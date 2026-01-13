Sun Elite City - Chuẩn sống thượng lưu bên bến du thuyền

Quần thể Sun Elite City quy mô 324ha với đa dạng hệ tiện ích vui chơi, giải trí đẳng cấp (Ảnh: Sun Property).

Đô thị “all in one” (tất cả trong một) bên bến du thuyền

Trong bức tranh phát triển đô thị quốc tế, Singapore và Dubai là hai điểm đến tiêu biểu cho mô hình “thành phố thượng lưu bên bến du thuyền”. Ở Singapore, Marina Bay Sands không chỉ là một khu vực ven biển đẹp, mà còn là nơi giao thoa của tài chính, công nghệ, giải trí và du lịch cao cấp. Không gian hồ nước nhân tạo, hệ thống cầu đi bộ, trung tâm thương mại, khách sạn 6 sao, nhà hát và những tòa tháp văn phòng hiện đại hợp thành một tổng thể hài hòa, nơi vừa sống - làm việc và thưởng ngoạn.

Cụm đảo nhân tạo Palm Jumeirah (Dubai) là một biểu tượng quốc tế khác với khu dân cư cao cấp, trung tâm thương mại, bãi biển, bến du thuyền và cuộc sống về đêm sôi động. Đây được xem là “thành phố trong thành phố”, nơi cư dân xuống thang máy là chạm tới hàng loạt tiện ích - từ du thuyền đến các nhà hàng hạng sang.

Marina Bay Sands (Singapore) - một trong những trung tâm vui chơi, giải trí đẳng cấp nhất châu Á (Ảnh: iStock).

Tại Việt Nam, Bãi Cháy (Quảng Ninh) cũng có những lợi thế tương đồng: sở hữu vịnh nước tĩnh - kỳ quan thiên nhiên thế giới, hệ thống giao thông kết nối đồng bộ và nhất là sự hiện diện của cảng tàu khách chuyên biệt đầu tiên tại Việt Nam do Sun Group kiến tạo, cửa ngõ đón dòng khách cao cấp tới Bãi Cháy. Đây là điều kiện cần và đủ để Sun Elite City trở thành quần thể đô thị - du lịch - nghỉ dưỡng hoàn chỉnh bên bến du thuyền tầm cỡ quốc tế.

“Sun Elite City được định hướng theo tiêu chuẩn quốc tế với bến du thuyền biểu tượng tại vị trí trung tâm, bao quanh là những dãy phố thương mại, quảng trường biển ven vịnh, hệ thống tiện ích phục vụ kinh tế đêm, các dòng căn hộ sát biển, công viên cảnh quan… nhằm mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho du khách”, đại diện Sun Property, thành viên Sun Group chia sẻ.

Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long - đòn bẩy hạ tầng đưa Bãi Cháy gần hơn với định vị điểm đến quốc tế (Ảnh: Ánh Dương).

Từ bãi biển bình dân, Bãi Cháy trở thành tọa độ "check-in" (chụp ảnh) được yêu thích. Nhiều du khách về Sun Elite City để check-in với du thuyền quốc tế, hít thở không khí trong lành ở các cung đường ven biển, tận hưởng “1.001 tiện ích” vui chơi, giải trí như quảng trường biển, chợ đêm VUI-Fest, khu nghỉ dưỡng cao cấp Oakwood Ha Long…

“Những điều này đã thu hút nhiều khách du lịch hơn, đối tượng khách du lịch cũng cao cấp hơn”, ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch - Phát triển đô thị Việt Nam chia sẻ.

Cú hích cho bất động sản Bãi Cháy

Nếu hệ tiện ích vui chơi, giải trí, lễ hội do Sun Group kiến tạo đã góp phần hút khách đến Bãi Cháy những năm qua, thì cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long là đòn bẩy hạ tầng - yếu tố quyết định đưa Bãi Cháy gần hơn với định vị điểm đến quốc tế. Nhờ đó, Bãi Cháy không chỉ phục vụ du lịch nội địa mùa vụ, mà hướng tới dòng khách quốc tế có mức chi tiêu cao, ưa thích trải nghiệm sang trọng và lưu trú dài ngày.

Càng về đêm, Bãi Cháy càng náo nhiệt với bầu không khí lễ hội (Ảnh: Ánh Dương).

Năm 2025, Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long đón khoảng 90.000 lượt khách - mức cao nhất từ trước đến nay. Sự tăng trưởng này cho thấy một xu hướng rõ rệt: khu vực vịnh Hạ Long và Bãi Cháy đang trở thành điểm dừng chân quan trọng của du lịch tàu biển khu vực Đông Nam Á, mở ra nhu cầu lưu trú dài ngày và chi trả mạnh cho dịch vụ, trải nghiệm và mua sắm.

Đối với thị trường bất động sản, đây là tín hiệu tốt. Sự tăng trưởng bền vững của du lịch quốc tế kéo theo nhu cầu lớn về căn hộ lưu trú, shophouse, dịch vụ giải trí, ăn uống, mua sắm… tại những vị trí gần cảng tàu biển và mặt vịnh. Quỹ đất tại trung tâm Bãi Cháy ngày càng khan hiếm, trong khi khu vực này lại thiếu những khu đô thị quy mô lớn có khả năng đáp ứng nhu cầu đồng thời của cư dân, du khách và nhà đầu tư.

Trước kia, ít ai nghĩ Singapore có thể tạo ra một Marina Bay Sands tầm vóc thế giới. Palm Jumeirah (Dubai) cũng từng chỉ là sa mạc trước khi vươn mình thành trung tâm du lịch của Trung Đông. Bãi Cháy hôm nay đang hội đủ điều kiện để hình thành một đô thị ven biển đẳng cấp mới. Sự xuất hiện của Sun Elite City không chỉ bổ sung mảnh ghép còn thiếu của Bãi Cháy, mà còn từng bước thiết lập chuẩn sống thượng lưu mới.