điều hòa, vùng đất ngập nước… sẽ đóng vai trò như “lá phổi xanh”, đồng thời tạo nên bản sắc riêng cho khu đô thị. Với hơn 60ha mặt nước nội khu, Charmora City dự kiến vận hành như một hệ sinh thái khép kín: nước được hấp thụ - lọc - lưu giữ và tái sử dụng, góp phần giảm tải hệ thống thoát nước đô thị, đồng thời tạo vi khí hậu mát lành quanh năm.

“Không chỉ là giải pháp kỹ thuật, Sponge City còn giúp con người kết nối thiên nhiên, tìm thấy sự an yên trong nhịp sống đô thị hiện đại. Từ đó, Sun Group sẽ mang đến cho Nha Trang một mô hình sống xanh theo chuẩn quốc tế”, kiến trúc sư trưởng Charmora City khẳng định.

Dự án được định hướng trở thành trung tâm giải trí, thương mại, kinh tế đêm lớn bậc nhất Nam Trung Bộ (Ảnh: CĐT).

Song song đó, tầm nhìn về một “trung tâm kinh tế đêm” năng động cũng sẽ được hiện thực hóa tại đây. Charmora City không chỉ đón dòng khách du lịch, mà còn hướng đến cộng đồng tinh hoa lựa chọn an cư lâu dài. Từ không gian làm việc linh hoạt, khu thương mại sầm uất, đến quảng trường lễ hội và bến du thuyền, mọi hoạt động sống - làm việc - giải trí - nghỉ dưỡng đều được tích hợp trong một quần thể.

“Sau Hạ Long, Đà Nẵng và Phú Quốc, Nha Trang là dấu mốc tiếp theo trong hành trình Sun Group làm đẹp những vùng đất. Với Charmora City, tập đoàn tiếp tục sứ mệnh nâng tầm những giá trị bản địa, biến vùng đất giàu di sản trở thành trung tâm sống - nghỉ dưỡng - đầu tư mang đẳng cấp quốc tế”, đại diện Sun Property chia sẻ.