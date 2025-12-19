Sun Group khởi động tổ hợp dự án An Tây 51.160 tỷ đồng, quy mô 724ha

Nghi thức khởi động Tổ hợp dự án An Tây 724 ha của Tập đoàn Sun Group (Ảnh: Sun Group).

Đây là một trong 234 dự án thuộc chuỗi công trình trọng điểm khánh thành, khởi công, khởi động nhân dịp kỷ niệm Ngày Toàn quốc kháng chiến, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Toàn cảnh Tổ hợp dự án 724 ha vừa khởi động tại phía Bắc TPHCM (Ảnh: Sun Group).

Tọa lạc tại phường Tây Nam và phường Phú An với tổng quy mô 724 ha, tổ hợp dự án này sẽ hình thành trung tâm đô thị - cảng hiện đại, kết nối liền mạch hệ thống giao thông trọng yếu và tạo không gian sống mới cho gần 50.000 cư dân, hứa hẹn trở thành động lực tăng trưởng mới cho siêu đô thị TPHCM.

Sở hữu vị trí chiến lược hiếm có nằm ngay điểm giao vòng cung của các trục giao thông then chốt đường bộ - hệ thống đường sắt đô thị trong tương lai - đường thủy, Tổ hợp dự án An Tây được xem là tâm điểm vàng của khu vực đô thị phía Bắc, tạo nên một trung tâm kinh tế năng động.

Vành đai 4 dự kiến hoàn thành năm 2026 sẽ tạo vòng cung kết nối Đồng Nai - TPHCM - Long An, song song đó tuyến đường tỉnh ĐT.744 đang được nâng cấp, tuyến đường sắt đô thị bám theo Vành đai 4 sẽ kết nối thẳng về trung tâm hành chính thành phố mới.

Tuyến đường thủy sông Sài Gòn không chỉ mở ra cơ hội phát triển logistics mà còn khai thác tiềm năng du lịch sông nước độc đáo, kết nối TPHCM với Long An và Tây Ninh (Hồ Dầu Tiếng).

Lợi thế vị trí đắc địa tại nút giao kết nối vùng của Tổ hợp dự án do Sun Group đầu tư (Ảnh: Sun Group).

Trong đó, khu đô thị Bắc An Tây rộng 70 ha, vốn đầu tư 11.128 tỷ đồng với những điểm nhấn kiến trúc hiện đại: các công trình thương mại dịch vụ cao tối đa 40 tầng tích hợp đầy đủ chức năng văn phòng, trung tâm thương mại, nhà hàng và dịch vụ cao cấp; cụm hai công viên trung tâm đối xứng tạo nên lõi xanh độc đáo,; cùng với đa tiện ích giáo dục, y tế và văn hóa.

Liền kề là khu đô thị Đông An Tây rộng gần 288,84 ha với vốn đầu tư 13.564 tỷ đồng được định hướng bố trí quỹ đất tái định cư tập trung, mang đậm dấu ấn của một đô thị sinh thái.

Với hơn 61 ha cây xanh, trong đó có công viên trung tâm rộng 24 ha như “trái tim xanh” của toàn khu, dự án hướng đến sự phát triển cân bằng; đảm bảo sự đa dạng về loại hình nhà ở từ biệt thự song lập, tứ lập đến nhà liền kề thương mại và nhà ở xã hội...

Diện mạo đô thị tương lai của đô thị tại khu vực phía Bắc (Ảnh: Sun Group).

Khu đô thị Tây An Tây rộng 268 ha với vốn đầu tư 20.851 tỷ đồng sở hữu lợi thế đặc biệt tiếp giáp sông Sài Gòn. Công viên ven sông tương lai rộng 30 ha chạy dọc theo dòng sông tạo nên không gian sống thơ mộng. Dự án được quy hoạch bài bản với gần 90 ha đất phát triển nhà ở, hơn 28 ha thương mại dịch vụ và 6 ha mặt nước.

Cảng Tổng hợp An Tây sẽ là động lực kinh tế của toàn tổ hợp dự án với quy mô 97,54 ha và vốn đầu tư 5.621 tỷ đồng. Khu cảng hàng hóa rộng 38,34 ha với công suất 7 triệu tấn mỗi năm sẽ là trung tâm logistics hiện đại, đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu ngày càng tăng của các khu công nghiệp trong vùng.

Khu cảng hành khách rộng 41,6 ha với công suất từ 100.000, định hướng đến 200.000 lượt khách mỗi năm, hướng đến mục tiêu trở thành cửa ngõ phát triển du lịch sông nước của vùng.

Cảng tổng hợp An Tây là động lực kinh tế của toàn tổ hợp dự án (Ảnh: Sun Group).

Với vị thế hiếm có, Cảng Tổng hợp An Tây sẽ kết nối các tuyến vận tải đường thủy trên sông Sài Gòn, sông Đồng Nai và Hồ Dầu Tiếng, tạo nên mạng lưới giao thương hoàn thiện, thúc đẩy liên kết kinh tế liên vùng và nâng tầm vị thế của TPHCM trong bản đồ logistics khu vực.

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TPHCM (Ảnh: Sun Group).

Phát biểu tại lễ khởi động, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TPHCM ghi nhận tổ hợp đô thị - du lịch - dịch vụ cao cấp kết hợp bến du thuyền và logistic do tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư có quy mô lớn, tổng vốn đầu tư hơn 51.000 tỷ đồng được triển khai tại vị trí có tính chiến lược, kết nối đa phương thức: giữa đường thủy, đường bộ và định hướng gắn với hệ thống đường sắt đô thị trong tương lai.

Từ đó liên thông các vùng kinh tế trọng điểm TPHCM - Tây Ninh - Long An, hứa hẹn sẽ hình thành cực tăng trưởng mới, thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, logistic và du lịch… tạo hiệu ứng lan tỏa, đóng góp tích cực vào tăng trưởng GDP, mở rộng nguồn thu ngân sách và giải quyết việc làm cho người lao động.

Là chuỗi đô thị quy mô hàng đầu được khởi động tại khu vực phía Bắc TPHCM, Tổ hợp dự án An Tây trong tương lai sẽ trở thành một “cảng thị” hiện đại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho siêu đô thị lớn nhất cả nước theo định hướng dịch vụ thương mại - du lịch giàu tiềm năng như các mô hình đô thị cảng hàng đầu thế giới.